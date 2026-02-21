urgente24
Independiente Rivadavia 3-2 Independiente: en un partidazo, la Lepra venció al Rojo para ser puntero

Independiente Rivadavia golpeó en los momentos justos y venció a Independiente por 3-2 para llegar a la cima del Grupo B.

21 de febrero de 2026 - 16:01

EN VIVO

Independiente Rivadavia golpeó en los momentos justos logró vencer a Independiente por 3-2 en un partidazo por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Alfredo Berti llegó a los 15 puntos y se ubica puntero del Grupo B hasta que juegue Tigre, mientras que el Rojo dejó escapar la chance de llegar a la cima del Grupo A.

Resúmen de la victoria de Independiente Rivadavia ante Independiente

Fue un encuentro donde primó la paridad casi en su totalidad en el primer tiempo. Independiente Rivadavia desarrolló mejor su plan de juego al mismo tiempo que Independiente no pudo encontrar los caminos para lastimar al local. A los 17 minutos llegó el tanto de la Lepra gracias a un cabezazo Alejo Osella y los primeros 45 minutos terminaron con el marcador con un solo tanto.

Las mayores emociones llegaron en el segundo tiempo. Gustavo Quinteros metió mano en Independiente y en una ráfaga el Rojo logró dar vuelta el partido con goles de Gabriel Ávalos y Matías Abaldo antes de los 10 minutos de la segunda etapa. Los de Avellaneda empezaron a jugar muchísimo mejor y tuvieron la chance de estirar la ventaja pero perdonaron de más.

Por su parte Independiente Rivadavia modificó el plan y viéndose inferior comenzó a jugar de contragolpe y todo funcionó a la perfección. A los 29 minutos del ST Sartori se escabulló, corrió hasta el borde del área grande y sacó un disparo cruzado que dejó sin reacción a Rodrigo Rey para empatar nuevamente el encuentro. Sebastián Villa creció exponencialmente y de su mano llegaron las chances más claras.

A los 40 minutos del ST Atencio metió un centro preciso de zurda para que Sartori marque de cabeza un doblete en su cuenta personal y además ponga otra vez a Independiente Rivadavia en ventaja. El Rojo fue en búsqueda del empate pero el que terminó teniendo las más claras sobre el final fue el local, que finalmente se quedó con la victoria por 3-2 para llegar a lo más alto del Grupo B del Torneo Apertura.

Live Blog Post

Fin del partido

Live Blog Post

¡Atajadón de Rey!

Ramis tuvo un mano a mano pero el capitán del Rojo salvó su arco

Live Blog Post

¡Se lo perdió Independiente Rivadavia!

Rodrigo Atencio tuvo el cuarto para la Lepra

Live Blog Post

Minuto 40 ST: ¡GOOOOL de Independiente Rivadavia!

Sartori de cabeza anotó un doblete y pone nuevamente a la Lepra en ventaja.

Live Blog Post

Minuto 29 ST: ¡GOOOOOL de Independiente Rivadavia!

Sartori anotó un golazo para la Lepra mendocina y puso todo igualado nuevamente.

Live Blog Post

¡Se lo perdió Ávalos!

Independiente erró el tercero una vez más

Live Blog Post

¡Independiente tuvo el tercero!

Matías Abaldo exigió al arquero de Independiente Rivadavia que mandó la pelota al córner

Live Blog Post

Minuto 7 ST: ¡GOOOOL de Independiente!

Matías Abaldo anotó el segundo y pone en ventaja al Rojo contra la Lepra.

Live Blog Post

Minuto 3 ST: ¡GOOOOLAAZOOO de Independiente!

Gabriel Ávalos clavó el empate con una enorme pirueta en el aire. El partido ahora está igualado 1-1

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue una primera mitad donde Independiente Rivadavia e Independiente desarrollaron un partido más que parejo. Dentro de esta paridad el que estuvo mejor fue la Lepra que ejecutó mucho mejor su plan con un juego de posesión de pelota pero también con ataques directos encabezados por Sebastián Villa. El gol terminó de decantar la balanza a favor del local.

A los 17 minutos Sebastián Villa lanzó un centro quirúrgico desde izquierda al segundo palo para que Alejo Osella cabecee en soledad y ponga el primer tanto del encuentro. Independiente intentó con sus armas llegar hacia el arco rival pero la única ocasión clara de gol que tuvo llegó luego de un córner en los pies de Kevin Lomónaco, aunque la pelota terminó apenas por encima del travesaño. Independiente Rivadavia lo gana por la mínima al cabo de 45 minutos.

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

Sebastián Villa tuvo el segundo de la Lepra

El colombiano hizo la personal y llegó a estar mano a mano con Rey pero el disparo salió muy desviado

Live Blog Post

¡Se lo perdió Independiente Rivadavia!

La Lepra estuvo a punto de estirar la ventaja con un cabezazo de Studer

Live Blog Post

Independiente no lastima y no tiene ideas

El Rojo aún no encuentra los caminos para inquietar a Independiente Rivadavia, que se siente cómodo con el 1-0 y espera salir de contra

Live Blog Post

¡Se lo perdió Lomónaco!

Independiente tuvo una chance clara para empatar
Live Blog Post

Minuto 17: ¡GOOOOOL de Independiente Rivadavia!

Osella de cabeza pone en ventaja a la Lepra

Live Blog Post

Independiente Rivadavia toma la iniciativa

El local comenzó tomando las riendas del partido y controlando el juego.

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Independiente Rivadavia e Independiente con formaciones confirmadas

Live Blog Post

Probable formación de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Live Blog Post

Probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Alejo Osella, José Florentín, Tomás Bottari, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández, Sebastián Villa; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Independiente Rivadavia vs Independiente

El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium

