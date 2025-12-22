Se dispara el uso de Airbnb: la Generación Z redefine los viajes con escapadas de 48 horas

A la par, crecen con fuerza los viajes en solitario, asociados al autodescubrimiento y la reflexión personal. En ese contexto, Río de Janeiro se posiciona como el destino preferido por los argentinos que viajan solos, con un aumento proyectado de más del 200% en las reservas hacia 2026.

Buzios Búzios, uno de los destinos más elegidos por la Generación Z para escapadas internacionales cortas, combina playas, vida urbana y fácil conexión desde Argentina.

Viajar, trabajar y seguir en movimiento

En Urgente24 ya supimos dar cuenta de que este cambio en la forma de viajar no se limita a las escapadas turísticas. Desde hace años, entre los jóvenes argentinos crece una lógica distinta de movilidad: viajar para trabajar por temporadas, enlazando destinos según el calendario global y combinando empleo temporal con experiencia cultural. No se trata de mudanzas definitivas, sino de recorridos flexibles que permiten sostener el viaje en el tiempo.

Casos como Niseko, en Japón, o los grandes centros de esquí de Estados Unidos (como Vail, Aspen, Breckenridge o Beaver Creek) ilustran una tendencia que se volvió habitual: temporadas intensas de trabajo en hotelería, gastronomía o servicios turísticos, seguidas por nuevos destinos y nuevos ciclos. El viaje deja de ser una pausa y pasa a formar parte del recorrido vital.

La misma lógica se repite desde hace más de una década en países como Australia y Nueva Zelanda, donde las visas Working Holiday consolidaron un modelo de viaje asociado al trabajo, la flexibilidad y la experiencia personal. En ese contexto más amplio, las escapadas ultracortas, los viajes urbanos y la movilidad constante que hoy detecta Airbnb aparecen como piezas de un mismo fenómeno: una generación que ya no separa de forma tajante viajar, trabajar y vivir en movimiento.

Más que una moda pasajera, lo que revelan los datos de Airbnb es un cambio profundo en la relación con el viaje. Para la Generación Z, moverse ya no es una excepción ni un premio, sino una forma de organizar el tiempo, el trabajo y la experiencia personal. Escapadas breves, movilidad constante y búsqueda de autenticidad definen a una generación que viaja menos días, pero con más intención.

