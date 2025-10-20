Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Aunque algunas personas reportaron que el servicio se restableció parcialmente, la realidad es que una enorme cantidad de personas todavía no puede realizar ningún tipo de movimiento en sus cuentas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mercadopago/status/1980375169488285973?t=4aBycRw9DggFljYTQ4V0Ww&s=03&partner=&hide_thread=false Durante el día de hoy, algunos servicios de la aplicación pueden presentar interrupciones debido a una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el funcionamiento lo antes posible. — Mercado Pago (@mercadopago) October 20, 2025 Publicación en X de @mercadopago.

Este episodio nos hace preguntarnos: ¿realmente estamos mejor con todo digitalizado? Durante años nos vendieron la idea de que las billeteras virtuales eran la solución definitiva, el futuro del dinero, la comodidad absoluta. Pero cuando todo depende de un servidor en Virginia del Norte y ese servidor se cae, volvemos a la edad de piedra financiera. Quizás el efectivo, ese billete arrugado en el bolsillo, no sea tan obsoleto como nos quisieron hacer creer.

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas

El Trece la pasa mal: América TV le niega sus figuras

Nueva estafa: Si usas WhatsApp Web nunca hagas esto