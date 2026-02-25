Hablan de tensión en Independiente: Qué pasa entre Gustavo Quinteros y Kevin Lomónaco

El equipo conducido por Gustavo Quinteros estuvo lejos de mostrar un buen rendimiento e igualó 1-1 ante el Mensana, en una plaza que en el último tiempo le resulta adversa.

El conjunto de Avellaneda había empatado los tres primeros partidos del Torneo Apertura y luego encadenó dos triunfos consecutivos ante Platense y Lanús. Especialmente frente al Granate se observó un rendimiento convincente que no logró sostener en sus últimas dos presentaciones.

El próximo compromiso de Independiente será el sábado 28 de febrero desde las 20:00, cuando reciba a Central Córdoba en el estadio Libertadores de América.

Embed

¿Qué pasó entre Gustavo Quinteros y Kevin Lomónaco?

Un aspecto que llamó la atención en el empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue la suplencia de Kevin Lomónaco, quien recién ingresó a los 93 minutos.

Su actuación previa frente a Independiente Rivadavia no había sido buena —incluso pudo haber sido la más floja desde su llegada al Rojo— y, tras ese partido, comenzaron a circular versiones sobre una fuerte discusión con el entrenador Gustavo Quinteros.

El periodista Sebastián Neman, con un enfoque marcadamente sensacionalista, llegó a mencionar empujones y un vestuario “roto” luego del cruce ante la Lepra.

Sin embargo, Nicolás Brusco puso paños fríos en ESPN y explicó la situación: “En el vestuario de Independiente Rivadavia de Mendoza, como en todos los partidos, Gustavo Quinteros hizo una devolución grupal e individual rápida de lo que fue el partido, sobre todo de los errores que se cometieron”.

image

Luego detalló el caso puntual del defensor: “Cuando llegó a Lomónaco, hubo algún reclamo por el segundo y tercer gol, hubo un ida y vuelta, pero no hubo insultos ni golpes... Lo único que estuvo fuera de lugar es que Lomónaco en un momento se fue de la charla. No existe división de grupo”.

Habrá que ver qué decisión toma el entrenador en el próximo compromiso ante Central Córdoba, el sábado 28 de febrero, y qué rol le asigna a Lomónaco tras la polémica.

+ EN GOLAZO24

River en shock por lo que informaron en ESPN sobre Chacho Coudet

Impacto en Boca: Leandro Paredes dejó expuesto a Edinson Cavani