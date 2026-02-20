Boca está en la antesala de un partido más que crucial contra Racing en La Bombonera, un choque que puede terminar siendo clave sobre todo para el futuro de Claudio Úbeda. En medio de las dudas sobre la continuidad del DT Xeneize uno de los que comenzó a sonar para reemplazarlo es Rubén Darío Insúa, quien tomó una decisión importante.
LO DEJÓ CLARO
Rubén Darío Insúa confirmó su decisión ante un llamado de Riquelme para dirigir Boca
En las últimas horas Rubén Darío Insúa dejó en claro qué es lo que haría ante la chance de que lo llamen ahora para dirigir a Boca.
Está claro que el nivel de Boca viene siendo paupérrimo, por lo que Úbeda está puesto cada vez más en duda. El DT ya indicó que no tiene intenciones de renunciar y por lo tanto su salida podría darse solamente si Juan Román Riquelme lo echa, y ya se sabe que al presidente Xeneize no le tiembla el pulso para tomar esta decisión ya que en el pasado ha echado de la peor manera a hombres con una historia grande en el club.
Dentro de la danza de nombres de posibles reemplazaros para Úbeda aparecieron Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección Colombia; el Turco Mohamed que se encuentra en Toluca de México; y para sorpresa de todos comenzó a rumorearse que a Juan Román Riquelme le gusta y mucho Rubén Darío Insúa sobre todo por lo que fue su conducción en San Lorenzo.
Rubén Darío Insúa le cerró la puerta a Boca
Ahora el Gallego, que se encuentra trabajando en Barracas Central, fue consultado directamente por la chance de llegar a Boca y para sorpresa de todos descartó de inmediato esta posibilidad. “Actualmente tengo un compromiso personal y profesional con Barracas Central y lo voy a cumplir”, comentó en primer lugar el experimentado entrenador dialogando con TyC Sports.
Luego agregó: “Yo tomo con mucha naturalidad todos estos temas, sobre todo cuando tengo trabajo. En mis 28 años de carrera como entrenador, nunca dejé un club para irme a otro por una oferta superior. No lo hice antes y no lo haría ahora. Si me llamara Riquelme la semana que viene o en un mes para decirme ‘Gallego, te quiero en Boca’, mi respuesta sería que no”, sentenció.
Por último, el Gallego Insúa fue terminante y dejó en claro que no piensa para nada en la posibilidad de llegar a Boca. “En todo caso, tendrían que haber llamado antes, estuve 19 años sin dirigir acá”, concluyó. De esta manera se le cae a Riquelme la alternativa más a mano que tenía teniendo en cuenta Mohamed y Lorenzo no piensan dejar sus cargos como mínimo hasta mitad de año.
