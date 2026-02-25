El presidente de Emiratos en Patagonia: Su relación con YPF y una mega estancia en Río Negro

Al mismo tiempo, cuando las operaciones estén en funcionamiento, la provincia recibirá un aporte anual de US$24 millones y cánones y tasas provinciales por US$10 millones anuales.

Comitiva de 200 personas y una estancia de 50.000 hectáreas

Múltiples aeronaves, helicópteros y vehículos custodiaron el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Bariloche, seguido de un traslado discreto a zonas rurales de alto valor estratégico.

El presidente emiratí llegó el 23/02 en un vuelo privado acompañado por una comitiva de más de 200 personas y al menos tres helicópteros, según reportes, en una operación rodeada de hermetismo donde no se confirmaron contactos con autoridades argentinas ni agendas oficiales públicas.

El itinerario y los destinos finales del presidente emiratí no han sido publicados oficialmente, pero Noticias publicó que el mandatario se instaló en la estancia Las Marías, en la zona del paraje El Manso.

image Estancia Las Marías, en el Manso, Río Negro.

Allí, familiares y empresas vinculadas al emir controlan propiedades extensas bajo fideicomisos que suman más de 50.000 hectáreas de tierras rurales con bosque nativo, cursos de agua y acceso a recursos naturales. Es un territorio que equivale a más de dos veces la ciudad de Buenos Aires.

El hermetismo del viaje, la imposibilidad de confirmar actividades oficiales y la magnitud del operativo de seguridad acrecientan las especulaciones sobre la naturaleza real de la visita. Por ahora, no se sabe la intención del viaje.

