Los ejecutivos de finanzas tampoco le creen a Milei y esperan una inflación igual a 2025

Gerentes financieros no ven cambios en la inflación

A pesar del dato de la inflación mayorista que difundió Milei y su insistencia en una baja en agosto, la mayoría de los gerentes financieros de las empresas creen que el IPC será similar al de 2025.

De acuerdo con un informe de la consultora BDO Argentina citado por el diario Ámbito Financiero reveló que para el 73% de los Chief Financial Officers (CFO) de las empresas locales el IPC va a cerrar este año con un avance de entre el 20% y el 30%.

image La inflación de febrero 2026 en 2,9%.

Además, el trabajo destaca que son "números similares a los obtenidos en 2025".

"A su vez, casi un cuarto de los encuestados espera menos de un 20%, mientras que solo un 4% contempla una mayor al 30%", acota el estudio.

Por otro lado, el 55% dijo que este año va a reinvertir utilidades y un 47% plantea acceder a un crédito bancario mientras un cuarto de los CFO dijo que podría pedir créditos.

"Desde la mirada de la comunidad de CFOs, la inflación muestra una trayectoria estabilizada, aunque todavía con una inercia relevante que la mantiene en niveles más cercanos al 30% anual que al 20%, un rango que genera fuertes asimetrías entre costos y precios y obliga a revisar márgenes y portafolios", concluye BDO Argentina.

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