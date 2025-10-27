Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendieron los rumores de reconciliación hace ya varias semanas y hay pistas que lo confirmaban. Ahora las cosas se pusieron serias porque el futbolista de Inter Miami le dejó un mensaje en Instagram lleno de sentimiento a la cantante tras su show de "Futttura".
LOCURA
El inesperado mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel que dejó mudos a todos
Rodrigo De Paul le dejó un mensaje cargado de sentimiento a Tini Stoessel y todos enloquecieron. ¿Qué le dijo?
El pasado sábado Tini hizo un show alucinante en Tecnópolis con una puesta en escena espectacular. Como no podía ser de otra manera, De Paul fue a verla y a hacerle el aguante tal como ella lo acompañó en su nuevo desafío en Miami. Pero las cosas no quedaron ahí.
El tierno mensaje de Rodrigo De Paul a Tini
La artista hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde subió varias fotos del show y aprovechó para agradecer a sus fanáticos por acompañarla en este proyecto tan grande. Además, también hizo una mención para todo su equipo y la entrega que le dieron a este show.
Fue en ese posteo donde De Paul dejó de lado el misterio y le dijo a Tini todo lo que siente por ella. Con un "te amo" el futbolista dejó a todos como locos ya que desde hace tiempo que se quería confirmar esta noticia de su reconciliación. Eso no quedó ahí porque Tini también le respondió.
"Te amo mi amor con todo mi corazón", fue la respuesta de la cantante ante el comentario de su pareja. Tras separarse en 2023, los dos volvieron a apostar al amor y a dejar los malos comentarios de lado. Sin duda son una de las parejas más queridas por los fans.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Marcelo Tinelli fulminó a Cristina Kirchner por la derrota del peronismo: "Que se acabe"
Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"
La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder en Netflix
Telefe, el gran perdedor de las elecciones: Qué pasó con MasterChef Celebrity