Nuevo blanco para la Casa Rosada: El margen empresario

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026. La Casa Rosada estableció un nuevo blanco en el debate público cuestionando los márgenes de ganancias de ciertos sectores durante la etapa de política proteccionista referida al comercio exterior. Las declaraciones públicas en donde el CEO de Neumen Roberto Méndez admitió sobreprecios exagerados en el sector de neumáticos, desataron todo tipo de críticas del oficialismo y su aparato en redes sociales apuntando a los industriales.
Roberto Méndez, en el centro de la polémica
Una entrevista en un canal de streaming convirtió a un empresario del sector automotor en protagonista inesperado de la discusión económica nacional. Roberto Méndez, CEO de la cadena de servicios automotrices Neumen, quedó en el centro de la escena luego de reconocer públicamente los márgenes de rentabilidad que tuvo el negocio de los neumáticos durante años.
Su declaración fue directa: “Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo”.
