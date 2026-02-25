El chef argentino Christian Petersen volverá a la televisión con un proyecto muy especial tras pasar uno de los momentos más delicados de su vida. A poco más de un mes y medio de haber recibido el alta médica tras la internación por haberse descompensado en el Lanín, retomará su actividad profesional con renovado entusiasmo y un mensaje de gratitud.
TRAS EL SUSTO EN EL LANÍN
Christian Petersen vuelve a la tevé tras su internación: Dónde y cuándo será
Luego de su internación que duró casi un mes, Christian Petersen regresa a la pantalla chica como conductor de un especial gastronómico sobre la milanesa.
Su regreso se dará en la pantalla de El Gourmet, donde presentará un programa dedicado a un clásico nacional titulado La verdad de la milanesa que se estrenará el viernes 6 de marzo a partir de las 18:30 horas. Durante una hora, el cocinero recorrerá la historia, los secretos y las mejores técnicas de preparación de uno de los platos más emblemáticos de la Argentina. Además, el envío propondrá un paseo por restaurantes premium y bodegones de barrio donde la milanesa se convierte en protagonista absoluta.
La vuelta a la cocina tiene un significado profundo para el chef. Es preciso recordar que hacia mediados de diciembre del 2025 sufrió una grave descompensación mientras realizaba una excursión al estratovolcán, que derivó en una miocarditis y una falla multiorgánica. Tras permanecer casi un mes inconsciente y ser atendido en el Hospital Alemán, inició una rehabilitación progresiva, acompañado de su familia y bajo estricta supervisión médica.
Instalado en el Delta del Paraná, actualmente comparte en redes sociales sus avances físicos y emocionales, mostrando rutinas de bajo impacto y reflexionando sobre la importancia de la salud mental. “Volver a cocinar y compartir es muy lindo”, expresó durante el evento de la presentación de su programa. Con un cambio de estilo de vida y prioridades más claras, el conductor elige la calma y la gratitud como nuevos ingredientes de su cotidianidad.
Qué dijo Christian Petersen tras el episodio en el Lanín
Hace algunas semanas mediante un extensa entrevista con La Nación, Christian Petersen reconstruyó el episodio que casi le cuesta la vida en el Lanín. El chef, que perdió al menos 18 kilos durante su recuperación, contó que la idea de escalar surgió durante un viaje previo a San Martín de los Andes, donde cocinó para una fundación que dirige su tío, Tommy Petersen.
“Me habían contado que era buena época para subir el Lanín”, relató. Su plan era descansar dos días, hacer la excursión y luego dedicar tiempo a su tío. Aunque no tenía experiencia en andinismo, aseguró que entrenaba “dos o tres horas por día”. Sin embargo, a mitad de la subida comenzó a sentirse incómodo por la cantidad de gente en el camino.
Según explicó, buscaba una experiencia en silencio y en un grupo reducido, pero se encontró con una escena multitudinaria. “Parecía la 9 de Julio”, graficó. En la base había unas 40 personas y en su carpa dormían diez. “Me agarró un poco de claustrofobia”, confesó, y vinculó ese malestar con un año atravesado por la muerte de un socio, conflictos laborales y episodios de estrés.
Con permiso del guía, decidió descender al día siguiente “corriendo, feliz”. Reconoció que quizás se exigió demasiado y que no se realizó los chequeos médicos necesarios. Tras bajar, una ambulancia lo trasladó al hospital. Más tarde, en el Hospital Alemán, le diagnosticaron neumonía y otras complicaciones que, sumadas al cuadro de estrés, derivaron en la grave crisis de salud.
