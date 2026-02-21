Independiente Rivadavia 3-2 Independiente: en un partidazo, la Lepra venció al Rojo para ser puntero

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue una primera mitad donde Independiente Rivadavia e Independiente desarrollaron un partido más que parejo. Dentro de esta paridad el que estuvo mejor fue la Lepra que ejecutó mucho mejor su plan con un juego de posesión de pelota pero también con ataques directos encabezados por Sebastián Villa. El gol terminó de decantar la balanza a favor del local.

A los 17 minutos Sebastián Villa lanzó un centro quirúrgico desde izquierda al segundo palo para que Alejo Osella cabecee en soledad y ponga el primer tanto del encuentro. Independiente intentó con sus armas llegar hacia el arco rival pero la única ocasión clara de gol que tuvo llegó luego de un córner en los pies de Kevin Lomónaco, aunque la pelota terminó apenas por encima del travesaño. Independiente Rivadavia lo gana por la mínima al cabo de 45 minutos.