"Fake" y "pluma mugrosa": Manuel Adorni desmintió su renuncia con ayuda de Milei

Luego, el artículo menciona a posibles reemplazantes de Adorni como Martín Menem, Diego Santilli y Pablo Quirno, tras lo cual concluye: "Según trascendió, en el fin de semana se podría resolver la situación de Adorni, siempre y cuando se encuentre un reemplazo".

Sin embargo, este jueves Franco rectificó la información en otra nota donde aseguró: "A última hora del miércoles, altas fuentes de la Casa Rosada señalaron a Ámbito que Manuel Adorni seguirá al frente de la jefatura de Gabinete. En el Gobierno se analizó el rechazo que suscitó el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado. El funcionario enfrenta nuevas denuncias".

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