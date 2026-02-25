Mercado Libre sigue manteniendo su poder en Argentina y Latinoamérica con números que avalan a la empresa. Sin embargo, el avance de Shein y otras plataformas asiáticas hizo que la compañía de Marcos Galperín haga una jugada maestra para competir con estas plataformas.
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina
Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, hizo una jugada táctica letal para arruinar la fiesta de Shein en Argentina y Latinoamérica.
En un mundo totalmente digitalizado y donde las compras se suelen realizar mucho más de manera online, Shein se introdujo de lleno en el mercado latinoamericano que antes era controlado por Mercado Libre. Por esa misma razón desde la empresa desarrollaron un movimiento clave a fines de 2025 y que ya está impactando en 2026.
La jugada de Mercado Libre para acabar con Shein
Tras un 2025 que cerró con buenos números para Mercado Libre, como ya informamos en Urgente24, la empresa de Galperín abrió un centro de logística nada más ni nada menos que en China. Este mercado que era controlado por Shein, Temu y AliExpress ahora tiene sello argentino. Una jugada muy importante para no perder de vista las ventas online.
Este centro ya está abasteciendo a los principales cinco mercados latinoamericanos de Mercado Libre y de esta manera frena el avance de Shein u otras plataformas en la región. Mucha más oferta, precios competitivos y reducción de costos significativos.
De esta manera Mercado Libre podrá:
-
Impulsar el comercio entre países con reglas más claras y previsibles.
Brindar una oferta más variada y con precios más competitivos.
Organizar su propia logística para responder de manera ágil y eficiente a los cinco mercados más fuertes de la región.
Si bien la competencia leal y abierta está en la cancha hace rato, Mercado Libre no se queda atrás y avanza en el mercado asiático para poder tener mucho más control en Latinoamérica. Shein y otras plataformas de la región avanzaron muchísimo pero sin duda habrá otras alternativas para competir en Argentina.
