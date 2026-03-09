Temor por el gas: El peor momento para dejar el invierno en manos privadas

En la industria se prevé que haya varios interesados para postularse en el proceso abierto, pero aún así hay dudas por los precios a los que se podrá comprar el GNL, en medio de la tensión internacional, y a cuánto se podrá vender en el país.

Energía le puso un precio máximo para el gas regasificado para evitar distorsiones, y le dio a Enarsa la potestad de "intervenir de forma transitoria para evitar cualquier riesgo de faltantes" en caso que la licitación no avance.

La importación para privados la habilitó el decreto 49 y la resolución 33 de 2026 de la Secretaría de Energía. Según el decreto, el precio del GNL importado, que se expresa en dólares por millón de BTU (US$/MMBTU), no puede ser superior al que considere la Secretaría de Energía. Las empresas que probablemente participen de la licitación serán traders internacionales y no se descarta que participen actores locales.

El precio de referencia es el TTF europeo y será trasladado a las tarifas (pass-through). El valor que resulte ganador de la oferta de la licitación tiene que reflejar los costos del gas, la regasificación, el flete marítimo, el transporte y el almacenaje, entre otras variables...

La producción de gas de Vaca Muerta está limitada

La importación de gas por barco, con mayor precio que el producto local y que en parte era subsidiado por el Estado, se realiza sobre todo en los meses más fríos para garantizar suficiente oferta en momentos de alta demanda, esto es, evitar cortes, sobre todo en estaciones de GNC y algunas industrias, que tienen contratos interrumpible como sucedió en mayo y julio de 2024.

Argentina comenzó a importar GNL en 2008. En 2014 se llegaron a importar 100 buques de GNL para los doce meses del año, mientras que en 2024, y por el aumento de producción de Vaca Muerta, se redujeron a 28 cargamentos y sólo para el invierno.

Enarsa compró en marzo de 2025 el primero de los 27 buques con gas que adquirió en toda la temporada, tras los 28 barcos de 2024, y los 30 de 2023.

"La efectiva importación de GNL depende en gran medida de las temperaturas que se registren. A inviernos templados menor consumo, a inviernos crudos mayor consumo e importación", explicó Juan Bosch, presidente de SAESA.

Hasta ahora, la importación de gas por barco, monopolizada por Enarsa, viene adquiriendo los buques que descargan en un barco regasificador que pertenece a la empresa estadounidense Excelerate Energy y que está ubicado en la terminal portuaria de Escobar.

La privatización de la importación de GNL implica un fuerte cambio y con una cantidad cada vez menor por la oferta que aporta Vaca Muerta a través del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). Pero aún así, la Argentina requiere importar volúmenes de gas por barco para abastecer la demanda en invierno por lo que de complicarse la licitación, Enarsa deberá salir a "salvar las papas"...

