La Patagonia argentina fue esta semana escenario de un despliegue inusual de seguridad, logística y misterio político-económico con la llegada de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi. No hay información oficial sobre la visita del mandatario, pero existe un dato que llama la atención.
NEGOCIOS
El presidente de Emiratos en Patagonia: Su relación con YPF y una mega estancia en Río Negro
El viaje del presidente de EAU a la Patagonia genera intriga mientras las sospechas sobre una visita de negocios crecen. Su vínculo con YPF y Río Negro.
A mediados de febrero el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó detalles del nuevo proyecto energético de la empresa de Emiratos XRG, en alianza con YPF y la italiana Eni, para producir y exportar GNL a gran escala desde Vaca Muerta. Río Negro busca convertirse en un hub exportador, con regalías millonarias para la provincia, por eso se envió el proyecto a la Legislatura local.
A nivel de grandes negocios, el mandatario de Abu Dabi no es el único que le puso fichas a YPF. Al mismo tiempo que se desarrollaba este proyecto, Rob Citrone y Stanley Druckenmiller, amigos de Scott Bessent y Luis Caputo compraban miles de acciones de la petrolera argentina.
El proyecto Argentina GNL
El proyecto prevé la construcción de un gasoducto de 526 km entre Vaca Muerta y la costa de Rio Negro y la presencia de buques licuefactores frente a las costas.
Según lo publicado por Energy Report, una vez que comiencen las inversiones a mediados de 2026, Río Negro recibirá una contribución de US$25 millones y la puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste.
Al mismo tiempo, cuando las operaciones estén en funcionamiento, la provincia recibirá un aporte anual de US$24 millones y cánones y tasas provinciales por US$10 millones anuales.
Comitiva de 200 personas y una estancia de 50.000 hectáreas
Múltiples aeronaves, helicópteros y vehículos custodiaron el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Bariloche, seguido de un traslado discreto a zonas rurales de alto valor estratégico.
El presidente emiratí llegó el 23/02 en un vuelo privado acompañado por una comitiva de más de 200 personas y al menos tres helicópteros, según reportes, en una operación rodeada de hermetismo donde no se confirmaron contactos con autoridades argentinas ni agendas oficiales públicas.
El itinerario y los destinos finales del presidente emiratí no han sido publicados oficialmente, pero Noticias publicó que el mandatario se instaló en la estancia Las Marías, en la zona del paraje El Manso.
Allí, familiares y empresas vinculadas al emir controlan propiedades extensas bajo fideicomisos que suman más de 50.000 hectáreas de tierras rurales con bosque nativo, cursos de agua y acceso a recursos naturales. Es un territorio que equivale a más de dos veces la ciudad de Buenos Aires.
El hermetismo del viaje, la imposibilidad de confirmar actividades oficiales y la magnitud del operativo de seguridad acrecientan las especulaciones sobre la naturaleza real de la visita. Por ahora, no se sabe la intención del viaje.
Más noticias en Urgente24
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza