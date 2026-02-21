Independiente Rivadavia golpeó en los momentos justos logró vencer a Independiente por 3-2 en un partidazo por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti llegó a los 15 puntos y se ubica puntero del Grupo B hasta que juegue Tigre, mientras que el Rojo dejó escapar la chance de llegar a la cima del Grupo A.
Independiente Rivadavia 3-2 Independiente: en un partidazo, la Lepra venció al Rojo para ser puntero
Independiente Rivadavia golpeó en los momentos justos y venció a Independiente por 3-2 para llegar a la cima del Grupo B.
EN VIVO
-
19:00
Fin del partido
-
18:55
¡Atajadón de Rey!
-
18:54
¡Se lo perdió Independiente Rivadavia!
-
18:47
Minuto 40 ST: ¡GOOOOL de Independiente Rivadavia!
-
18:35
Minuto 29 ST: ¡GOOOOOL de Independiente Rivadavia!
-
18:24
¡Se lo perdió Ávalos!
-
18:21
¡Independiente tuvo el tercero!
-
18:14
Minuto 7 ST: ¡GOOOOL de Independiente!
-
18:10
Minuto 3 ST: ¡GOOOOLAAZOOO de Independiente!
-
18:06
Comenzó el segundo tiempo
-
17:54
Resúmen del primer tiempo
-
17:49
Fin del primer tiempo
-
17:39
Sebastián Villa tuvo el segundo de la Lepra
-
17:35
¡Se lo perdió Independiente Rivadavia!
-
17:30
Independiente no lastima y no tiene ideas
-
17:20
¡Se lo perdió Lomónaco!
-
17:17
Minuto 17: ¡GOOOOOL de Independiente Rivadavia!
-
17:08
Independiente Rivadavia toma la iniciativa
-
17:00
Empezó el partido
-
16:27
Independiente Rivadavia e Independiente con formaciones confirmadas
-
16:06
Probable formación de Independiente
-
16:05
Probable formación de Independiente Rivadavia
-
16:03
TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs Independiente
Resúmen de la victoria de Independiente Rivadavia ante Independiente
Fue un encuentro donde primó la paridad casi en su totalidad en el primer tiempo. Independiente Rivadavia desarrolló mejor su plan de juego al mismo tiempo que Independiente no pudo encontrar los caminos para lastimar al local. A los 17 minutos llegó el tanto de la Lepra gracias a un cabezazo Alejo Osella y los primeros 45 minutos terminaron con el marcador con un solo tanto.
Las mayores emociones llegaron en el segundo tiempo. Gustavo Quinteros metió mano en Independiente y en una ráfaga el Rojo logró dar vuelta el partido con goles de Gabriel Ávalos y Matías Abaldo antes de los 10 minutos de la segunda etapa. Los de Avellaneda empezaron a jugar muchísimo mejor y tuvieron la chance de estirar la ventaja pero perdonaron de más.
Por su parte Independiente Rivadavia modificó el plan y viéndose inferior comenzó a jugar de contragolpe y todo funcionó a la perfección. A los 29 minutos del ST Sartori se escabulló, corrió hasta el borde del área grande y sacó un disparo cruzado que dejó sin reacción a Rodrigo Rey para empatar nuevamente el encuentro. Sebastián Villa creció exponencialmente y de su mano llegaron las chances más claras.
A los 40 minutos del ST Atencio metió un centro preciso de zurda para que Sartori marque de cabeza un doblete en su cuenta personal y además ponga otra vez a Independiente Rivadavia en ventaja. El Rojo fue en búsqueda del empate pero el que terminó teniendo las más claras sobre el final fue el local, que finalmente se quedó con la victoria por 3-2 para llegar a lo más alto del Grupo B del Torneo Apertura.
