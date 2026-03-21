Adorni y sus vicios: Ira, gula, soberbia, lujuria, pereza, envidia y avaricia

Además, el Jefe de Gabinete no introdujo a nivel personal ese inmueble en su Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Oficina Anticorrupción.

Reportó 2 propiedades: un departamento en Parque Chacabuco (50% con su esposa) y otro en La Plata (100%, donación familiar). También, informó en 2025 la incorporación de US$ 42.500 a su patrimonio, equivalentes a más de 34 millones de pesos al tipo de cambio declarado. Reportó 2 propiedades: un departamento en Parque Chacabuco (50% con su esposa) y otro en La Plata (100%, donación familiar). También, informó en 2025 la incorporación de US$ 42.500 a su patrimonio, equivalentes a más de 34 millones de pesos al tipo de cambio declarado.

image Casa de los Adorni en un barrio privado de Exaltación de la Cruz

Según documentación aportada por la diputada nacional Marcela Pagano, la esposa de Manuel Adorni compró en 2024 la casa en el barrio cerrado.

Bettina Angeletti, la cónyugue del coordinador de ministros, es la titular y quien figura en las expensas en la Unidad Funcional 380 desde el 15 de noviembre de 2024. Se la compró a un particular, según documentación catastral.

Adorni sostuvo que la información solicitada está “investigada en la justicia” y que no hay declaraciones que responder a esas preguntas. Extraño para un tipo que en su momento fue incorporado al gobierno nacional para dar explicaciones.

El Indio Cua, a 80 kilómetros de CABA, es un country de 61 hectáreas con golf, caballerizas y canchas. Los precios de venta de las viviendas son estimados entre US$90.000 y US$200.000. El Indio Cua, a 80 kilómetros de CABA, es un country de 61 hectáreas con golf, caballerizas y canchas. Los precios de venta de las viviendas son estimados entre US$90.000 y US$200.000.

image Indio Cuá, el barrio escogido por los Adorni

3-Pereza

El ex candidato a legislador porteño llevó a su familia completa a vacacionar a Punta del Este en un avión particular durante el feriado de Carnaval.

Luego de que la justicia liberara el secreto fiscal y bancario a las firmas que pagaron el desplazamiento pudo saberse que se secuestró la factura de la ida, emitida por Alphacentauri a la empresa Imhouse por US$ 4.830.

La firma está a nombre de Marcelo Grandio, un periodista de la TV Pública amigo de Adorni, quien alojó al funcionario y su familia en la banda oriental.

También, se incorporó una factura a nombre de Agustín Issin Hansen por “servicios aeronáuticos” de US$ 42.250 como comprobante del regreso.

Se trata de un piloto de vuelos privados fue quien facturó el viaje desde el balneario hasta San Fernando. Tiene 25 años en el mundo de la aviación. Compró un paquete de 10 viajes y uno de ellos lo usó el jefe de Gabinete

image El piloto que llevó a los Adorni de Punta del Este a San Fernando.

Lo que intentó ser una escapada de relax entre amigos terminó siendo un dolor de cabeza para la gestión de medios estatales ya que se puso bajo la lupa el contrato de Grandio en la TV Pública.

4-Ira

En una entrevista con Luis Majul en LN+, Adorni deslizó que la grabación sobre su viaje a Uruguay en aeronave particular “vino desde adentro”.

Pidió que se revisaran no solamente las cámaras de la pista, sino todo el recorrido de los viajeros para verificar trámites de Migraciones y Aduana.

Según fuentes oficiales, la filmación habría sido realizada por una trabajadora estatal identificada como Victoria Correa a quien describen como “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, en alusión a su supuesta cercanía con espacios de izquierda. Según fuentes oficiales, la filmación habría sido realizada por una trabajadora estatal identificada como Victoria Correa a quien describen como “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, en alusión a su supuesta cercanía con espacios de izquierda.

image La gremialista "acusada" de haber grabado a los Adorni en la pista de San Fernando

En la Casa Rosada sostienen que Correa estaría vinculada al entorno del dirigente Nicolás del Caño y que se desempeñaría en la Administración Nacional de Aviación Civil o en algún organismo de control aeroportuario.

Sin embargo, desde ese espacio político calificaron la acusación como “ridícula” y “sin fundamento”. Sugirieron que el señalamiento buscó “desviar la atención de la situación de Adorni”. Además, plantearon que la grabación no implicaría delito alguno.

5-Gula

Manuel Adorni podría ser uno de los socios de la productora que le pagó parte de sus gastos en las tierras charrúas.

Esa empresa tiene actualmente 4 programas en la TV Pública y La TV Pública (RTA) depende del Jefe de Gabinete.

Tras el escándalo por su viaje, Marcelo Grandio no fue a su programa en la TV pública.

¿El desplazamiento fue una dádiva posterior a la contratación del “periodista”?

Además, Gentiletti también será investigada ya que tiene como cliente a Foggia Group que tiene de Director a Ricardo Silbermins (DirecTV) y, casualmente, DirecTV compite contra La Nación por la concesión de Tecnópolis. La AABE (agencia administradora de bienes del estado), que decide el ganador, depende del Jefe de Gabinete de la Nación. Se trata de un negocio por $183.300 millones (unos US$ 120 millones). Además, Gentiletti también será investigada ya que tiene como cliente a Foggia Group que tiene de Director a Ricardo Silbermins (DirecTV) y, casualmente, DirecTV compite contra La Nación por la concesión de Tecnópolis. La AABE (agencia administradora de bienes del estado), que decide el ganador, depende del Jefe de Gabinete de la Nación. Se trata de un negocio por $183.300 millones (unos US$ 120 millones).

Como si todo esto fuera poco, la diputada Marcela Pagano denunció también una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios que habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones (US$ 2,5 millones) para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

pagano-milei-y-lemoine-en-modo-selfie-2013878.jpg Otros tiempos: Marcela Pagano, Javier Milei y Lilia Lemoine

6-Soberbia

En lugar de dar un paso al costado, porque cada día le hace más daño al gobierno nacional, el ex columnista económico de Baby Etchecopar subió la apuesta y desafía a propios y extraños mientras se aferra a su poltrona.

Lejos de cuestionarlo, la administración de Javier Milei cierra filas detrás suyo. Uno de los primeros ministros en salir a respaldarlo fue el de Interior, Diego Santilli, que incluso denunció una "operación política" por parte del kirchnerismo.

“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni” posteó el “colorado”.

Uno de los periodistas que más avanzó en la investigación, Hugo Alconada Mon (La Nación) publicó: Antes de publicar la investigación, me contacté con Adorni. Me pasó con su abogado, le hice 7 preguntas concretas y me respondio que no tenían nada para responder”. Antes de publicar la investigación, me contacté con Adorni. Me pasó con su abogado, le hice 7 preguntas concretas y me respondio que no tenían nada para responder”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2035015570379174310&partner=&hide_thread=false Alconada Mon:

"Antes de publicar la investigación, me contacté con Adorni. Me pasó con su abogado, le hice 7 preguntas concretas y me respondio

-NO TENEMOS NADA PARA RESPONDER"



No más preguntas. Adorni es un corrupto, dejó de dar notas porque no tiene forma de defenderse pic.twitter.com/bTKYjaZPA6 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 20, 2026

7-Envidia

El actual jefe de gabinete siempre fue un “segundón” en materia periodística y comercial. Un mero columnista de medios radiales y un gris empleado en una concesionaria de autos.

Soñaba con ser el Lord Mayor de la Ciudad de Buenos Aires, un distrito cuyo presupuesto supera los US$ 10.000 millones (10 veces el de la provincia de San Luis).

Sin embargo, el “favorito de Karina Milei” ya parece haber archivado esa aspiración. La misma se desvaneció por completo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034786404941607348&partner=&hide_thread=false [AHORA] Según "Jony" Viale, Adorni "no va a hablar" y tomará "bastante distancia de los medios" porque está "triste, angustiado, dolido y compungido": será reemplazado en la vocería por Javier Lanari, actual secretario de Comunicación.pic.twitter.com/VPkrBGGN40 https://t.co/YOYYVmTbOL — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 20, 2026

A pesar de lo que quisiera Adorni, esta historia no tiene FIN.