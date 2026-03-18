Dos años de Milei: el desempleo creció casi 2 puntos y desaparecieron 23.500 empleadores privados

En términos absolutos, Neuquen creó 59 empresas en dos años.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos (-3,5%), seguida por Córdoba que perdió 4.011 firmas (-7,7%), Santa Fe con 2.414 menos (-4,8%) y CABA con -2.345 empleadores (-1,9%). Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos (-3,5%), seguida por Córdoba que perdió 4.011 firmas (-7,7%), Santa Fe con 2.414 menos (-4,8%) y CABA con -2.345 empleadores (-1,9%).

image Variación relativa y absoluta de empleadores formales privados desde diciembre 2023 a diciembre 2025. Fuente: Politikon Chaco.

Día tras día, los datos económicos que surgen confirman un problema que se profundiza desde hace meses en el país. Por un lado, un crecimiento desigual entre sectores productivos, donde los que más sufren la caída en la actividad son intensivos en empleo. Por otro lado, un salario real en caída, que repercute en un consumo acotado, mayor uso del crédito y de la morosidad, afectando también al sector financiero.

Dado que estos problemas se ya extienden por varios meses, la necesidad de contrarrestar esta dinámica se hace muy evidente.

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