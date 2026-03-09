Boom de las Empresas B y la Argentina se ubica en el 10° puesto del mundo

Con 54 nuevas compañías, 2025 fue el segundo año histórico con más certificaciones en el país desde la creación de Sistema B en 2012 y en lo que va de 2026 certificaron 11 nuevas Empresas B locales.

BOOMDELASEMPRESASBYLAARGENTINASEUBICAENEL10PUESTODELMUNDOFOTO3 El Mes de las Empresas B celebra su jornada a nivel mundial y Argentina tiene motivos debido a que es el décimo país con más compañías certificadas.

Argentina es el 2do país con más aplicaciones de empresas que aspiran a obtener la certificación

En estos primeros dos meses del año, Argentina se posicionó como el segundo país del mundo con más aplicaciones de empresas que aspiran a obtener la certificación, superada en términos absolutos sólo por Reino Unido.

Este año, el lema de la campaña es “Una simple letra, un gran significado”. “Detrás de la B, hay líderes empresariales que eligen contribuir a la sociedad y al planeta con sus negocios y desde el mercado. Hay acciones que generan cambios reales y un claro compromiso para medirlas de forma rigurosa y transitar un camino de mejora continua”, señaló Marina Arias.

BOOMDELASEMPRESASBYLAARGENTINASEUBICAENEL10PUESTODELMUNDOFOTO4 El Mes de las Empresas B celebra su jornada a nivel mundial y Argentina tiene motivos debido a que es el décimo país con más compañías certificadas.

Agenda de actividades de Empresas B:

. Durante marzo, Pura Frutta tiene descuentos especiales con el cupón PURAMESB en combos de jugos naturales en su tienda online: purafrutta.com

. Del 6 al 26 de marzo, el supermercado La Anónima ofrece descuentos en productos de Empresas B en su web: laanonima.com.ar

. Compañía de Alimentos y Cereales ofrece descuentos en alimentos para mascotas en su web: petsandgo.com.ar

. Durante todo el mes, Fracking Design (empresa de accesorios premium hechos con descartes) y Cocoliche (empresa de moda circular) se unen para ofrecer productos a precios especiales y regalos en el local Cocoliche de Palermo (Gorriti 5032). Además, las compras en cada marca incluirán un código exclusivo de 20% de descuento en la otra.

. Zafrán y Cocoliche se unen: Zafrán sorteará entre todas sus clientes del mes una orden de compra en Cocoliche. Y en los locales de la empresa de moda circular se regalarán productos Zafrán con cada compra.

. El 4 de marzo, Cocoliche organizó un evento de networking en La Plata para compartir experiencias reales y seguir fortaleciendo el impacto colectivo, con participantes del sector público, privado y ONGs.

. El 6 de marzo, la consultora de ciberseguridad Base4 Security realizó el webinar “Voces de Mujeres en Ciberseguridad”, dirigido a mujeres interesadas en conocer y explorar el mundo de la tecnología.

. El 12 de marzo se desarrollará en Comodoro Rivadavia una nueva edición de Green Drinks Comodoro, que abordará las tensiones que enfrentan las empresas a la hora de comunicar su impacto. El encuentro, impulsado por Elsus y el ecosistema local, es abierto y gratuito. Más información en @greendrinks.cr.

. Los días 13 y 14 de marzo, entre las 10 y las 14, en las Estaciones de Recolección Buply de Buenos Aires, Neuquén y Bariloche se van a desarrollar juegos interactivos, dinámicas participativas y experiencias lúdicas con premios y beneficios. Más información en @buply.ar.

. El 14 de marzo, Destilería Kalmar junto a 18 Empresas B celebrarán en Playa Mariano, Mar del Plata, el evento “El Lado B de la Feliz”, con actividades para todo público como body board, yoga, conversaciones de impacto, degustaciones, tapeos y sorteos de productos. Más información en @destileriakalmar.

. El 25 de marzo, la consultora Keidos brindará un taller abierto virtual sobre cómo sostener el impacto y convertir propósito en decisiones estratégicas. Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFgV7n34_Elo16kfADLfH9xFwWLo5MjpiBo3PGQgQjPsP88Q/viewform

. El 26 de marzo se desarrollará “Más igualdad, más equidad”, un evento con actividades lúdicas y de concientización para fortalecer la autonomía de mujeres en el Barrio Mugica. Impulsado por Limpiolux y Empresas B aliadas, es abierto, gratuito y no requiere inscripción previa.

. El 27 de marzo, líderes de Empresas B del Noroeste Argentino se encuentran para compartir experiencias de triple impacto en la región en el webinar “Sostenibilidad en el NOA”, un encuentro con historias reales y las claves para transformar la manera de hacer negocios, impulsado por La Argentina. Más información en @laargentinaok.

. Algeiba brindará un ciclo de charlas virtuales orientadas a transferir capacidades tecnológicas a personas con brechas de acceso al conocimiento. Inscripciones: https://forms.office.com/r/6SwEsh3LcJ

Acerca de Sistema B Argentina

Sistema B trabaja para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común. Para hacer realidad su visión, desde 2012, Sistema B Argentina brinda herramientas para apoyar a las empresas en su transformación hacia modelos de negocio de impacto, acompaña la Certificación de Empresas B e impulsa el cambio sistémico hacia un nuevo paradigma económico, trabajando con el Estado, la academia, líderes de opinión, inversionistas y otros actores relevantes para inspirar, facilitar y acelerar la transición.

Empresas B: 10.591 en 104 países del mundo | 1.355 en Latinoamérica | 290 en Argentina

