Oscar Centeno era uno de los choferes que trabajaban para el Ministerio de Planificación y tenía como costumbre apuntar en cuadernos todos sus movimientos: inclusive, llegó a grabar varios videos sin que sus superiores estuvieran al tanto y le dieran su consentimiento.
A 6 DÍAS DE VOTACIÓN Y 3 SEMANAS DEL JUICIO
LN+ reflotó videos del chofer Oscar Centeno sobre la "causa Cuadernos"
El militar grabó los videos de las coimas que entregó Roberto Baratta (ex número 2 de Julio de Vido) a Néstor Kirchner. El 6/11 la Causa Cuadernos va a juicio.
Los materiales fueron exhumados y puestos al aire en el canal de Noticias LN+ por Cristina Pérez (pareja del ministro de Defensa Luis Petri) en el canal de noticias a 6 días de las parlamentarias de medio término.
Su pareja de aquel momento, Hilda Horovitz, intentó alertar a la justicia de la existencia de los cuadernos y por ello Oscar Centeno decidió ponerlos a recaudo de un amigo, Jorge Bacigalupo, quien se los entregó a Diego Cabot y luego el periodista del diario La Nación los entregó a la justicia.
El ex uniformado es padre de 13 hijos frutos de 2 matrimonios. Llegó a tener cierto dinero gracias a que manejaba una flota de 7 autos que estaban al servicio del Ministerio que manejó Julio De Video durante 12 años y medios de gestión kircnerista.
¿Cuándo fueron grabados los videos de la causa cuadernos?
Los materiales fueron registrados en 2010 y se difundieron en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri.
Ahora, se reflotaron a 6 días de las estrat1égicas parlamentarias de medio término.
La causa irá a juicio oral el 6 de noviembre de 2025 y podría extenderse varios meses por la cantidad de testigos e imputados que deberían hacer presentes.