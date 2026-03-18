Milei: "Adam Smith estaba 200 años adelantado a su época, fue el Newton de la Economía"

En su obra “Los sentimientos morales”, publicada en 1759 (17 años antes de La riqueza de las naciones) diagnosticó y analizó un mal social que ha persistido durante siglos.

Smith escribió: “esa tendencia a admirar y casi venerar a los ricos y poderosos (y a despreciar, o al menos a ignorar, a las personas pobres y humildes) es la causa principal y más universal de la corrupción de nuestros sentimientos morales”.

portait-adam-smith-wealth-of-nations-money.jpg Adam Smith y "La riqueza de las naciones"

¿Cómo se deberían evitar las malversaciones según Smith?

“Sólo un protagonismo ético puede limitar los excesos de la pasión egoísta del amor propio, impidiendo que yo busque mi beneficio por medio del daño a aquellos que me rodean”.

Los 250 años de “La riqueza de las naciones” es un buen momento para la relectura de este clásico universal.