Franco Colapinto, el piloto argentino que es furor en el mundo, debutará por primera vez como titular y desde el comienzo en la Fórmula 1. Alpine modificó sus autos para esta temporada y el pilarense lanzó una serie de comentarios que hicieron ruido.
A POCO DEL DEBUT
Franco Colapinto confirmó la noticia que sacudió a todos: “Difícil”
Franco Colapinto debutará en la Fórmula 1 como titular en Alpine y soltó una serie de declaraciones que descolocaron a todos.
El 2025 no fue nada bueno para Colapinto ni tampoco para Alpine, quien tomo cartas en el asunto y modificó sus monoplazas de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Sin embargo, saben que va a ser muy difícil tener constancia y ser protagonistas en una actualidad donde la competencia es muy reñida.
Franco Colapinto confirmó lo que muchos esperaban
”Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, fueron las palabras de Colapinto en diálogo con ESPN. Sin duda no va a ser nada fácil ganar pista después de un 2025 sumamente flojo.
Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1
El pilarense acumuló 352 giros en los test de Baréin, lo cual es equivalente a 2452 kilómetros en el nuevo A526. Su mejor marca fue 1:33.818 en Sakhir. Está muy preparado para afrontar su primer test real en Australia en pocos días.
Por la diferencia horaria, la primera actividad será el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se realizará en la madrugada del viernes a las 2. La tercera será el mismo viernes pero a las 22:30. La clasificación va a comenzar el sábado 7 a las 02 am y finalmente la carrera se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
——————————-
