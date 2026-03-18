¿Existen coincidencias entre el padre del liberalismo, Adam Smith, y el presidente argentino, Javier Milei, líder libertario?
¿QUÉ DECÍA EL ESCOCÉS DE LA CORRUPCIÓN?
Milei: "Adam Smith estaba 200 años adelantado a su época, fue el Newton de la Economía"
El presidente Javier Milei encabezó un acto en homenaje a uno de sus economistas y filósofos preferidos en el Palacio de la Libertad: Adam Smith.
Mientras el presidente recitaba al célebre economista ( “Cada uno, guiado por su propio interés, hace mejor a la sociedad”), los canales informativos atendían justamente sus intereses: TN, A24 y C5N ponían al aire los audios del lobista Mauricio Novelli quien decía cuando Milei era diputado que había que “darle a Javier los US$ 2.000 de siempre”.
Además, con Javier Milei en la presidencia, el “intermediario” le daba US$ 4.000 a “Karina”.
¿Qué decía Adam Smith de la corrupción?
Especialmente en su libro el "capitalismo de amiguismo" (o mercantilismo de su época) era para el pensador liberal " una violación del sistema de libertad natural que destruye la justicia y frena el crecimiento económico”.
En su obra “Los sentimientos morales”, publicada en 1759 (17 años antes de La riqueza de las naciones) diagnosticó y analizó un mal social que ha persistido durante siglos.
Smith escribió: “esa tendencia a admirar y casi venerar a los ricos y poderosos (y a despreciar, o al menos a ignorar, a las personas pobres y humildes) es la causa principal y más universal de la corrupción de nuestros sentimientos morales”.
¿Cómo se deberían evitar las malversaciones según Smith?
“Sólo un protagonismo ético puede limitar los excesos de la pasión egoísta del amor propio, impidiendo que yo busque mi beneficio por medio del daño a aquellos que me rodean”.
Los 250 años de “La riqueza de las naciones” es un buen momento para la relectura de este clásico universal.