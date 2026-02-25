Nuevo blanco para la Casa Rosada: El margen empresario

Live Blog Post

Una entrevista en un canal de streaming convirtió a un empresario del sector automotor en protagonista inesperado de la discusión económica nacional. Roberto Méndez, CEO de la cadena de servicios automotrices Neumen, quedó en el centro de la escena luego de reconocer públicamente los márgenes de rentabilidad que tuvo el negocio de los neumáticos durante años.

Su declaración fue directa: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo”.

