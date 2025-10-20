Fuerza Patria realiza una presentación judicial ante la Cámara Nacional Electoral para que los resultados provisorios de la elección de este domingo (26/10) se difundan por provincia y no a nivel nacional, donde La Libertad Avanza (LLA) de Milei podría aparecer como ganadora ya que Fuerza Patria se presenta con distintos nombres.
ESCRUTINIO PROVISORIO
La gran pelea del 26/10 es cómo presentar los cómputos y que Milei le muestre una victoria a Trump
Fuerza Patria quiere que los resultados provisorios de la elección sean por provincia y no a nivel nacional. Para LLA es clave para lograr la ayuda de Trump.
La gran pelea: el 'relato' de Milei
En la última semana de campaña electoral, los apoderados de Fuerza Patria intentarán que el Gobierno cambie la forma de difundir los resultados provisorios de la elección legislativa de este domingo (26/10).
Ocurrió que este sábado (18/10) en el simulacro de escrutinio provisorio con apoderados de todas las fuerzas políticas que se realizó en el Correo Argentino, las pizarras de la Dirección Nacional Electoral (DINE) mostraron los resultados a nivel país por alianzas políticas y no por provincia. Además, no se sumaron los sufragios de los sellos provinciales donde Fuerza Patria compite con otras denominaciones, lo que la termina perjudicando en la sumatoria total y podría hacer aparecer a LLA como el espacio con más votos totales aunque obtengan menos bancas en Diputados.
Fuerza Patria figura como tal en 13 distritos donde figuran los más grandes como CABA, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pero en las otras 11 provincias tiene casos donde compite con nombres similares. Por ejemplo, en Entre Ríos el peronismo va con el sello Fuerza Entre Ríos, pero en otros distritos la denominación es muy diferente. En La Pampa –donde se descuenta la victoria del peronismo y la obtención de mayoría de bancas- es Defendamos La Pampa.
Por el contrario, La Libertad Avanza se presentó con ese nombre en los 24 distritos electorales incluso en alianza con otros partidos políticos, por lo que la forma de presentar los resultados por parte del Gobierno seguramente haga que se vea como el espacio ganador del domingo, aunque obtenga menos votos que el peronismo y menos bancas.
Al final, es una disputa por el ‘relato’ electoral, pero para LLA tiene una implicancia mayor porque necesita mostrarse triunfante ante Donald Trump, que supeditó su ayuda financiera a Milei a una victoria en las elecciones de medio término.
El reclamo judicial
Según el texto de la presentación judicial a la que tuvo acceso Urgente24, los apoderados de Fuerza Patria recordaron que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre, por lo que aquella elección tiene una naturaleza propia, donde la conformación de las alianzas varía según el distrito en orden a los acuerdos políticos a que se arriben con otras agrupaciones”.
“En este orden de ideas cabe señalar que la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, señalaron.
“Los resultados deben informarse, distrito por distrito, sin acumular”, advirtieron y mencionaron que de lo contrario se “estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio”.
Finalmente, los apoderados solicitan: “Se disponga que la DINE no deberá efectuar o informar escrutinios globalizados tomando la Nación como distrito único”.
