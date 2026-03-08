La frase del Jefe de Estado Javier Milei fue vertida en una nota grabada con Luis Majul para el programa "La Cornisa" (LN+) antes que partiera rumbo a su décimo quinto viaje a los Estados Unidos.
"NO SON ADVERSARIOS, SON ENEMIGOS"
Dio vuelta a Von Clausewitz: para Milei "política es continuación de guerra, por otros medios"
La frase del general prusiano decía: “la guerra es la continuación de la política, por otros medios”. Pero, para Milei, todo adversario político es un enemigo
Tuvieron 2 días de tiempo para corregir el exabrupto (como hicieron en una nota grabada con Jonatan Viale) pero dejaron correr semejante concepto porque naturalizaron que "los antagonistas deben ser eliminados" ya que "son capaces de destruir la economía".
Carl Von Clausewitz, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna, señalaba que la guerra era una herramienta, no un fin en sí mismo.
Las batallas eran un un medio para lograr propósitos políticos, económicos o estratégicos.
Una deriva peligrosa
Existió en Latinoamérica en el Siglo XXI un presidente que también emparentaba a la política con la guerra.
Se llamó Hugo Chávez y su ideología parecía estar en las antípodas de las creencias de Milei… ¿O no tanto?