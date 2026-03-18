Luego de conocerse que el desempleo creció 1,1 puntos porcentuales interanual durante cuarto trimestre del 2025, llegando a 7,5%, la preocupación por la situación económica del país sigue creciendo. Los datos económicos que van surgiendo sobre consumo, actividad y morosidad tampoco son alentadores, pero lo peor es que no se generan medidas para contrarrestar esta situación.
DATOS QUE ALERTAN
Dos años de Milei: el desempleo creció casi 2 puntos y desaparecieron 23.500 empleadores privados
El desempleo llegó a 7,5% y ya cerraron más de 23.000 empleadores. Caen salarios, consumo y crece la presión sobre toda la economía.
En comparación con el cuarto trimestre de 2023, el desempleo creció 1.8 puntos porcentuales en dos años, de 5,7% a 7,5%.
Caída de empleadores formales privados
Sin dudas, el mercado laboral es una variable que tensiona el termómetro social de los argentinos. En los últimos dos años, desaparecieron 23.587 empleadores privados formales, según un informe de Politikon Chaco. El informe, que utiliza datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señala los movimientos desde diciembre 2023 a diciembre de 2025. Esto equivale a una pérdida del 4,3% de los empleadores de esa categoría.
Variación de empleadores por distrito
Según Politikon Chaco, solo Neuquén tuvo una variación positiva en el periodo estudiado. El informe revela:
En términos absolutos, Neuquen creó 59 empresas en dos años.
Día tras día, los datos económicos que surgen confirman un problema que se profundiza desde hace meses en el país. Por un lado, un crecimiento desigual entre sectores productivos, donde los que más sufren la caída en la actividad son intensivos en empleo. Por otro lado, un salario real en caída, que repercute en un consumo acotado, mayor uso del crédito y de la morosidad, afectando también al sector financiero.
Dado que estos problemas se ya extienden por varios meses, la necesidad de contrarrestar esta dinámica se hace muy evidente.
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