La NASA destapa la olla sobre accidente de la Starliner de Boeing y sacude al mundo

¿Qué dijo la NASA sobre la Starliner de Boeing?

De acuerdo con el informe de la NASA, "los investigadores identificaron una combinación de fallos de hardware, deficiencias en la cualificación, errores de liderazgo y desajustes culturales que crearon condiciones de riesgo incompatibles con los estándares de seguridad de la NASA para vuelos espaciales tripulados".

Una de las cosas más cuestionadas fue el proceso de toma de decisiones en torno al regreso de los astronautas.

Un trabajador anónimo de la NASA entrevistado en el informe dijo: "Había gritos en las reuniones. Eran muy emotivos y poco productivos", apunta CNN.

Si bien no hubo heridos, la NASA le otorgó al incidente la clasificación de máximo nivel que reconoce la posibilidad de un accidente grave.

"Debido a la pérdida de maniobrabilidad de la nave espacial al aproximarse la tripulación a la estación espacial y a los daños financieros asociados, la NASA ha clasificado el vuelo de prueba como un accidente de Tipo A", detalla la NASA.

Jared Isaacman nasa Jared Isaacman, administrador de la NASA.

El mensaje letal del administrador de la NASA

En ese contexto, Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofreció una rueda de prensa y fue lapidario.

"La nave espacial Boeing Starliner ha enfrentado desafíos a lo largo de sus misiones no tripuladas y tripuladas más recientes. Mientras Boeing construía la Starliner, la NASA la aceptó y lanzó a dos astronautas al espacio. Las dificultades técnicas encontradas durante el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional fueron muy evidentes", dijo.

Isaacman reconoció que, "para emprender misiones que cambien el mundo, debemos ser transparentes tanto sobre nuestros éxitos como sobre nuestras deficiencias. Debemos reconocer nuestros errores y asegurarnos de que no se repitan".

"Más allá de los problemas técnicos, es evidente que la NASA permitió que los objetivos programáticos generales de contar con dos proveedores capaces de transportar astronautas a la órbita y de regreso influyeran en las decisiones de ingeniería y operativas, especialmente durante e inmediatamente después de la misión", cuestionó. "Estamos corrigiendo esos errores".

Por su parte, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, declaró: "Este fue un evento realmente desafiante en nuestra historia reciente", apunta el sitio especializado Space.

"Casi tuvimos un día terrible", enfatizó.

La respuesta de Boing a las críticas de la NASA

En medio de la controversia sobre Starliner, Boeing dijo en un comunicado el jueves que sigue "comprometido con la visión de la NASA de dos proveedores de tripulación comercial".

“Agradecemos a la NASA su exhaustiva investigación y la oportunidad de contribuir a ella”, agregaron. “En los 18 meses transcurridos desde nuestro vuelo de prueba, Boeing ha logrado avances sustanciales en la solución de los problemas técnicos detectados y ha impulsado cambios culturales significativos en todo el equipo, que se alinean directamente con las conclusiones del informe”.

Mientras, el administrador de la NASA aseveró: "Hoy declaramos formalmente un accidente de Tipo A y garantizamos la responsabilidad de los líderes para que situaciones como esta no se repitan. Esperamos colaborar con Boeing mientras ambas organizaciones implementan medidas correctivas y devuelven el vuelo a Starliner solo cuando esté listo".

