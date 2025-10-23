EN X
Patricia Bullrich tildó a CFK de "Señora Condenada" y reavivó la grieta a tres días de las elecciones
Patricia Bullrich salió a responderle a CFK tras un durísimo audio que la ex presidenta publicó en su cuenta de X llamando a votar en contra de Milei.
A tres días de las elecciones legislativas, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza salió con dureza a responderle a la expresidenta, que había pedido “ponerle un freno al desgobierno de Milei”.
Patricia Bullrich y su chicana a CFK
“Señora Condenada, todo lo que estamos haciendo es para arreglar el desastre económico que nos dejaron ustedes con Alberto y Massa”, escribió Bullrich en su cuenta de X , en un mensaje que rápidamente se volvió tendencia.
Sin vueltas, la funcionaria libertaria aprovechó para devolverle el golpe con una frase que encendió las redes:
“¿De qué fracaso hablás? Milei avisó que no iba a ser fácil, pero estamos en el camino correcto. Nos falta, sí… como a usted, que todavía le quedan años de condena”.
La exministra de Mauricio Macri, que ahora busca una banca en el Senado por LLA, también apuntó contra la gestión anterior:
“Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El ministro de (in)Seguridad decía que los narcos habían ganado la batalla”, escribió, en referencia a Aníbal Fernández.
El mensaje de CFK que encendió la mecha
Horas antes, Cristina Kirchner había difundido un audio de más de tres minutos en sus redes con fuertes críticas al Gobierno libertario y un llamado a votar por el peronismo este domingo.
“El experimento libertario fracasó”, sentenció la exvicepresidenta, y advirtió que el modelo de Milei “es de entrega, destrucción y humillación nacional”.
“Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común”, remarcó, en un mensaje en sintonía con Axel Kicillof y otros referentes de Fuerza Patria que intentan retener el voto bonaerense en medio de una elección que promete ser ajustada.
Cristina también pidió “cuidar la elección” ante el estreno de la boleta única de papel, un sistema que —según denunció— “puede generar confusión y favorecer a quienes manejan los medios y el poder económico”.
La economía y el fantasma de Trump
En su mensaje, la expresidenta volvió a apuntar contra el Gobierno por la situación económica:
“La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz o comprar remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las ganancias que obtienen con la timba financiera”.
Y, como golpe final, recordó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la Argentina:
“Si todavía hay dudas sobre el fracaso, basta con escuchar al principal sostén de Milei, que dijo que los argentinos están luchando por sobrevivir”.
Una campaña en donde reinó la grieta
La respuesta de Bullrich no tardó en viralizarse y fue replicada por los principales referentes libertarios, que celebraron el tono desafiante de la ministra.
En tanto, desde el entorno de Cristina evitaron responderle directamente, aunque aseguraron que “la violencia discursiva es la marca registrada del Gobierno”.
______________________________
