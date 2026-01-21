En un contexto de reordenamiento profundo del esquema de seguridad militar e inteligencia del Estado, el ministro de Defensa, general Carlos Presti, mantuvo en los últimos días un encuentro reservado con el asesor presidencial Santiago Caputo. La agenda fue amplia, pero estuvo atravesada por dos temas sensibles para el Ejecutivo.
PRIORIDADES
Salud militar en crisis y poder en disputa: La reunión privada entre Santiago Caputo y el ministro de Defensa
Hubo reunión secreta entre Santiago Caputo y el ministro de Defensa. Hay crisis en la salud militar y preocupación por otros temas de seguridad e inteligencia.
Según informó el periodista Emiliano Russo (Clarín), la reunión abarcó dos temas centrales: la crisis estructural de la obra social de las Fuerzas Armadas y la implementación de la nueva arquitectura de inteligencia tras la reforma de la SIDE.
Salud militar en crisis
La reunión se realizó en el despacho del titular de Defensa, en el Edificio Libertador, y llamó la atención dentro del propio oficialismo. No es habitual que Caputo —una de las figuras de mayor influencia en la toma de decisiones del Presidente— se traslade fuera de Casa Rosada para este tipo de encuentros, lo que reforzó las lecturas políticas alrededor de la charla.
Uno de los puntos centrales fue la situación de la IOSFA, la obra social que nuclea a militares retirados y en actividad y que atraviesa una crisis financiera sin precedentes. Con prestaciones recortadas, atrasos en pagos y un déficit que supera los 150 mil millones de pesos, el Gobierno trabaja desde hace meses en un decreto que contempla su disolución y la creación de dos nuevas entidades: una destinada a Gendarmería y Prefectura, y otra específica para las Fuerzas Armadas.
La medida, sin embargo, continúa demorada. La reglamentación se encuentra bajo análisis en la Secretaría Legal y Técnica, donde interviene María Ibarzábal Murphy, funcionaria de extrema confianza de Caputo. En Defensa reconocen que la resolución es urgente, aunque admiten que depende de acuerdos transversales con los ministerios de Seguridad, Salud y Economía, este último comprometido a absorber parte de la deuda acumulada.
Santiago Caputo se reunió con el ministro Presti
Para Presti, el colapso del sistema de salud militar se transformó en una prioridad de gestión. El ministro busca una salida rápida que permita garantizar prestaciones básicas y descomprimir el malestar creciente dentro de las Fuerzas, especialmente en un clima atravesado por tensiones internas y episodios críticos registrados en los últimos meses.
El otro eje del encuentro estuvo vinculado a la nueva SIDE, reformulada por decreto a fines del año pasado. La normativa redefinió competencias, amplió facultades operativas y modificó el esquema de inteligencia militar. Entre los cambios más polémicos, se habilita a los agentes a intervenir en situaciones de flagrancia y se refuerza el poder de coordinación central de la estructura conocida como “La Casa”.
En ese marco, se resolvió la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que hasta ahora funcionaba como nexo con la ex AFI. En su lugar, la producción de inteligencia quedará bajo la órbita de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, actualmente conducido por el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare.
Fricciones por el manejo del poder
Aunque desde el Ministerio de Defensa intentaron minimizar el impacto político del encuentro, la reunión no pasó inadvertida. Presti responde al armado que lidera Karina Milei, mientras que Caputo mantiene una relación tensa —aunque funcional— con ese sector del oficialismo. Las fricciones internas, si bien silenciadas, siguen marcando el pulso de la gestión libertaria.
Desde el entorno del asesor presidencial relativizan esas lecturas y aseguran que su interés por los asuntos de Defensa es genuino. Caputo, de hecho, mantiene un vínculo fluido con el área y ha mostrado afinidad con temas vinculados a la formación y el entrenamiento militar.
Más allá de las interpretaciones políticas, el encuentro dejó expuesta una realidad: el Gobierno enfrenta definiciones clave en áreas sensibles del Estado y busca acelerar decisiones que combinan urgencia operativa, costos fiscales y un delicado equilibrio interno. La salud de los uniformados y el control del sistema de inteligencia aparecen hoy como dos pruebas decisivas para esa ingeniería de poder.
______________________________
