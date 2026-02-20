La FIFA y su presidente, Gianni Infantino, participaron en la primera reunión de la denominada Junta para la Paz con el objetivo de respaldar la reconstrucción de Gaza a través del fútbol como herramienta de desarrollo. Esta iniciativa internacional es impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA Y FÚTBOL
Infantino y FIFA apoyarán la reconstrucción de Gaza a través del fútbol
FIFA y Gianni Infantino participaron de la 1° reunión de la Junta para la Paz, establecida por Donald Trump, centrada en el fondo de reconstrucción de Gaza.
La misma, tiene como propósito declarado intervenir en la resolución de conflictos armados y supervisar procesos de transición política y reconstrucción en escenarios de posguerra en distintas regiones del mundo.
En esa línea, la Federación Internacional de Fútbol Asociado firmó un acuerdo de colaboración con la Board of Peace —nombre en inglés de la iniciativa— con el fin de atraer inversiones de líderes e instituciones globales destinadas al desarrollo sostenible en zonas afectadas por conflictos, utilizando el deporte como motor de integración y recuperación.
FIFA, Gianni Infantino y la Junta de Paz de Donald Trump
La Junta de Paz fue concebida en un primer momento como un mecanismo destinado a acompañar el alto el fuego y el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza.
Sin embargo, la Casa Blanca amplió rápidamente el alcance de la iniciativa para incluir crisis internacionales más allá de Medio Oriente, abarcando tanto conflictos activos como disputas geopolíticas de largo plazo.
En este marco, FIFA y Gianni Infantino firmaron un acuerdo de colaboración con el ente para atraer inversiones de líderes e instituciones globales destinadas al desarrollo sostenible en zonas afectadas por conflictos, utilizando el fútbol como herramienta.
El acuerdom se enfocará inicialmente en la reconstrucción de la Franja de Gaza una vez que se complete el desarme de Hamas.
Como parte del plan, FIFA proyecta construir 50 canchas pequeñas cerca de escuelas y barrios, cinco estadios de tamaño completo, una academia FIFA de alto nivel y un estadio nacional con 20.000 butacas en Gaza.
