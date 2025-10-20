La gran pelea del 26/10 es cómo presentar los cómputos y que Milei le muestre una victoria a Trump

image Las pizarras que escandalizaron a Fuerza Patria

Al final, es una disputa por el ‘relato’ electoral, pero para LLA tiene una implicancia mayor porque necesita mostrarse triunfante ante Donald Trump, que supeditó su ayuda financiera a Milei a una victoria en las elecciones de medio término.

El reclamo judicial

Según el texto de la presentación judicial a la que tuvo acceso Urgente24, los apoderados de Fuerza Patria recordaron que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre, por lo que aquella elección tiene una naturaleza propia, donde la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones”.

FP Recuento provisorio

“En este orden de ideas cabe señalar que la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, señalaron.

“Los resultados deben informarse, distrito por distrito, sin acumular”, advirtieron y mencionaron que de lo contrario se “estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio”.

Finalmente, los apoderados solicitan: “Se disponga que la DINE no deberá efectuar o informar escrutinios globalizados tomando la Nación como distrito único”.

