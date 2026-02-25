Christian Petersen vuelve a la tevé tras su internación: Dónde y cuándo será

“Me habían contado que era buena época para subir el Lanín”, relató. Su plan era descansar dos días, hacer la excursión y luego dedicar tiempo a su tío. Aunque no tenía experiencia en andinismo, aseguró que entrenaba “dos o tres horas por día”. Sin embargo, a mitad de la subida comenzó a sentirse incómodo por la cantidad de gente en el camino.





Según explicó, buscaba una experiencia en silencio y en un grupo reducido, pero se encontró con una escena multitudinaria. “Parecía la 9 de Julio”, graficó. En la base había unas 40 personas y en su carpa dormían diez. “Me agarró un poco de claustrofobia”, confesó, y vinculó ese malestar con un año atravesado por la muerte de un socio, conflictos laborales y episodios de estrés.

Con permiso del guía, decidió descender al día siguiente “corriendo, feliz”. Reconoció que quizás se exigió demasiado y que no se realizó los chequeos médicos necesarios. Tras bajar, una ambulancia lo trasladó al hospital. Más tarde, en el Hospital Alemán, le diagnosticaron neumonía y otras complicaciones que, sumadas al cuadro de estrés, derivaron en la grave crisis de salud.

