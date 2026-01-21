Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, incendiada por foto con su nuevo novio

Otros usuarios, por su parte, recordaron que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a mostrar su presente sin culpa, algo que parece que muchos olvidan cuando se trata de mujeres que atravesaron tragedias que se hicieron públicas. Porque si bien este caso arrastra la memoria social de un asesinato que conmovió a todo un país, Julieta también tiene derecho a vivir su vida, algo que ella viene reivindicando desde 2020.

Julieta Rossi no puede ser siempre la "viuda" de Fernando

A sus 23 años, Rossi se transformó en una figura respetada dentro de la danza urbana, especializada en reggaetón, urbano, heels y femme style, y además desarrolla su carrera como docente, coreógrafa e intérprete. En sus redes sociales suma más de 466 mil seguidores, y sus videos superan el millón de reproducciones, evidencia de que logró construir su propio espacio y consolidar su proyecto profesional lejos de la exposición mediática que rodeó la muerte de Fernando.

Tras oficializar su relación con Agustín Monzón en diciembre de 2025, con una declaración pública durante el evento Párense de Manos III (donde él le propuso ser novios frente a miles de personas), Rossi decidió mostrar su nueva etapa de manera natural, sin dramatismos, aunque la fecha del posteo haya generado un debate intenso.

image A sus 23 años, Julieta Rossi se enfocó en la danza y reconstruyó su vida personal y profesional.

La joven, que optó por atravesar el duelo en silencio después de la muerte de Fernando, explica que "el baile es mi forma de sanar" según le contó a Clarín en 2023, y así construyó un nuevo proyecto de vida con amor, trabajo y autodefinición personal.

Parece que la sociedad todavía trata de controlar el tiempo del duelo ajeno y juzgar la vida de quienes sobrevivieron al dolor, mientras que Rossi demuestra que se puede reconstruir la vida sin dejar de recordar, con cada publicación y cada presentación. Incluso el estreno en Netflix de la docuserie 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa volvió a poner la historia en el centro, pero Rossi decidió no participar para reafirmar su postura: la memoria de Fernando no justifica suprimir su derecho a vivir y amar de nuevo.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse