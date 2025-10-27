La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder en Netflix

Una vez más Netflix tiene una miniserie que arrasa en el ranking. Este formato le está dando mucho rédito a la plataforma y apuesta a historias reales para que el público se meta mucho más en la trama.
La miniserie de Netflix que todos están mirando
Nadie nos vio partir es la serie que está arrasando en Netflix. La misma tiene solo 5 episodios y cada uno de ellos es mejor que el anterior. La misma trata sobre una historia real de un secuestro familiar.
El libro homónimo de Tamara Trottner inspiró esta serie de Netflix, la cual se estrenó hace pocos días y arrasó como ninguna otra. Una madre intenta recuperar con todas sus fuerzas y desesperación a sus hijos.
El propio exesposo de esta madre secuestra a sus hijos y se los lleva fuera del país. La desesperación, el drama y la crueldad se apoderan de esta miniserie que nadie se quiere perder en Netflix.
