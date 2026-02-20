Donald Trump piropeó a Santiago Peña y halagó a Javier Milei, sus caballos de Troya en LATAM

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cadena 3 Argentina (@cadena3com)

"Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante", destacó Trump. "Pero fue un honor y lo estás haciendo muy bien. O mira y estás sentado al lado de Viktor", añadió.

Los halagos de Trump para Milei,Peña y Orbán ocurrieron este jueves en la ceremonia de inauguración en Washington de la Junta para la Paz en Gaza, un organismo internacional bajo la veeduría de la Casa Blanca que coordinará la reconstrucción, la supervisión y movilizara recursos para el enclave como parte de la segunda fase del plan de paz estadounidense.

En esta primera reunión del organismo en Washington D.C., el presidente estadounidense anunció una inversión de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza por parte de Estados Unidos, al mismo tiempo que advirtió a Irán, con quien su administración mantiene diálogos sobre el programa nuclear iraní, que debe llegar a un acuerdo si no quiere que les pasen “cosas malas”.

Santiago Peña dice a Bloomberg que apoya la Doctrina Monroe de Trump

El presidente de Paraguay, el economista neoliberal Santiago Peña, hijo de una argentina y sobrino bisnieto del socialista Alfredo Palacios, se encuentra alineado con la política exterior y gubernamental de la nueva Casa Blanca bajo el liderazgo de Trump, a quien concibe como su aliado, al igual que a Javier Milei.

El joven mandatario, dirigente del Partido Colorado, concedió una entrevista a la agencia de noticias Bloomberg, en la que reivindicó la revitalización de la Doctrina Monroe en Latinoamérica, la histórica política exterior estadounidense formulada en 1823 por el presidente James Monroe. Su principio básico era que cualquier intento de colonización o intervención europea en América Latina sería considerado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

En diálogo con Bloomberg, Peña, quien apoya la intervención estadounidense en Venezuela, expresó que la renovada Doctrina Monroe (o “Donroe”, como la llama Trump) representa una oportunidad para fortalecer la cooperación y el desarrollo regional, y no una amenaza de sometimiento a Washington, como algunos detractores intentan instalar, según él.

“Somos completamente diferentes, y la alianza que hemos construido es diferente ahora, es más sólida y nos consideramos aliados. Así que no se trata de que Estados Unidos vaya a colonizar los países del hemisferio occidental”, sentenció, argumentando que actualmente la coyuntura internacional dista mucho de la de hace dos siglos.

El mandamás paraguayo justificó abiertamente el uso de la fuerza como un recurso extremo ante regímenes autoritarios, haciendo referencia a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en el operativo del 3 de enero. “Los dictadores no suelen ir con panfletos ni manifestaciones en la calle, suelen ir a balazos”, afirmó Peña.

Sobre la actual política tutelar de Washington sobre Venezuela, advirtió que la transición a la democracia podría ser un proceso que se prolongue. Al referirse a ello, comparó la situación actual con la experiencia paraguaya después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Según sus palabras, Paraguay necesitó entre tres y cuatro años para recuperar plenamente la democracia.

“Si les cuento mi propia experiencia en Paraguay, tardó unos tres o cuatro años, así que espero que sea antes, pero será más o menos por ese tiempo”, dijo, en un intento por bajar las expectativas y reclamos de la diáspora venezolana, la cual le está reclamando a Trump que Delcy Rodríguez y miles de funcionarios chavistas aún sigan en el poder tras la caída de Maduro.

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia