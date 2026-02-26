Festejo con sabor a poco, y Milei va por la Ley de Glaciares

Live Blog Post

"¡Esto es joda!": Cambios a último minuto hicieron estallar a la oposición

Urgente24 ya había advertido que el Gobierno no tenía cerrado el texto del proyecto para modificar la Ley de Glaciares porque había intereses contrapuestos. Y eso quedó en evidencia esta tarde durante la sesión, cuando los senadores recibieron un papel impreso en sus bancas con las modificaciones de último momento. Y estalló la polémica.

Según informa Semanario Parlamentario, el papel con los cambios fue dejado en las bancas a las 15:32, tal como lo comentó en su intervención el puntano Fernando Salino. Pero previamente, fue el pampeano Daniel Bensusan el que estalló por ese tema cuando le tocaba intervenir, inmediatamente después de las palabras de los miembros informantes, Edith Terenzi y Agustín Coto.

“Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?”, le preguntó a este último, muy enojado, mientras hacía flamear un papel en su mano derecha.

“Lo que distribuyó Parlamentaria, del dictamen, del orden del día original, vamos a introducir modificaciones… Son las propuestas de modificación, cuando se tenga que hacer en la votación en particular”, explicó el fueguino libertario, ante lo que su colega pampeano estalló: “¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral... ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? ¿Para qué corno están las comisiones? ¡Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos!”, lanzó.

“Otra vez lo mismo”, continuó. “Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral… Y después a los que acompañan les dicen: ‘Los estuvimos entreteniendo con una cosa para aprobar otra’”, señaló, en referencia a las declaraciones mediáticas de Patricia Bullrich.

Bensusan continuó, visiblemente indignado: “Una vergüenza, de vuelta... ¿De qué vamos a discutir, si no sabemos? Para eso están los miembros informantes, que nos expliquen las modificaciones que introdujeron, si es que hay, porque no las sabemos. Estamos tratando un dictamen que se firmó en comisión, no un papelito que nos dejaron impreso en las bancas. ¡Esto es joda!”.

El legislador del bloque Justicialista deslizó que “podemos llegar a decir cosas que después digan: ‘No, la verdad que modificamos los artículos’. Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¿Y van a votar nuevamente un texto sin leerlo? O por lo menos sin discutirlo delante de la sociedad. ¿Dónde los discutieron, en una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron? Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuidan el ambiente en la República Argentina entre gallos y medianoche. Díganme por lo menos cuáles son los articulos que cambiaron, y los podemos discutir…”.

“Me da vergüenza que la ciudadanía argentina nos esté viendo y más vergüenza me va a dar cuando voten algo que no saben lo que están votando”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/palibensusan/status/2027111393468522632&partner=&hide_thread=false Ley de Glaciares: otra vez el oficialismo quiere cambiar las reglas sobre la marcha. pic.twitter.com/RusmA8EiDa — Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) February 26, 2026