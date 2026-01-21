Julieta Rossi fue protagonista esta semana no por el aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, su ex, sino por su nueva relación con Agustín Monzón. Una foto en Punta del Este publicada justo cuando se cumplían 6 años del crimen desató un escándalo en redes, con críticas durísimas y defensores que salieron a bancarla sin dudarlo.
"SEMEJANTE PELOTUDEZ"
Julieta Rossi, ex de Fernando Báez Sosa, incendiada por foto con su nuevo novio
Julieta Rossi subió una foto feliz con su nuevo novio justo en el aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa. Pero en redes opinan que estuvo inoportuna.
La foto de Julieta Rossi que prendió las redes y dividió opiniones
El 18/01, mientras en Buenos Aires los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezaban una misa en la parroquia Santísimo Redentor del barrio de Recoleta para recordar a su hijo, su antigua novia Julieta Rossi decidió compartir desde las playas de Punta del Este una imagen con Agustín Monzón, nieto del boxeador Carlos Monzón.
La coincidencia no pasó desapercibida y en cuestión de horas la publicación se llenó de comentarios críticos: muchos usuarios consideraron inoportuno que la joven mostrara su vida amorosa en una fecha marcada por el duelo, y varios la tildaron de insensibilidad.
Rápidamente, la polémica escaló al punto en que ella fue "cancelada", aunque no todos se sumaron a los ataques. Entre quienes respaldaron a la bailarina estuvo Melody Luz, referente de la danza urbana y actual pareja de Alex Caniggia, que lanzó una crítica contundente en X: "No importa la situación, circunstancia ni nada. La mujer siempre es la que está en falta. No puedo creer que tenga que leer semejante pelotudez".
Otros usuarios, por su parte, recordaron que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a mostrar su presente sin culpa, algo que parece que muchos olvidan cuando se trata de mujeres que atravesaron tragedias que se hicieron públicas. Porque si bien este caso arrastra la memoria social de un asesinato que conmovió a todo un país, Julieta también tiene derecho a vivir su vida, algo que ella viene reivindicando desde 2020.
Julieta Rossi no puede ser siempre la "viuda" de Fernando
A sus 23 años, Rossi se transformó en una figura respetada dentro de la danza urbana, especializada en reggaetón, urbano, heels y femme style, y además desarrolla su carrera como docente, coreógrafa e intérprete. En sus redes sociales suma más de 466 mil seguidores, y sus videos superan el millón de reproducciones, evidencia de que logró construir su propio espacio y consolidar su proyecto profesional lejos de la exposición mediática que rodeó la muerte de Fernando.
Tras oficializar su relación con Agustín Monzón en diciembre de 2025, con una declaración pública durante el evento Párense de Manos III (donde él le propuso ser novios frente a miles de personas), Rossi decidió mostrar su nueva etapa de manera natural, sin dramatismos, aunque la fecha del posteo haya generado un debate intenso.
La joven, que optó por atravesar el duelo en silencio después de la muerte de Fernando, explica que "el baile es mi forma de sanar" según le contó a Clarín en 2023, y así construyó un nuevo proyecto de vida con amor, trabajo y autodefinición personal.
Parece que la sociedad todavía trata de controlar el tiempo del duelo ajeno y juzgar la vida de quienes sobrevivieron al dolor, mientras que Rossi demuestra que se puede reconstruir la vida sin dejar de recordar, con cada publicación y cada presentación. Incluso el estreno en Netflix de la docuserie 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa volvió a poner la historia en el centro, pero Rossi decidió no participar para reafirmar su postura: la memoria de Fernando no justifica suprimir su derecho a vivir y amar de nuevo.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse