Infantino y FIFA apoyarán la reconstrucción de Gaza a través del fútbol

En este marco, FIFA y Gianni Infantino firmaron un acuerdo de colaboración con el ente para atraer inversiones de líderes e instituciones globales destinadas al desarrollo sostenible en zonas afectadas por conflictos, utilizando el fútbol como herramienta.

El acuerdom se enfocará inicialmente en la reconstrucción de la Franja de Gaza una vez que se complete el desarme de Hamas.

Como parte del plan, FIFA proyecta construir 50 canchas pequeñas cerca de escuelas y barrios, cinco estadios de tamaño completo, una academia FIFA de alto nivel y un estadio nacional con 20.000 butacas en Gaza.

