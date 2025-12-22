Preocupación por la salud de Tini Stoessel: Por qué debió volverse a operar

La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué motivó este nuevo procedimiento en tan corto plazo? Aunque Tini no ha brindado explicaciones públicas, los especialistas señalan que existen diversos motivos para realizar un recambio de prótesis. Entre las causas médicas se encuentran complicaciones como la rotura del implante o la contractura capsular, que es el endurecimiento del tejido que rodea la prótesis. También existen razones puramente estéticas o personales que llevan a las pacientes a modificar o ajustar el resultado obtenido inicialmente.

La decisión de mantener este asunto en la esfera privada es completamente válida y respetable. Sin embargo, llama la atención el contraste con la primera cirugía, que, aunque no fue anunciada oficialmente por ella, sí trascendió de manera relativamente pública. Esta vez, el hermetismo fue total.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/2002920201323413985&partner=&hide_thread=false TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul , luego de haber cantado anoche con Miranda.

El… pic.twitter.com/KEXiUgto4y — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) December 22, 2025 Publicación en X de @fedeflowersok.

