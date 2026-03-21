Cada uno de ellos suele ser representado por un animal: el sapo es la avaricia; la serpiente es la envidia; el león es la ira; el caracol es la pereza; el cerdo es la gula; la cabra es la lujuria y el pavor real es la soberbia.
7 PECADOS CAPITALES
Adorni y sus vicios: Ira, gula, soberbia, lujuria, pereza, envidia y avaricia
Pecados capitales se relacionan con la naturaleza humana. Lo increíble es que un funcionario como Adorni (que presume su moral) pueda cometerlos todos juntos.
1- Avaricia
El primero de los escándalos del Jefe de Gabinete fue la incorporación de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en un viaje del avión presidencial a Nueva York.
Pidió que ella lo acompañara mientras el se “deslomaba” en la Gran Manzana.
Adorni pidió disculpas por haberla incluido y tambièn por el término con el que quiso desligarse del escándalo.
2-Lujuria
La familia Adorni compró y remodeló una casa en un country de alta gama en Exaltación de la Cruz: Indio Cuá Golf Club.
Además, el Jefe de Gabinete no introdujo a nivel personal ese inmueble en su Declaración Jurada Patrimonial Integral ante la Oficina Anticorrupción.
Según documentación aportada por la diputada nacional Marcela Pagano, la esposa de Manuel Adorni compró en 2024 la casa en el barrio cerrado.
Bettina Angeletti, la cónyugue del coordinador de ministros, es la titular y quien figura en las expensas en la Unidad Funcional 380 desde el 15 de noviembre de 2024. Se la compró a un particular, según documentación catastral.
Adorni sostuvo que la información solicitada está “investigada en la justicia” y que no hay declaraciones que responder a esas preguntas. Extraño para un tipo que en su momento fue incorporado al gobierno nacional para dar explicaciones.
3-Pereza
El ex candidato a legislador porteño llevó a su familia completa a vacacionar a Punta del Este en un avión particular durante el feriado de Carnaval.
Luego de que la justicia liberara el secreto fiscal y bancario a las firmas que pagaron el desplazamiento pudo saberse que se secuestró la factura de la ida, emitida por Alphacentauri a la empresa Imhouse por US$ 4.830.
La firma está a nombre de Marcelo Grandio, un periodista de la TV Pública amigo de Adorni, quien alojó al funcionario y su familia en la banda oriental.
También, se incorporó una factura a nombre de Agustín Issin Hansen por “servicios aeronáuticos” de US$ 42.250 como comprobante del regreso.
Lo que intentó ser una escapada de relax entre amigos terminó siendo un dolor de cabeza para la gestión de medios estatales ya que se puso bajo la lupa el contrato de Grandio en la TV Pública.
4-Ira
En una entrevista con Luis Majul en LN+, Adorni deslizó que la grabación sobre su viaje a Uruguay en aeronave particular “vino desde adentro”.
Pidió que se revisaran no solamente las cámaras de la pista, sino todo el recorrido de los viajeros para verificar trámites de Migraciones y Aduana.
En la Casa Rosada sostienen que Correa estaría vinculada al entorno del dirigente Nicolás del Caño y que se desempeñaría en la Administración Nacional de Aviación Civil o en algún organismo de control aeroportuario.
Sin embargo, desde ese espacio político calificaron la acusación como “ridícula” y “sin fundamento”. Sugirieron que el señalamiento buscó “desviar la atención de la situación de Adorni”. Además, plantearon que la grabación no implicaría delito alguno.
5-Gula
Manuel Adorni podría ser uno de los socios de la productora que le pagó parte de sus gastos en las tierras charrúas.
Esa empresa tiene actualmente 4 programas en la TV Pública y La TV Pública (RTA) depende del Jefe de Gabinete.
Tras el escándalo por su viaje, Marcelo Grandio no fue a su programa en la TV pública.
¿El desplazamiento fue una dádiva posterior a la contratación del “periodista”?
Como si todo esto fuera poco, la diputada Marcela Pagano denunció también una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios que habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones (US$ 2,5 millones) para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
6-Soberbia
En lugar de dar un paso al costado, porque cada día le hace más daño al gobierno nacional, el ex columnista económico de Baby Etchecopar subió la apuesta y desafía a propios y extraños mientras se aferra a su poltrona.
Lejos de cuestionarlo, la administración de Javier Milei cierra filas detrás suyo. Uno de los primeros ministros en salir a respaldarlo fue el de Interior, Diego Santilli, que incluso denunció una "operación política" por parte del kirchnerismo.
“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni” posteó el “colorado”.
Uno de los periodistas que más avanzó en la investigación, Hugo Alconada Mon (La Nación) publicó:
7-Envidia
El actual jefe de gabinete siempre fue un “segundón” en materia periodística y comercial. Un mero columnista de medios radiales y un gris empleado en una concesionaria de autos.
Soñaba con ser el Lord Mayor de la Ciudad de Buenos Aires, un distrito cuyo presupuesto supera los US$ 10.000 millones (10 veces el de la provincia de San Luis).
Sin embargo, el “favorito de Karina Milei” ya parece haber archivado esa aspiración. La misma se desvaneció por completo.
A pesar de lo que quisiera Adorni, esta historia no tiene FIN.