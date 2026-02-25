Franco Colapinto confirmó la noticia que sacudió a todos: “Difícil”

image

Franco Colapinto confirmó lo que muchos esperaban

”Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, fueron las palabras de Colapinto en diálogo con ESPN. Sin duda no va a ser nada fácil ganar pista después de un 2025 sumamente flojo.