Grave caída: La fábrica de Preservativos Tulipán despidió a más de 200 trabajadores

La empresa, fundada a fines de los '80 y con plantas en San Martín (Buenos Aires) y San Luis, también produce puntillas, cintas elásticas y hilados de látex.

Kopelowicz expresó preocupación y decepción personal por la situación:

Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando

En tanto, el directivo mencionó también el impacto de la apertura importadora en sectores como el textil, que agrava las dificultades.

image

El ingreso de prendas confeccionadas y textiles del gigante asiático hace "imposible" la competencia para la fabricación local de elásticos y puntillas.

En este contexto, Kopelowicz cuestionó duramente la falta de comunicación con el gobierno de Javier Milei, asegurando que "nunca nadie llamó a la cámara" y que las medidas se toman sin conocer la realidad de la "industria real".

Además, se mostró escéptico sobre la reforma laboral. Dijo que la clave no reside en las leyes de contratación, sino en la reactivación económica. "Puede hacer que alguien tome algún empleado más, pero si uno no se siente tranquilo en su trabajo, no va a consumir. Hoy la gente tiene salarios, pero no llegan", concluyó.

Otras noticias de Urgente24

Petróleo: Precio por las nubes, reunión del G7 y la oportunidad de Argentina en Nueva York

Temor por el gas: El peor momento para dejar el invierno en manos privadas

Milei creó un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro para que el ahora ex Procurador no se quede afuera

Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo