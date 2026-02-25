Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

image Mercado Libre abrió un centro logístico en China.

La jugada de Mercado Libre para acabar con Shein

Tras un 2025 que cerró con buenos números para Mercado Libre, como ya informamos en Urgente24, la empresa de Galperín abrió un centro de logística nada más ni nada menos que en China. Este mercado que era controlado por Shein, Temu y AliExpress ahora tiene sello argentino. Una jugada muy importante para no perder de vista las ventas online.