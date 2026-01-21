¿Cuánto cuesta viajar a la Antártida como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones?

Embed - Michael Douglas on Instagram: "Greetings from Antarctica!" View this post on Instagram

Dentro de su propuesta, la compañia pone el foco en la personalización del viaje según el tipo de viajero. Ofrece opciones pensadas para quienes viajan solos, priorizando camarotes individuales con suplementos reducidos; propuestas ajustadas para parejas o grupos pequeños de hasta cinco personas, donde el asesoramiento define barco, cabina y momento ideal de la temporada; y también soluciones para grupos de entre seis y ochenta pasajeros, como familias numerosas o viajes educativos. En el caso de grupos grandes, la empresa desarrolla expediciones a medida mediante charters parciales o completos, con planificación previa y sin costos adicionales por ese servicio.

Las tres experiencias de alto nivel para viajar a la Antártida

El viaje de estas celebrities se inscribe dentro de las expediciones más exclusivas que hoy ofrece el turismo antártico. No se trata de opciones masivas ni de paquetes estándar, sino de recorridos diseñados para viajeros que buscan exploración real, logística de precisión y experiencias que suelen estar asociadas al perfil de celebridades y viajeros de alto poder adquisitivo. Estas son las tres opciones de referencia de Swoop, recomendadas en sus propios portales, consideradas dentro del sector como el estándar más alto para recorrer el continente blanco:

Antarctic Peninsula Explorer:

La alternativa más elegida por quienes buscan una primera gran experiencia antártica sin resignar profundidad. El viaje dura alrededor de 12 días y se realiza a bordo del Sylvia Earle, con capacidad limitada a unas 130 personas. Incluye navegación por la Península Antártica, desembarcos en zódiac, caminatas guiadas y avistaje de fauna en entornos prácticamente vírgenes. Los valores parten desde los 12.000 dólares.

Antártida Colonias de pingüinos en la Antártida, una de las postales más emblemáticas de los viajes de expedición al continente blanco.

Islas Malvinas, Georgia del Sur y Antártida:

Es el recorrido más completo y ambicioso, elegido por quienes buscan una experiencia total. Dura entre 19 y 25 días y se realiza en el Greg Mortimer. El itinerario incluye las Islas Malvinas, Georgia del Sur y la Península Antártica, con algunas de las mayores colonias de pingüinos rey del planeta, elefantes marinos y paisajes remotos. El precio inicial ronda los 20.000 dólares.

Antarctica Fly & Cruise Safari:

La opción más directa y exclusiva en términos de tiempo. Dura unos 8 días y combina vuelo con navegación en el Ocean Explorer, evitando el cruce completo del Pasaje de Drake. El foco está puesto en la Península Antártica, con desembarcos diarios y un ritmo intenso de exploración. El costo comienza en torno a los 15.000 dólares.

En un contexto donde el lujo clásico perdió parte de su atractivo, la Antártida aparece como el nuevo símbolo del viaje definitivo. No hay shopping, ni hoteles cinco estrellas, ni escenarios diseñados para la foto perfecta. Hay silencio, naturaleza extrema y una experiencia que no se puede replicar. Por eso no sorprende que figuras como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones elijan este tipo de travesías: viajes que no se miden en estrellas ni en comodidades, sino en haber estado donde muy pocos llegan.

Embed - When is the best time to visit Antarctica?

----------------------

Más lecturas de Urgente24:

De Bariloche a Cusco: los 5 mejores hoteles de Sudamérica para visitar en 2026

A puro ramen, pachinko y manga: los 5 mejores barrios de Tokio para alojarse

Verano 2026 en Provincia de Buenos Aires: Escapadas de fin de semana, cerca y con poco consumo

Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina