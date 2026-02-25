urgente24
Nuevo blanco para la Casa Rosada: El margen empresario

Desde el sector neumáticos le dieron combustible al discurso de la Casa Rosada. 

La Casa Rosada apuntó contra parte del empresariado. Señalan favores históricos con medidas proteccionistas. La industria apunta al dólar planchado.

25 de febrero de 2026 - 13:50

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026. La Casa Rosada estableció un nuevo blanco en el debate público cuestionando los márgenes de ganancias de ciertos sectores durante la etapa de política proteccionista referida al comercio exterior. Las declaraciones públicas en donde el CEO de Neumen Roberto Méndez admitió sobreprecios exagerados en el sector de neumáticos, desataron todo tipo de críticas del oficialismo y su aparato en redes sociales apuntando a los industriales.

Los cuestionamientos llegaron como contrapunto a las críticas industriales sobre el modelo económico primario y la falta de condiciones de competitividad. El combo, sumado a la ola de importaciones, dejó en jaque a varios de los proveedores nacionales, que apuntaron también a un tipo de cambio "atrasado".

Mientras tanto, con el dólar surcando los 1.390 pesos mayorista, la inflación sigue acelerando y las proyecciones para febrero indican cifras cercanas al 3%. A su vez, el INDEC publicó una tasa de crecimiento económico del 4.4% para el año pasado, en medio de los cuestionamientos por la metodología y la injerencia que el Ministerio de Economía sostiene en el organismo.

Javier Milei en X.

Javier Milei en X.

Todo esto y más en el vivo de la tarde de Urgente24:

Roberto Méndez, en el centro de la polémica

Una entrevista en un canal de streaming convirtió a un empresario del sector automotor en protagonista inesperado de la discusión económica nacional. Roberto Méndez, CEO de la cadena de servicios automotrices Neumen, quedó en el centro de la escena luego de reconocer públicamente los márgenes de rentabilidad que tuvo el negocio de los neumáticos durante años.

Su declaración fue directa: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo”.

Sesiones ordinarias: Día y hora confirmados

El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo 1° de marzo a las 21. El horario quedó oficializado mediante el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial, que fija el inicio formal del año parlamentario.

La disposición responde a una formalidad institucional, pero en la práctica la Asamblea Legislativa será mucho más que un acto protocolar. El mensaje presidencial será transmitido por cadena nacional y, según anticipan en el oficialismo, tendrá un fuerte contenido político.

Mercado Libre se la juega contra Shein

Mercado Libre sigue manteniendo su poder en Argentina y Latinoamérica con números que avalan a la empresa. Sin embargo, el avance de Shein y otras plataformas asiáticas hizo que la compañía de Marcos Galperín haga una jugada maestra para competir con estas plataformas.

En un mundo totalmente digitalizado y donde las compras se suelen realizar mucho más de manera online, Shein se introdujo de lleno en el mercado latinoamericano que antes era controlado por Mercado Libre. Por esa misma razón desde la empresa desarrollaron un movimiento clave a fines de 2025 y que ya está impactando en 2026.

Equilibrio delicado en la industria

Mucha ansiedad hay en el Gobierno por mostrar que la actividad económica se recupera en 2026, más allá de la buena performance de pocos sectores que casi no generan empleo. La consultora Orlando Ferreres & Asociados presentó el dato de enero sobre actividad de la industria, con sabor agridulce.

Tensión en el Congreso para Donald Trump

En el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso de Estados Unidos, que incluyeron abucheos y la expulsión de una parlamentaria tras llamarlo “racista”. Hubo confrontaciones y gritos entre el republicano y las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, dos estadounidenses de origen somalí y palestino –respectivamente-, justamente cuando el mandatario tocó el tema de la inmigración.

En un fuerte tono combativo, Donald Trump se vanaglorió durante 108 minutos de sus supuestas hazañas en cuanto a la economía estadounidense y sobre la inmigración irregular, en medio de la polarización al interior del recinto -y fuera de él- debido a las recientes filtraciones del caso Epstein, donde es mencionado, y por su cuestionada política arancelaria, la cual ya ha sufrido un revés tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense.

Reformas a fondo, la apuesta de la Casa Rosada

El Gobierno nacional decidió reordenar su agenda parlamentaria para este año y dejar, al menos por ahora, en segundo plano la cobertura de las vacantes de los jueces en la Corte Suprema. La Casa Rosada apunta a concentrar sus esfuerzos legislativos en una batería de reformas estructurales que incluyen cambios tributarios, electorales y penales.

Aunque en el oficialismo reconocen la necesidad de completar la integración del máximo tribunal, hoy no aparece como una urgencia política. El Ejecutivo debe cubrir dos cargos en la Corte, que quedaron vacantes tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero la discusión quedó desplazada frente a otras iniciativas que el Gobierno considera prioritarias.

Victoria Villarruel y Javier Milei, nuevamente cara a cara

El próximo 01/03, Javier Milei abrirá el año parlamentario con el habitual discurso presidencial frente a la Asamblea Legislativa en el Congreso.

Como indica el protocolo, lo recibirá la titular del Senado, la vicepresidente Victoria Villarruel. Lo único que en la Argentina no podría ser un secreto es el desprecio que el Presidente tiene por la vice.

