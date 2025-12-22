La forma de viajar está cambiando y la Generación Z es el motor de ese giro. Viajar ya no implica tomarse una semana ni planificar con meses de anticipación: ahora alcanza con 48 horas, una ciudad intensa y una experiencia que valga la pena. Según Airbnb, menos días no significan menos viaje, sino una manera distinta de moverse.
Se dispara el uso de Airbnb: la Generación Z redefine los viajes con escapadas de 48 horas
Viajes internacionales de uno o dos días y foco en experiencias urbanas explican cómo la Generación Z está cambiando la forma de viajar, según Airbnb.
Ese cambio de hábitos ya se refleja en los datos. La plataforma, líder en alojamientos temporarios, detecta que los jóvenes latinoamericanos están redefiniendo las escapadas internacionales con viajes ultracortos, ciudades como eje y una búsqueda clara de autenticidad. De cara a 2026, este comportamiento dejó de ser una excepción para consolidarse como una nueva lógica de viaje.
Escapadas cortas, experiencias reales y viajes en solitario
Para 2026, Airbnb identifica un fuerte crecimiento de las escapadas internacionales de uno a dos días, una tendencia que se vincula tanto a los cambios económicos en la región como a una nueva relación con el tiempo libre y el trabajo. Viajar menos días, pero hacerlo más seguido, aparece como una forma de ajustar el presupuesto sin resignar experiencias, especialmente entre los viajeros de la Generación Z.
En Argentina, este comportamiento ya se refleja con claridad en los datos: las búsquedas de viajes internacionales cortos crecieron más de un 150%, con destinos de Brasil entre los más elegidos. Búzios, Río de Janeiro y Florianópolis concentran buena parte de ese interés por su cercanía, conectividad aérea y una oferta urbana que permite aprovechar al máximo estadías breves.
Pero la duración del viaje no es el único cambio detectado por la plataforma. El informe señala que los viajeros priorizan cada vez más experiencias auténticas e inmersivas, alejadas del turismo convencional. Clases de cocina tradicional, recorridos históricos y actividades vinculadas a la naturaleza y al aire libre lideran las reservas de experiencias a nivel global.
A la par, crecen con fuerza los viajes en solitario, asociados al autodescubrimiento y la reflexión personal. En ese contexto, Río de Janeiro se posiciona como el destino preferido por los argentinos que viajan solos, con un aumento proyectado de más del 200% en las reservas hacia 2026.
Viajar, trabajar y seguir en movimiento
En Urgente24 ya supimos dar cuenta de que este cambio en la forma de viajar no se limita a las escapadas turísticas. Desde hace años, entre los jóvenes argentinos crece una lógica distinta de movilidad: viajar para trabajar por temporadas, enlazando destinos según el calendario global y combinando empleo temporal con experiencia cultural. No se trata de mudanzas definitivas, sino de recorridos flexibles que permiten sostener el viaje en el tiempo.
Casos como Niseko, en Japón, o los grandes centros de esquí de Estados Unidos (como Vail, Aspen, Breckenridge o Beaver Creek) ilustran una tendencia que se volvió habitual: temporadas intensas de trabajo en hotelería, gastronomía o servicios turísticos, seguidas por nuevos destinos y nuevos ciclos. El viaje deja de ser una pausa y pasa a formar parte del recorrido vital.
La misma lógica se repite desde hace más de una década en países como Australia y Nueva Zelanda, donde las visas Working Holiday consolidaron un modelo de viaje asociado al trabajo, la flexibilidad y la experiencia personal. En ese contexto más amplio, las escapadas ultracortas, los viajes urbanos y la movilidad constante que hoy detecta Airbnb aparecen como piezas de un mismo fenómeno: una generación que ya no separa de forma tajante viajar, trabajar y vivir en movimiento.
Más que una moda pasajera, lo que revelan los datos de Airbnb es un cambio profundo en la relación con el viaje. Para la Generación Z, moverse ya no es una excepción ni un premio, sino una forma de organizar el tiempo, el trabajo y la experiencia personal. Escapadas breves, movilidad constante y búsqueda de autenticidad definen a una generación que viaja menos días, pero con más intención.
