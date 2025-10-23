Finde en Córdoba: Con veda de por medio, qué hay para hacer

Las entradas se comercializan vía web y parten de los 50.000 pesos.

Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes

El coloso estadio cordobés será testigo de la semifinal de la Copa Argentina 2025 por la llave que protagonizarán River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza. El choque tendrá lugar el viernes 24 de octubre a partir de las 22.10.

Tanto el conjunto millonario como el mendocino llegan con la cabeza puesta en lograr el pase a la final. Para los conducidos por Marcelo Gallardo, la clasificación es casi una obligación, mientras que los mendocinos sueñan con acercarse a lo que podría ser su primer título nacional de AFA.

Cabe destacar que las localidades fueron gestionadas por ambos clubes, que dejaron los cupos a disposición de sus socios.

Copa-argentina Copa Argentina en Córdoba.

Bares, restaurantes y boliches, para otro finde

Dentro de lo dispuesto por la veda electoral, quedará limitado el funcionamiento de todo tipo de locales que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas. Esto se debe a que esa actividad está prohibida según la ley entre las 20 horas del día previo a la elección, y las 21 horas del día posterior.

Ante la limitación de estos servicios, muchos locales optan por no abrir sus puertas mientras rige la veda. De esa manera, se evitan potenciales multas y recortan pérdidas económicas por funcionamiento.

vino.jpg No habrá alcohol por la veda electoral.

