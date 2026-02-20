Rubén Darío Insúa confirmó su decisión ante un llamado de Riquelme para dirigir Boca

Está claro que el nivel de Boca viene siendo paupérrimo, por lo que Úbeda está puesto cada vez más en duda. El DT ya indicó que no tiene intenciones de renunciar y por lo tanto su salida podría darse solamente si Juan Román Riquelme lo echa, y ya se sabe que al presidente Xeneize no le tiembla el pulso para tomar esta decisión ya que en el pasado ha echado de la peor manera a hombres con una historia grande en el club.