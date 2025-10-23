Ricardo Darín es uno de los actores más consagrados del país y Netflix lo sabe muy bien. El intérprete supo tener un personaje muy aclamado en la serie El Eternauta y ahora quiere romper el ranking de la plataforma con una película que promete y mucho. El mismo va a estar acompañado por Diego Peretti.
MUY ESPERADA
La nueva película de Ricardo Darín que todos quieren ver en Netflix
Ricardo Darín vuelve a Netflix con una película que promete arrasar en el ranking. Una producción que ya todos quieren ver.
La combinación de Ricardo Darín y Diego Peretti no puede fallar. Dos actores que supieron encarnar todos sus personajes con gran disciplina, personalidad y responsabilidad, con interpretaciones que quedarán para la historia. Esta vez van a trabajar juntos en una película para Netflix que todos están aclamando.
Netflix presenta la nueva película de Ricardo Darín
El guionista de esta película compartió imágenes del rodaje de la misma y todos quedaron con ganas de más al ver a Ricardo Darín y Diego Peretti juntos. Esta producción promete muchísimo y tiene el potencial para convertirse en una de las más vistas de Netflix.
"Lo dejamos acá" es el título de la película que preparan Darín y Peretti. El dúo se las trae con una comedia que va a ser sensación en Argentina y por qué no de manera global. La misma, además, va a incluir ciertos tintes de manipulación, crisis y el toque filosófico que no puede faltar.
Con la dirección de Hernán Goldfrid y Emanuel Diez como guionista, esta película es muy esperada por todos los argentinos y hay buenas noticias: las filmaciones ya terminaron y el trabajo final podría verse a fines de 2025 o principios de 2026 en la plataforma.
Darín hará de un psicoanalista que comienza a cuestionarse todo sobre su profesión. En ese momento aparece Peretti, un escritor que tiene una crisis creativa propia de aquellos que se dedican al arte. Los dos van a acompañarse mutuamente en este proceso que va a traer mucha tela para cortar.
