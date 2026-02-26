Festejo con sabor a poco, y Milei va por la Ley de Glaciares

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Todo lo que está sucediendo, te lo contamos en el Vivo de Urgente24:
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Live Blog Post
26-02-2026 18:52
Flavia Royón defendió la actividad minera: "El gran consumidor de agua es el agro"
Flavia Royón (Primero los salteños) votará a favor de la reforma y defendió a las mineras porque, aseguró, "hoy es una minería responsable" y los gobiernos provinciales deben controlar. Además, dijo que "gracias a la tecnología no consumen tanta agua" como si lo hace el agro.
"En San Juan, el agro consume el 94% del agua, el 4% se destina al consumo humano, y el 1,2% a toda la industria no sólo minera". Royón fue secretaria de Minería de Javier Milei.
"El gran consumidor de agua es el agro".
"La actividad minera es una de las más controladas". "Argentina no puede perderse esta oportunidad".
Live Blog Post
26-02-2026 18:40
Carambia (Santa Cruz): "Van a poder poner minería en el Perito Moreno”
José María Carambia, de Movere Por Santa Cruz, apuntó directamente contra el artículo 6 del proyecto de la reforma de la Ley de Glaciares, que ofrece “mucha libre interpretación”.
“Genera interpretación de un gobernante en cada provincia y un lugar. El día de mañana en Santa Cruz, que somos de una provincia que hay pingüinos, se les ocurre y ponen minería en el glaciar Perito Moreno”, añadió.
También habló del "llanto de las mineras" y dijo que el espíritu de la ley es “una autorización tácita encubierta para hacer lo que quieran donde sea”.
Live Blog Post
26-02-2026 18:30
Maximiliano Abad (UCR) votará en contra: "No ofrece un equilibrio"
Maximiliano Abad, senador de la Unión Cívica Radical, adelantó su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares y advirtió que “no tiene seguridad jurídica”.
Además, consideró que “tiene grandes consecuencias ambientales y constitucionales" y que el proyecto "no tiene una mirada de equilibrio" entre la preservación ambiental y el desarrollo económico.
Tal como había anticipado Urgente24, el bloque UCR, por ahora, presenta voluntades divididas. De los 10 senadores, 5 votarían a favor y 5 en contra.
Live Blog Post
26-02-2026 18:27
Ana Marks, sobre el "papelito" con los cambios: "Es una falta de respeto"
"Dudo que lo conozcan porque acaba de llegar". La senadora peronista Ana Marks le reclamó al oficialismo por "la falta de respeto" que significa "el papelito" con la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió que "ni el logo del Senado le pusieron" .
Embed
[AHORA] "Dudo que lo conozcan porque acaba de llegar": Ana Marks le reclamó al oficialismo por "la falta de respeto" que significa "el papelito" con la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió que "ni el logo del Senado le pusieron". https://t.co/agM0E0czgApic.twitter.com/ilYh9VPzic
Luis Juez, a favor de la reforma: "Tengo el cuero duro como una tortuga"
"Todos los que votaron en contra de la Ley de Glaciares hoy se han convertido en australes, viven en el glaciar, en un iglú", comenzó su discurso con ironía, queriendo justificar que ahora él votará a favor de la reforma, pese a que en 2010 fue un férreo defensor de la ley. El video de su discurso en ese momento fue muy viralizado en las últimas horas, incluso el diputado Maximiliano Ferraro lo compartió en X, pidiéndole que no cambie de opinión ahora, que saltó a LLA.
"Pasaron 16 años de aquella discusión. Fue un debate muy intenso, no me arrepiento. Tengo el cuero duro como una tortuga, pero pasaron 16 años", argumentó. Y dijo que en ese entonces se conformó un marco legal sólido que impide a los gobernadores actuar sin restricciones y garantiza el control de los recursos naturales en cada jurisdicción.
"Nos llenamos la boca hablando de que hay que generar empleo pero cuando empezamos a generar oportunidades de empleo empezamos con un montón de 'pero', todo es un pero..."
"Yo puedo reconocer que este tema reglamentariamente hay que emprolijarlo", dijo, como crítica a los cambios de último momento al proyecto.
Y se quejó de que "algunos andan viendo qué dije y qué digo ahora".
También habló de "terrorismo ecológico" al referirse a las críticas por el impacto ambiental que podría tener este proyecto.
Live Blog Post
26-02-2026 18:14
Alejandra Vigo, una de las dudas, adelantó su voto negativo
La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) adelantó su voto en contra de la reforma de la Ley de Glaciares. Era una de las posturas que se desconocía hasta ahora, dado que suele colaborar con el Gobierno nacional para el quórum y los votos.
“No estamos hablando de minería, estamos hablando del agua, el recurso más importante que tiene Argentina”, aseguró.
Live Blog Post
26-02-2026 18:14
Volvió a subir el Riesgo País y al Gobierno solo se le ocurre decir "riesgo kuka"
La exitosa colocación que el Gobierno hizo de un bono en dólares en el mercado doméstico no generó ningún impacto positivo en el Riesgo País, que un día despúes volvió a subir. El indicador de probabilidad de default que elabora el JP Morgan subió este jueves casi 2% en relación al cierre previo, hasta los 554 puntos.
Desde el Gobierno ensayan el relato para explicar por qué este nivel de Riesgo País. Y estrategia es nada novedosa: seguir hablando de 'Riesgo Kuka', es decir, la persistencia de un temor al regreso del kirchnerismo al poder, algo que parece cada vez menos probable.
El que lo expuso nuevamente fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que afirmó que "sin Riesgo Kuka el Riesgo País sería de 230" puntos.
Reconocidos artistas rechazan la reforma de la Ley de Glaciares
Varios artistas reconocidos salieron mostrar su contundente rechazo por la modificación de la Ley de Glaciares que se trata hoy en el Senado.
Diferentes figuras del espectáculo se han sumado a una campaña liderada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en rechazo del "vaciamiento de la ley de glaciares".
Entre los famosos que se unieron a esta iniciativa se encuentran: Ricardo Darín, Federico D'Elía, Erica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada.
En tanto, la actriz de “Envidiosa”, Lorena Vega, compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, advirtiendo sobre el peligro que corre la Argentina si finalmente se concreta la reforma. Mientras, Julieta Díaz, invitó a salir a protestar este 26/02. "La ONU acaba de declarar la bancarrota mundial de AGUA DULCE. Nos vemos hoy?",, escribió en su cuenta de Instagram.
Mucho enojo de la oposición con LLA en el Senado: "Lo vuelven a hacer"
Luego de Bensusán, fue el turno del senador Fernando Salino, que mandó al oficialismo a leer el reglamento, por cuanto “el dictamen es el final” del recorrido de un proyecto que llega al recinto, y les pidió tenerlo en cuenta al menos “a futuro”. Agregó que“todo esto que hicieron después, lo tienen que hacer antes del dictamen. Dijo la senadora (Terenzi) ‘teníamos poco tiempo’. ¿Por qué tenían poco tiempo? Lo recibieron el 15 de diciembre y el 18 tenían dictamen… Y después vienen acá, a las 15 y 32 y entregan una modificación que nadie sabe quién es el autor, qué dice y nadie explica nada…”.
“Entonces todo lo que hablamos nosotros no significa nada, porque refiere a algo que solo conocen ustedes -interpretó-. Y después la presidenta del bloque (oficialista) es la reina de la transparencia en la información. Pone las 7 llaves, pero dice que todo el mundo conoce todo...”, continuó.
Salino enfatizó que el papel con las modificaciones les llegó 15.32, “y tiene que quedar claro que son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Porque eso desmerece absolutamente el debate legislativo, lo que desmerece la calidad de la ley. Lo dice el reglamento, se lo explicamos en la ley laboral y lo vuelven a hacer”. Y concluyó: “Quieren cambiar el reglamento, adelante; pero mientras tanto cúmplanlo”.
Live Blog Post
26-02-2026 17:58
"¡Esto es joda!": Cambios a último minuto hicieron estallar a la oposición
Urgente24 ya había advertido que el Gobierno no tenía cerrado el texto del proyecto para modificar la Ley de Glaciares porque había intereses contrapuestos. Y eso quedó en evidencia esta tarde durante la sesión, cuando los senadores recibieron un papel impreso en sus bancas con las modificaciones de último momento. Y estalló la polémica.
Según informa Semanario Parlamentario, el papel con los cambios fue dejado en las bancas a las 15:32, tal como lo comentó en su intervención el puntano Fernando Salino. Pero previamente, fue el pampeano Daniel Bensusan el que estalló por ese tema cuando le tocaba intervenir, inmediatamente después de las palabras de los miembros informantes, Edith Terenzi y Agustín Coto.
“Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?”, le preguntó a este último, muy enojado, mientras hacía flamear un papel en su mano derecha.
“Lo que distribuyó Parlamentaria, del dictamen, del orden del día original, vamos a introducir modificaciones… Son las propuestas de modificación, cuando se tenga que hacer en la votación en particular”, explicó el fueguino libertario, ante lo que su colega pampeano estalló: “¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral... ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? ¿Para qué corno están las comisiones? ¡Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos!”, lanzó.
“Otra vez lo mismo”, continuó. “Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral… Y después a los que acompañan les dicen: ‘Los estuvimos entreteniendo con una cosa para aprobar otra’”, señaló, en referencia a las declaraciones mediáticas de Patricia Bullrich.
Bensusan continuó, visiblemente indignado:“Una vergüenza, de vuelta... ¿De qué vamos a discutir, si no sabemos? Para eso están los miembros informantes, que nos expliquen las modificaciones que introdujeron, si es que hay, porque no las sabemos. Estamos tratando un dictamen que se firmó en comisión, no un papelito que nos dejaron impreso en las bancas. ¡Esto es joda!”.
El legislador del bloque Justicialista deslizó que “podemos llegar a decir cosas que después digan: ‘No, la verdad que modificamos los artículos’. Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¿Y van a votar nuevamente un texto sin leerlo? O por lo menos sin discutirlo delante de la sociedad. ¿Dónde los discutieron, en una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron? Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuidan el ambiente en la República Argentina entre gallos y medianoche. Díganme por lo menos cuáles son los articulos que cambiaron, y los podemos discutir…”.
“Me da vergüenza que la ciudadanía argentina nos esté viendo y más vergüenza me va a dar cuando voten algo que no saben lo que están votando”, concluyó.
Deja tu comentario