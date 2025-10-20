Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Imagínate ir a comprar, agarrar el celular y descubrir que tu dinero desapareció. Bueno, no desapareció realmente, pero tampoco podés usarlo. Eso fue exactamente lo que les pasó a millones de usuarios en la mañana del lunes 20/10, cuando Mercado Pago, junto a otras billeteras virtuales, simplemente dejó de funcionar. Y acá estamos, varias horas después, con miles de usuarios todavía sin poder operar con normalidad.
La culpable de este desastre tiene nombre y apellido: Amazon Web Services, más conocida como AWS. Esta gigante tecnológica sufrió una caída masiva en sus servidores que literalmente tiró abajo a miles de plataformas digitales alrededor del mundo. El problema arrancó en Virginia del Norte, Estados Unidos, una zona que maneja un volumen de tráfico impresionante y que, cuando se cae, arrastra consigo a medio internet. El inconveniente técnico fue específicamente una falla en la resolución DNS de su red de infraestructura en la nube.
Ahora bien, ¿qué significa esto para vos y para mí? Significó un lunes de terror para cualquiera que necesitara hacer una transferencia, cobrar una venta o simplemente pagar el almuerzo. Mercado Pago, Naranja X y Ualá quedaron prácticamente inoperables durante horas. Los rechazos de pagos se multiplicaron, las transferencias rebotaban y los errores aparecían por todos lados. Para los comerciantes y trabajadores independientes que dependen de estas plataformas, fue directamente un golpe al bolsillo.
Ante la avalancha de reclamos, Mercado Pago finalmente se pronunció a través de su cuenta de X, donde acumula más de 200.000 seguidores. "Durante el día de hoy, algunos servicios de la aplicación pueden presentar interrupciones debido a una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el funcionamiento lo antes posible", fue el mensaje oficial. Pero claro, ese comunicado llegó después de varias horas de silencio absoluto, lo que encendió aún más la bronca de los usuarios.
Y bronca es poco. Las redes sociales explotaron con testimonios de gente que perdió ventas, que no pudo cobrar, que quedó varada sin poder pagar. @MateoMesin80239 lo resumió con ironía: "'Interrupciones' dicen… nosotros perdimos ventas, reputación y plata. Pero tranquilos, seguro AWS nos manda una disculpa con un cupón de 10 pesos". Otro usuario, @lucasrp_27, disparó sin filtro: "+9 horas del servicio caído y recién ahora se dignan en sacar un comunicado, devuélvanme mi plata @mercadopago". La indignación se sentía en cada comentario. "Pónganse las pilas porque a algunos nos cagan la vida. Desde la mañana que no se puede ni usar la aplicación", agregó otro usuario más, dando voz a lo que miles estaban pensando.
Aunque algunas personas reportaron que el servicio se restableció parcialmente, la realidad es que una enorme cantidad de personas todavía no puede realizar ningún tipo de movimiento en sus cuentas.
Este episodio nos hace preguntarnos: ¿realmente estamos mejor con todo digitalizado? Durante años nos vendieron la idea de que las billeteras virtuales eran la solución definitiva, el futuro del dinero, la comodidad absoluta. Pero cuando todo depende de un servidor en Virginia del Norte y ese servidor se cae, volvemos a la edad de piedra financiera. Quizás el efectivo, ese billete arrugado en el bolsillo, no sea tan obsoleto como nos quisieron hacer creer.
