Con vehemencia, Manuel Adorni y Javier Milei salieron este jueves (19/3) casi el mismo tiempo a desmentir una nota publicada por el diario Ámbito Financiero que planteaba que en la Casa Rosada evaluaban la salida del jefe de ministros a raíz de los escándalos por el viaje de su esposa en el avión presidencial y otros hechos.
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"Fake" y "pluma mugrosa": Manuel Adorni desmintió su renuncia con ayuda de Milei
El jefe de Gabinete Manuel Adorni desmintió en redes sociales la versión de su renuncia y Milei lo replicó atacando a la periodista.
Manuel Adorni niega su renuncia
"Fake. Fin.", fue todo lo que escribió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este jueves citando el artículo de la periodista Liliana Franco titulado "En Casa Rosada evalúan la salida de Manuel Adorni".
Rápidamente, Javier Milei desde su cuenta oficial de X replicó la respuesta de Adorni y atacó a la periodista: "¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin".
La versión de Ámbito Financiero
En el artículo que Adorni calificó como una fake news, Liliana Franco aseguraba que "el jefe de Gabinete podría dar un paso al costado luego del rechazo que suscitó el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado".
Citando a las "más altas autoridades del Gobierno nacional", Franco escribió que "el funcionario estaría evaluando la posibilidad de dar un paso al costado" y que "podría enfrentar nuevas investigaciones" porque " hay quienes sostienen que la consultora de su mujer, Bettina Angeletti, tiene contratos con empresas que tienen relaciones comerciales con el Estado".
Luego, el artículo menciona a posibles reemplazantes de Adorni como Martín Menem, Diego Santilli y Pablo Quirno, tras lo cual concluye: "Según trascendió, en el fin de semana se podría resolver la situación de Adorni, siempre y cuando se encuentre un reemplazo".
Sin embargo, este jueves Franco rectificó la información en otra nota donde aseguró: "A última hora del miércoles, altas fuentes de la Casa Rosada señalaron a Ámbito que Manuel Adorni seguirá al frente de la jefatura de Gabinete. En el Gobierno se analizó el rechazo que suscitó el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado. El funcionario enfrenta nuevas denuncias".
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