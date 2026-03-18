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DATOS QUE ALERTAN

Dos años de Milei: el desempleo creció casi 2 puntos y desaparecieron 23.500 empleadores privados

El desempleo llegó a 7,5% y ya cerraron más de 23.000 empleadores. Caen salarios, consumo y crece la presión sobre toda la economía.

18 de marzo de 2026 - 18:30
Subió el desempleo y desaparecieron empleadores privados formales.

Subió el desempleo y desaparecieron empleadores privados formales.

Luego de conocerse que el desempleo creció 1,1 puntos porcentuales interanual durante cuarto trimestre del 2025, llegando a 7,5%, la preocupación por la situación económica del país sigue creciendo. Los datos económicos que van surgiendo sobre consumo, actividad y morosidad tampoco son alentadores, pero lo peor es que no se generan medidas para contrarrestar esta situación.

En comparación con el cuarto trimestre de 2023, el desempleo creció 1.8 puntos porcentuales en dos años, de 5,7% a 7,5%.

Caída de empleadores formales privados

Sin dudas, el mercado laboral es una variable que tensiona el termómetro social de los argentinos. En los últimos dos años, desaparecieron 23.587 empleadores privados formales, según un informe de Politikon Chaco. El informe, que utiliza datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señala los movimientos desde diciembre 2023 a diciembre de 2025. Esto equivale a una pérdida del 4,3% de los empleadores de esa categoría.

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Variación de empleadores por distrito

Según Politikon Chaco, solo Neuquén tuvo una variación positiva en el periodo estudiado. El informe revela:

De las 24 jurisdicciones analizadas, sólo una muestra crecimiento neto en el período: Neuquén, con un incremento del 0,7% que equivale a 59 empresas más; el resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% (San Juan y CABA) hasta bajas de doble dígito, como las observadas en Catamarca (-10,8%), Tierra del Fuego (-10,9%), Chaco (-11,0%) y La Rioja (-15,0%). De las 24 jurisdicciones analizadas, sólo una muestra crecimiento neto en el período: Neuquén, con un incremento del 0,7% que equivale a 59 empresas más; el resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% (San Juan y CABA) hasta bajas de doble dígito, como las observadas en Catamarca (-10,8%), Tierra del Fuego (-10,9%), Chaco (-11,0%) y La Rioja (-15,0%).

En términos absolutos, Neuquen creó 59 empresas en dos años.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos (-3,5%), seguida por Córdoba que perdió 4.011 firmas (-7,7%), Santa Fe con 2.414 menos (-4,8%) y CABA con -2.345 empleadores (-1,9%). Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos (-3,5%), seguida por Córdoba que perdió 4.011 firmas (-7,7%), Santa Fe con 2.414 menos (-4,8%) y CABA con -2.345 empleadores (-1,9%).

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Variaci&oacute;n relativa y absoluta de empleadores formales privados desde diciembre 2023 a diciembre 2025. Fuente: Politikon Chaco.

Variación relativa y absoluta de empleadores formales privados desde diciembre 2023 a diciembre 2025. Fuente: Politikon Chaco.

Día tras día, los datos económicos que surgen confirman un problema que se profundiza desde hace meses en el país. Por un lado, un crecimiento desigual entre sectores productivos, donde los que más sufren la caída en la actividad son intensivos en empleo. Por otro lado, un salario real en caída, que repercute en un consumo acotado, mayor uso del crédito y de la morosidad, afectando también al sector financiero.

Dado que estos problemas se ya extienden por varios meses, la necesidad de contrarrestar esta dinámica se hace muy evidente.

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