Salud militar en crisis y poder en disputa: La reunión privada entre Santiago Caputo y el ministro de Defensa

Santiago Caputo se reunió con el ministro Presti

Para Presti, el colapso del sistema de salud militar se transformó en una prioridad de gestión. El ministro busca una salida rápida que permita garantizar prestaciones básicas y descomprimir el malestar creciente dentro de las Fuerzas, especialmente en un clima atravesado por tensiones internas y episodios críticos registrados en los últimos meses.

El otro eje del encuentro estuvo vinculado a la nueva SIDE, reformulada por decreto a fines del año pasado. La normativa redefinió competencias, amplió facultades operativas y modificó el esquema de inteligencia militar. Entre los cambios más polémicos, se habilita a los agentes a intervenir en situaciones de flagrancia y se refuerza el poder de coordinación central de la estructura conocida como “La Casa”.

En ese marco, se resolvió la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que hasta ahora funcionaba como nexo con la ex AFI. En su lugar, la producción de inteligencia quedará bajo la órbita de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, actualmente conducido por el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare.

Fricciones por el manejo del poder

Aunque desde el Ministerio de Defensa intentaron minimizar el impacto político del encuentro, la reunión no pasó inadvertida. Presti responde al armado que lidera Karina Milei, mientras que Caputo mantiene una relación tensa —aunque funcional— con ese sector del oficialismo. Las fricciones internas, si bien silenciadas, siguen marcando el pulso de la gestión libertaria.

Desde el entorno del asesor presidencial relativizan esas lecturas y aseguran que su interés por los asuntos de Defensa es genuino. Caputo, de hecho, mantiene un vínculo fluido con el área y ha mostrado afinidad con temas vinculados a la formación y el entrenamiento militar.

Más allá de las interpretaciones políticas, el encuentro dejó expuesta una realidad: el Gobierno enfrenta definiciones clave en áreas sensibles del Estado y busca acelerar decisiones que combinan urgencia operativa, costos fiscales y un delicado equilibrio interno. La salud de los uniformados y el control del sistema de inteligencia aparecen hoy como dos pruebas decisivas para esa ingeniería de poder.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Donald Trump reconoce "enemigos" en Davos tras el problema en el Air Force One

¿Qué pasa con la IA en Argentina? 6 de cada 10 la usan pero solo el 43% de las empresas la aplica

300 trabajadores suspendidos de un frigorífico que adeuda millones y le cortaron la luz