La nueva película de Ricardo Darín que todos quieren ver en Netflix

Embed - Emanuel Diez on Instagram: " Este equipazo terminó el rodaje de y no les puedo explicar la bomba que se viene. Un elenco de lujo liderado por Ricardo Darín, comandado por la dirección entusiasta de Hernán Goldfrid. Gracias a por poner todo para que este delirio se haga realidad. Nos vemos muy pronto en ." View this post on Instagram A post shared by Emanuel Diez (@emanueldiezok)

Darín hará de un psicoanalista que comienza a cuestionarse todo sobre su profesión. En ese momento aparece Peretti, un escritor que tiene una crisis creativa propia de aquellos que se dedican al arte. Los dos van a acompañarse mutuamente en este proceso que va a traer mucha tela para cortar.

