LN+ reflotó videos del chofer Oscar Centeno sobre la "causa Cuadernos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1045459727508000768&partner=&hide_thread=false 1º los #cuadernos.Ahora, los #Videos: #Centeno, el exchofer de Baratta, no solo detalló minuciosamente entre quiénes y por dónde circuló el dinero de la corrupción K también, grabó c/su celular momentos claves para la investigación judicial@todonoticias pic.twitter.com/uFqICmHi14 — Dalobarce (@dalobarce) September 27, 2018

¿Cuándo fueron grabados los videos de la causa cuadernos?

Los materiales fueron registrados en 2010 y se difundieron en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Ahora, se reflotaron a 6 días de las estrat1égicas parlamentarias de medio término.

La causa irá a juicio oral el 6 de noviembre de 2025 y podría extenderse varios meses por la cantidad de testigos e imputados que deberían hacer presentes.

El Tribunal a cargo de Cuadernos rechazó el planteo de 50 empresarios quienes intentaron pagar alrededor de US$ 15 millones para evitar el proceso. El Tribunal a cargo de Cuadernos rechazó el planteo de 50 empresarios quienes intentaron pagar alrededor de US$ 15 millones para evitar el proceso.