Turismo de lujo en Argentina: Llegan nuevas inversiones en hoteles premium

Bien es conocida la diferencia en el nivel hotelero que hay entre el lado argentino y el brasileño de las Cataratas del Iguazú. Las instalaciones hoteleras argentinas no suelen contar con buenos estándares de comodidad, servicios y atención practicamente en todo el país. Sumado a la Argentina del "consumo dual", cada vez más personas buscan alojamiento premium a nivel local, como internacional.

El cambio de mercado

La apuesta por el turismo de lujo no es un fenómeno aislado. En los últimos años, la Argentina comenzó a captar mayor interés de inversores hoteleros, tanto locales como internacionales. Según datos del sector, existen decenas de proyectos hoteleros en desarrollo en todo el país, muchos de ellos orientados a establecimientos de alta gama o a la renovación de hoteles para cumplir estándares internacionales.

Este crecimiento también responde a una tendencia global. El mercado mundial de viajes de lujo muestra una expansión sostenida y se espera que pase de un volumen de US$2,7 billones a casi US$4,8 billones hacia 2032, impulsado por viajeros que demandan experiencias exclusivas y servicios personalizados, según el reporte de Luxury Travel Market 2032.

En ese contexto, destinos argentinos como Iguazú, Mendoza, Bariloche o la Patagonia aparecen cada vez con mayor frecuencia en los planes de expansión de cadenas hoteleras y desarrolladores turísticos. La combinación de paisajes naturales únicos, gastronomía regional y propuestas boutique posiciona al país como un atractivo emergente dentro del circuito del turismo premium.

De esta manera, el crecimiento de proyectos como el de Iguazú refleja que el turismo de lujo comienza a ganar protagonismo en la estrategia de inversión del sector hotelero argentino, con el objetivo de captar visitantes de alto gasto y generar mayor valor agregado en la industria turística nacional.

