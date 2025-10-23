urgente24
Finde en Córdoba: Con veda de por medio, qué hay para hacer

El fin de semana en Córdoba estará marcado por la veda y las elecciones. Sin embargo, hay algunas opciones para entretenerse.

23 de octubre de 2025 - 19:00
Luciano Pereyra se presenta en Córdoba.

Luciano Pereyra se presenta en Córdoba. 

CÓRDOBA. El último fin de semana de octubre llega a Córdoba con un evento central: las elecciones. Con la veda rigiendo a partir del viernes 24/10, las propuestas de entretenimiento son reducidas, como así también la gastronomía y otros.

Luciano Pereyra en Córdoba

El cantautor de Luján apostó por el fin de semana electoral para despacharse con tres shows en Córdoba. Con horarios adaptados a la veda electoral, se presentará en tres turnos el 24, 25 y 26 de noviembre en Quality Arena.

Con 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, el artista ha sido galardonado con múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy, destacaron desde la organización.

Su presencia en Córdoba reafirmará su éxito contundente en plataformas digitales. En ese sentido, el artista compartió trabajos recientes con Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho, entre otros.

Cabe recordar que la veda electoral limita la realización de espectáculos públicos de cualquier tipo durante la ventana de votación y hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 50.000 pesos.

Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes

El coloso estadio cordobés será testigo de la semifinal de la Copa Argentina 2025 por la llave que protagonizarán River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza. El choque tendrá lugar el viernes 24 de octubre a partir de las 22.10.

Tanto el conjunto millonario como el mendocino llegan con la cabeza puesta en lograr el pase a la final. Para los conducidos por Marcelo Gallardo, la clasificación es casi una obligación, mientras que los mendocinos sueñan con acercarse a lo que podría ser su primer título nacional de AFA.

Cabe destacar que las localidades fueron gestionadas por ambos clubes, que dejaron los cupos a disposición de sus socios.

Copa Argentina en Córdoba.

Copa Argentina en Córdoba.

Bares, restaurantes y boliches, para otro finde

Dentro de lo dispuesto por la veda electoral, quedará limitado el funcionamiento de todo tipo de locales que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas. Esto se debe a que esa actividad está prohibida según la ley entre las 20 horas del día previo a la elección, y las 21 horas del día posterior.

Ante la limitación de estos servicios, muchos locales optan por no abrir sus puertas mientras rige la veda. De esa manera, se evitan potenciales multas y recortan pérdidas económicas por funcionamiento.

No habrá alcohol por la veda electoral.

No habrá alcohol por la veda electoral.

