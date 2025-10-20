El salvataje a Milei, según The New Yorker: "Un albatros alrededor del cuello de Trump"

"Pero el gobierno estadounidense no necesita pesos. Espera que se le devuelva eventualmente en dólares, y no está claro cuándo, o si, el gobierno de Buenos Aires estará en una posición lo suficientemente fuerte como para hacerlo", remarca el autor.

Para Cassidy, Bessent hace "una admisión tácita" de que el salvataje "podría resultar costoso" cuando expone las "razones estratégicas" de la ayuda.

"Hace un par de semanas, dijo que una Argentina exitosa liderada por Milei podría servir como un "faro" para otros países latinoamericanos, como Bolivia, Ecuador y Colombia", señala y cita al exFMI Maurice Obstfeld, quien compara el objetivo de este rescate con la invasión estadounidense a Irak. "Es como la guerra de Irak con esteroides: esto extenderá la democracia por todo Oriente Medio", dijo Obstfeld. El resultado real de la incursión militar fue todo lo contrario.

"Si las críticas republicanas al rescate de Argentina se extienden, cabe preguntarse cuánto tiempo Trump se mantendrá firme", agrega The New Yorker y señala que algunas de las declaraciones del presidente "ya han generado dudas" sobre la continuidad de la asistencia.

Cita a Trump cuando condicionó el salvataje a una victoria de Milei en las elecciones legislativas de este domingo. Consignó el efecto que esas palabras tuvieron en el mercado, con el derrumbe de los bonos, y el intento de Bessent por llevar calma cuando afirmó que el apoyo financiero "no se limita a las elecciones, sino a las políticas".

Aquí es donde Cassidy encuentra un obstáculo, al considerar que "si el partido de Milei obtiene malos resultados electorales, su programa de austeridad enfrentará mayor resistencia".

"Si las elecciones le resultan favorables a Milei, el gobierno argentino aún necesitará reunir aproximadamente US$18 mil millones el próximo año para cubrir los pagos de capital e intereses de la vasta deuda extranjera del país. En este momento, la sugerencia de Bessent de que los inversores privados intervendrán para cubrir el déficit de financiación es pura palabrería", estima.

Y advierte que aún si la Argentina lograra atraer inversiones, "también podrían requerirse más recursos estadounidenses para estabilizar el peso, que la mayoría de los economistas coinciden en que está sobrevaluado en relación con los precios".

"Otra opción sería eliminar por completo la paridad con el dólar y dejar que los mercados determinen el valor de la moneda argentina. Pero eso probablemente la desplomaría, lo que aumentaría la inflación y socavaría uno de los principales logros de Milei. Mientras Milei no esté dispuesto a aceptar este resultado, su gobierno probablemente necesitará más apoyo externo", agrega.

La nota cierra con otro comentario de Obstfeld, que señala que si Milei se mantiene firme en la política de intentar mantener el valor del peso y la administración Trump lo apoya con todas sus fuerzas, "USA tendrá que darle más dinero a Argentina" y que "en algún momento" esa asistencia podría ser equivalente al costo del 'Obamacare', el sistema de subsidios para que las clases más bajas puedan contratar un seguro de salud. "Simplemente no creo que eso sea políticamente sostenible", concluyó el exFMI.

