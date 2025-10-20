Muy raro: Otra vez Fred Machado pero Trump anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

Live Blog Post

Explicando USA / Argentina: "Trump aumenta la presión sobre América Latina"

Vera Bergengruen, Juan Forero y Alex Leary en The Wall Street Journal:

"El presidente Trump amenazó con detener la ayuda estadounidense a Colombia y tomar medidas unilaterales, calificando a su presidente de “líder del narcotráfico ilegal”. (...)

Su ataque contra Colombia se produjo el domingo 19/10 en una publicación en redes sociales en la que calificó a su presidente, Gustavo Petro, de "líder del narcotráfico", y se comprometió a suspender la ayuda estadounidense a Bogotá y a tomar medidas unilaterales a menos que Petro cerrara "estos campos de exterminio de inmediato". Trump dijo a la prensa que anunciaría nuevos aranceles a Colombia el lunes 20/10.

Las amenazas convirtieron a uno de los socios de seguridad más importantes de Washington en un objetivo, sumándose a una ofensiva estadounidense que ha incluido ataques a presuntos barcos con drogas en el Caribe y una creciente presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, un esfuerzo que, según expertos en drogas y ex funcionarios, está desdibujando la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el cambio de régimen.

El gobierno de Trump cree que su campaña contra Maduro está dando resultados y que una mayor presión militar estadounidense en la región lo convencerá de que no puede permanecer en el poder. "La idea es hacerlo sentir lo suficientemente miserable como para que se vaya", declaró un alto funcionario del gobierno, admitiendo que podría llevar tiempo.

(…) Los ataques dentro de Venezuela son una opción —y Trump ha planteado públicamente la posibilidad—, pero actualmente no se están contemplando, según el funcionario de la Administración. (…)

El nuevo enfoque en Petro de Colombia, un exguerrillero de izquierda que critica frecuentemente la política estadounidense, se produce en medio de 7 semanas de operaciones de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, en las que 7 embarcaciones fueron destruidas por ataques aéreos. Al menos 32 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca ha descrito a los tripulantes de las embarcaciones como "narcoterroristas", vinculándolos en algunos casos con grupos criminales venezolanos y colombianos que ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el domingo que "estos cárteles son el Al Qaeda del Hemisferio Occidental".

Pero el uso sin precedentes de fuerza letal estadounidense contra pequeñas embarcaciones cargadas de drogas, que inicialmente tenía como objetivo embarcaciones procedentes de Venezuela, se ha expandido rápidamente para incluir a otros países de la región en las últimas semanas. (...)

“Estados Unidos está traspasando los límites del derecho internacional”, afirmó Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora que estudia la política entre Estados Unidos y Colombia. “En esencia, USA ha recortado toda su ayuda exterior a Colombia y también busca un cambio de régimen en Venezuela, 2 cosas que hace 8 o 10 meses eran inimaginables”.

(...) Petro ha respondido con desafío. En su cuenta X, afirmó que un ataque aéreo —que según la televisión estatal colombiana tuvo lugar a mediados de septiembre— mató al pescador colombiano Alejandro Carranza y "violó nuestra soberanía en aguas territoriales". Aseguró que Colombia "nunca ha sido grosera con Estados Unidos" y calificó al líder estadounidense de "ignorante con Colombia".

Legisladores de ambos partidos han presionado a la Casa Blanca para que ofrezca una explicación legal y una aclaración sobre los objetivos de la Administración.

En una notificación confidencial al Congreso, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles.

“Les resultó muy difícil explicarnos el fundamento legal para hacer esto y la constitucionalidad de hacerlo”, dijo el senador Mark Kelly (demócrata por Arizona) en el programa “Face the Nation” de CBS el domingo.