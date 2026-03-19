Mientras el presidente Javier Milei afirma que la inflación mayorista muestra una tendencia a la baja y eso llevará a una caída en los precios al consumidor, la mayoría de los gerentes financieros de las empresas creen que la inflación minorista 2026 será igual a la de 2025, es decir que no habrá ninguna mejora.
INERCIA
Los ejecutivos de finanzas tampoco le creen a Milei y esperan una inflación igual a 2025
Una encuesta de la consultora BDO Argentina reveló que los ejecutivos de finanzas del país esperan una inflación similar a 2025 a pesar de las promesas de Milei
Inflación a 0...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual de 2,9%, en febrero, un registro que resultó algo más alto de lo que preveía parte del mercado y los analistas comenzaron a recalibrar sus proyecciones para marzo, un mes que históricamente presenta presiones estacionales sobre los precios.
Sin embargo, Milei y Luis Caputo insisten en que el IPC irá a cero en agosto.
Para corroborar ese vaticinio, el presidente comentó en sus redes sociales que la inflación mayorista del mes de febrero del 1% está por debajo del 2,9% de la minorista y mostró una desaceleración de 0,7% frente al mes anterior, cuando había arrojado un promedio del 1,7%.
"INFLACIÓN MAYORISTA A LA BAJA IPIM: 1,0% IPIB: 0,7% IPP: 0,7% TOTO, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP", escribió Milei en su cuenta personal de X.
Gerentes financieros no ven cambios en la inflación
A pesar del dato de la inflación mayorista que difundió Milei y su insistencia en una baja en agosto, la mayoría de los gerentes financieros de las empresas creen que el IPC será similar al de 2025.
De acuerdo con un informe de la consultora BDO Argentina citado por el diario Ámbito Financiero reveló que para el 73% de los Chief Financial Officers (CFO) de las empresas locales el IPC va a cerrar este año con un avance de entre el 20% y el 30%.
Además, el trabajo destaca que son "números similares a los obtenidos en 2025".
"A su vez, casi un cuarto de los encuestados espera menos de un 20%, mientras que solo un 4% contempla una mayor al 30%", acota el estudio.
Por otro lado, el 55% dijo que este año va a reinvertir utilidades y un 47% plantea acceder a un crédito bancario mientras un cuarto de los CFO dijo que podría pedir créditos.
"Desde la mirada de la comunidad de CFOs, la inflación muestra una trayectoria estabilizada, aunque todavía con una inercia relevante que la mantiene en niveles más cercanos al 30% anual que al 20%, un rango que genera fuertes asimetrías entre costos y precios y obliga a revisar márgenes y portafolios", concluye BDO Argentina.
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