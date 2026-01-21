Matías Yofe, traspié de Elisa Carrió y derrumbe de CC-ARI

En su derrotero místico-mediático, Yofe se convirtió en la cara visible de varias denuncias judiciales de alto impacto. Con el paso del tiempo, buena parte del público terminó asociándolo directamente a la causa de las fotomultas, aunque la denuncia original no fue presentada por Yofe ni por la CC/ARI.

Pese a ello, Yofe contó con custodia oficial solicitada en el marco de esa misma causa, bajo el argumento de amenazas y situaciones de riesgo personal.

De acuerdo a la información recabada por la Justicia y volcada en actas, hasta el allanamiento de su domicilio, Matías Yofe contaba con un esquema de seguridad inusual para un dirigente partidario sin cargo público, que incluía

2 custodios de la Policía Federal Argentina que se movilizaban con él,

1 posta policial en el exterior de su domicilio y

1 custodia de Prefectura Naval Argentina de 2 efectivos por día apostada en su quincho.

La custodia se había otorgado a partir de denuncias por supuestas amenazas de muerte y otros episodios invocados por Yofe, entre ellos la muerte de su perro en circunstancias dudosas, la rotura de neumáticos de su vehículo y un ataque a un local partidario.

Sin embargo, varios de esos hechos fueron desmentidos o relativizados en actas.

Uno de los testigos negó la versión de Yofe sobre la muerte del perro, mientras que otros descartaron la existencia del ataque al local partidario y la supuesta rotura de neumáticos.

La exposición mediática de Yofe tuvo su punto máximo durante la primera semana de diciembre, tras la presentación de una denuncia judicial por parte de la CC/ARI.

massa donofrio.jpg Sergio Massa y Jorge D'Onofrio.

D'Onofrio / Pombo

La denuncia original por lavado de activos lleva la firma de Elisa Carrió, el legislador porteño Facundo del Gaiso y su asesor, Matías Yofe, y apunta contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por la adquisición de una propiedad ubicada en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, partido de Pilar.

Casi al final del escrito, la denuncia incorpora “versiones públicas” que “indicarían” que tanto el inmueble como otros bienes detallados —autos de colección y caballos de carrera— podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante ese período, Yofe recorrió distintos medios bajo el rol de denunciante anticorrupción, presentándose como víctima de persecución política y blanco de supuestos “operativos mafiosos” mientras fogoneaba el tema desde sus redes.

Ese relato se quebró el 02/01/2026, cuando el fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, ordenó el allanamiento del domicilio de Yofe en el marco de la causa “Yofe Matías, Escobar Diego y otro s/ Extorsión – Art. 168” (IPP PP-14-02-19728-25/00).

La causa se inició luego de que un testigo declarara que Yofe lo visitó en su domicilio y lo presionó, ofreciéndole dinero y un “sueldo por 2 años” a cambio de que declarara en una causa judicial contra terceros.

Según esa declaración, tras la negativa del testigo, Yofe habría insistido y luego lo habría amenazado con que perdería su trabajo si no declaraba contra Jorge D’Onofrio y Claudia Pombo.

leandro camani.jpg Leandro Camani.

Elisa Carrió y "Sergio Tomás"

Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata, pasando Año Nuevo junto a uno de sus custodios mientras su mujer estaba en su casa junto a su hija de 4 meses. Ante esta situación, Elisa Carrió se presentó en el domicilio, manifestando hacerlo en carácter de abogada.

Allí, la situación escaló: Lilita amenazó al fiscal vía telefónica y por mensajes de WhatsApp, lo que derivó en una presentación del propio Camafreita ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

De acuerdo a los mensajes enviados por Carrió al fiscal durante el procedimiento, Yofe “no tiene plata para pagarle a testigos” y posee custodia por “amenaza de muerte y muerte dudosa de su perro” y “todo era una causa armada por Toviggino, por Tapia, por “Sebastián”, asegurando que esto venía por haber allanado el Sheraton, que detrás está “Sergio Tomas”“.

Cuando el fiscal le respondió que hasta el momento en la investigación no se hacía alusión a los nombres que ella refería, entonces la ex legisladora respondió que “esto era armado por D’Onofrio“.

En ese momento Carrió le advirtió al fiscal que no sabía en que se estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir en forma despiadada contra él, que en el día de mañana iba a ser la portada de todos los medios nacionales.

El fiscal le explicó que por cortesía profesional la estaba atendiendo, que no se exceda en su dichos, que podía realizar cuanta presentación considere conveniente, a lo que Carrió respondió que ella sabía bien que iba a hacer y que sería despiadada contra su persona.

Según consta en los mensajes consignados en el acta, Carrió aseguró que se comunicaría con el gobernador Axel Kicillof y con el procurador general Julio Conte Grand.

También dijo que la SIDE le “robó documentación de 'Poli' Armentano”, que ella iba a darle “intervención a la Comisión por la Memoria”, que Prefectura Naval Argentina iba a radicar una denuncia por allanamiento ilegal, y luego, tras consultar si su domicilio iba a ser allanado (el de Carrió) y si Yofe tenía orden de detención vigente, le aclaró al fiscal que ella “iba a hablar con Matías a ver si accede a entregar su teléfono celular” para cerrar explicando que Yofe le “servía más si estaba detenido porque se convertiría en un héroe nacional”.



carrio.jpg Elisa Carrió le aclaró al fiscal que ella “iba a hablar con Matías a ver si accede a entregar su teléfono celular” para cerrar explicando que Yofe le “servía más si estaba detenido porque se convertiría en un héroe nacional”. Foto: NA

Leandro Camani

Más tarde Carrió reconoció que ella le dijo a Yofe que arrojara su teléfono celular al mar, aclarando que lo hizo en calidad de asesora legal.

La destrucción del teléfono celular fue considerada por el juez de la causa como un entorpecimiento de la investigación y destrucción de prueba, una conducta que no se registró ni siquiera en causas de alto impacto contra ex funcionarios como Julio De Vido, Amado Boudou o Alberto Fernández. Entonces, ¿qué necesitaba ocultar Yofe?

Parte de la respuesta surge de las declaraciones de sus custodios y del periodista Ponce de León, ex integrante de la CC/ARI, quien se alejó del espacio por discrepancias con la forma de actuar de Yofe.

Según declararon sus custodios, Yofe se reunía con Leandro Camani, empresario de medios vinculado al negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires a través de su empresa Secutrans, y quién presentó el 5 de septiembre de 2024 la denuncia que dio pie a la causa contra el ex ministro Jorge D’Onofrio.

Yofe fue el referente político que impulsó mediáticamente el tema y, en ese mismo contexto, fue denunciado por extorsión tras una visita al domicilio de Atilio Ceferino Ormeño.

Ponce de León declaró que Yofe le aseguró que Camani ponía dinero, pero que debía pasar “limpio” a través de Gustavo Ferreiro, empresario de Morón y jefe de campaña de Yofe.

Según las actas, Camani se reunía con Yofe en Libertador 6350, sede de Red Cube (A24, Crónica TV y Newdigitales.com), y también lo invitó a la entrega de los premios Martín Fierro, evento al que el referente de la CC/ARI asistió acompañado por su custodio.

Los testigos también mencionaron que Yofe manifestó que debía dejar su casa en junio y que quería comprarse una casa. Posteriormente apareció viviendo en una enorme propiedad en Villa Rosa. Ese inmueble es el mismo que fue allanado por orden del fiscal Camafreita.

Los custodios también declararon que Yofe no fue más de 2 veces a la Legislatura porteña, donde supuestamente trabajaba, y que en una de esas oportunidades no sabía siquiera a qué piso debía dirigirse.

Uno de ellos lo describió directamente como “un pelotudo” y descartó la versión del supuesto ataque contra Diego Escobar, denunciante de D’Onofrio en la causa de las fotomultas, quien además se encuentra denunciado junto a Yofe en la causa por extorsión.

martin-marinucci-2024-4.jpg Martín Marinucci, actual ministro de Transporte bonaerense.

Extorsiones

La declaración más comprometedora es la de Ponce de León, quien aseguró que Yofe denunciaba hechos falsos, era financiado por Leandro Camani y que ofrecía dinero para conseguir declaraciones contra Pombo y D’Onofrio en la causa iniciada por Camani.

Según su testimonio, Yofe incluso le ofreció la presidencia del partido en Pilar y le dijo:

“Pilar está lleno de garcas millonarios, y a estos hijos de puta, además de meterlos en cana, hay que sacarles guita”, y mencionó a Corvo Dolcet, los Pigoni y el constructor Guido Bordachar, a quien señaló como quien “lava la guita de la corrupción en el área de Obras Públicas en Pilar”.

Carrió volvió a presentarse en el juzgado para declarar. Allí afirmó no recordar eventos, detalles, fechas, ni horarios porque no usa reloj y reconoció haber actuado como abogada de Yofe y su esposa, pese a no tener matrícula en la provincia de Buenos Aires, por lo que fue acompañada por Albana Zoppolo Cinelli, defensora de Yofe.

Como dato adicional y casi al cierre del acto, Carrió solicitó copia de la causa IPP 14-02-013737-25 “Yofe, Matías s/ defraudación por retención indebida”, iniciada meses antes por la propia Zoppolo.

Ese mismo día se presentó la esposa de Yofe, quien a los gritos manifestó que no quería vivir más así y confirmó que se encontraba separada de él. En ese acto se realizó la apertura de las notebooks incautadas en el allanamiento.

En uno de los dispositivos analizados aparecieron tres nombres centrales para el entramado bajo investigación: el del empresario Leandro Camani, el del actual ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; y el del empresario farmacéutico Gustavo Ferreiro.

La aparición conjunta de esos contactos vuelve a exponer la cercanía de Matías Yofe con actores clave de las maniobras que terminaron comprometiendo al ex ministro Jorge D’Onofrio.

Pese a haber asegurado públicamente que no tenía denuncias ni causas en su contra, Yofe acumula varios expedientes abiertos:

está imputado en una causa por usurpación en Bariloche,

tiene una causa federal por entorpecer una resolución judicial al impedir un traslado del Servicio Penitenciario,

la causa en la provincia de Buenos Aires por defraudación iniciada por su propia abogada defensora y la causa por extorsión, en la que el juez ya reconoció que arrojar el celular al mar constituye un entorpecimiento de la investigación, lo que le da pie al fiscal para solicitar su detención, algo que Carrió ya tuvo en cuenta para así convertirlo en un nuevo “héroe nacional”."

