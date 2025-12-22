Preocupación por la salud de Tini Stoessel: Por qué debió volverse a operar

La entrega de Tini Stoessel sobre el escenario no conoce límites. Mientras el sábado 20 de diciembre la cantante compartía el estadio de Ferro con Miranda! en el cierre de año de la banda pop, pocos imaginaban lo que vendría apenas unas horas más tarde. Con la adrenalina del show todavía a flor de piel, la artista se preparaba mentalmente para enfrentar algo completamente distinto: una cirugía programada para la mañana siguiente.
El domingo 21 de diciembre, aproximadamente a las 10:00 hs, Tini ingresó a la Clínica Zabala ubicada en Belgrano acompañada por Rodrigo de Paul. La información fue revelada por el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X, quien detalló que se trató de un recambio de prótesis mamarias, apenas un año después de habérselas colocado.
La noticia sorprendió a muchos, especialmente porque la intérprete de "Buenos Aires" había decidido mantener en absoluta reserva este procedimiento.
Flowers explicó en su posteo: "Tini fue intervenida quirúrgicamente hoy, fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado". Luego agregó: "La operación se llevó a cabo cerca de las 10:00 de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda!".
Haciendo memoria, en enero de 2025, cuando el año apenas comenzaba, desde la cuenta de X de "El Ejército de LAM" habían mostrado el resultado de la primera intervención estética de Tini. "Tini de estreno", anunciaron junto a una fotografía donde la artista lucía su nueva figura en traje de baño. Sin embargo, esta vez el silencio fue absoluto. Ni confirmaciones ni desmentidas. Nada en sus redes sociales hasta el momento.
La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué motivó este nuevo procedimiento en tan corto plazo? Aunque Tini no ha brindado explicaciones públicas, los especialistas señalan que existen diversos motivos para realizar un recambio de prótesis. Entre las causas médicas se encuentran complicaciones como la rotura del implante o la contractura capsular, que es el endurecimiento del tejido que rodea la prótesis. También existen razones puramente estéticas o personales que llevan a las pacientes a modificar o ajustar el resultado obtenido inicialmente.
La decisión de mantener este asunto en la esfera privada es completamente válida y respetable. Sin embargo, llama la atención el contraste con la primera cirugía, que, aunque no fue anunciada oficialmente por ella, sí trascendió de manera relativamente pública. Esta vez, el hermetismo fue total.
