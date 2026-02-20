urgente24
EL VAQUERO ENVEJECE CON NOSOTROS

Pixar nos hace llorar: Woody pelado en 'Toy Story 5' y Argentina responde con memes

20 de febrero de 2026 - 13:21
Woody vuelve pelado a Toy Story 5 y los fanáticos argentinos en X ríen y lloran. Entre memes, fútbol y nostalgia, Pixar nos recuerda que pasaron 30 años.

GERMÁN MOLKUC
Por GERMÁN MOLKUC

El tráiler de Toy Story 5 ya está dando que hablar y Pixar no decepciona: Woody apareció con una calvicie brillante y las redes argentinas explotaron entre risas, memes y comentarios picantes. ¿El vaquero más querido envejeciendo ante nuestros ojos? La reacción no se hizo esperar, entre humor, nostalgia y algún que otro "pobre Woody", nadie lo dejó pasar.

La calvicie de Woody hizo explotar a los argentinos en redes

El jueves, Pixar liberó el tráiler oficial de Toy Story 5, que llegará a Argentina el 18 de junio de 2026, dirigido por Andrew Stanton. En apenas unos segundos, Woody se saca el sombrero y deja al descubierto una mancha brillante en la parte trasera de su cabeza, que encandila a los demás juguetes y provoca los primeros comentarios con humor ácido:

Trixie dice "¿Alguien necesita un marcador café?", y la villana, una tablet con forma de rana llamada Lilypad, le dispara directo: "¿Qué eres? ¿Como un viejito de juguete?", mientras Forky remata la humillación con: "Cree que eres viejo porque estás calvo, Woody".

image
Muchos argentinos sienten que Woody envejece con ellos después de verlo una "coronilla" pelada en el tráiler de Toy Story 5.

  • "Woody pelado en Toy Story 5. Mi vaquero preferido se está haciendo viejo."
  • "jamás pensé que iba a escribir 'woody está pelado en toy story 5' este 2026".
  • "como que toy story 5 pobre woody".
  • "nuestro 5 sale en toy story, aguante boca".
  • "Trailer de Toy Story 5 Woody no tiene su voz original Buzz tampoco, aunque por motivos lógicos Woody está calvo".
  • "woody se está quedando pelado en toy story 5, que se estrenará el 19 de junio.".
  • @TendenciaEnArgX: "'Pelado' Por la cabeza calva de Woody en 'TOY STORY 5' #TOYSTORY5".
  • "Woody se está quedando pelado en Toy Story 5.".
  • @porqueTTarg: "“Woody” Porque el juguete mostró que perdió la batalla definitiva en “Toy Story 5”: se está quedando pelado.".

Más allá de la broma, los que crecimos con la saga sentimos que Woody envejece con nosotros, y que ese detalle mínimo transmite que la infancia que vivimos no vuelve, y que los juguetes también pueden tener un límite de tiempo.

Los juguetes contra la pantalla: la historia real detrás de 'Toy Story 5'

La historia de Toy Story 5 no se queda en la calva de Woody: Bonnie está más interesada en su tablet Lilypad que en jugar con los juguetes, y debido a eso, los juguetes tratan de recuperar su lugar en un mundo dominado por pantallas y entretenimiento digital. Es lo que pasa en las casas de hoy, donde los chicos a veces prefieren la luz azul de un dispositivo antes que la interacción física con los objetos que alguna vez los acompañaron.

image
En esta nueva aventura, donde nuestros juguetes favoritos enfrentan la tecnología, Pixar mezcla humor con crítica social, mostrando que incluso los íconos infantiles envejecen.

Pixar podría haber elegido otra aventura más loca y colorida, pero decidió mostrar el desgaste, el paso del tiempo y la obsolescencia emocional de sus personajes. Incluso la calvicie de Woody es un símbolo. Como explicó la doctora Anatalia Moore, dermatóloga del NHS citada por Metro: "Lo que la gente suele subestimar es el impacto emocional. El cabello está muy ligado a la identidad y la confianza, y mostrarlo de manera realista en un personaje querido ayuda a normalizar el envejecimiento y los cambios corporales".

Es decir, mientras los chicos se enfrentan a la tentación de la tecnología, los adultos nos encontramos con un Woody que refleja nuestra propia adultez, con marcas, desgaste y hasta calvicie, y que nos recuerda que el tiempo pasa para todos, incluso para los juguetes más icónicos.

Toy Story 5, con sus risas, sus aventuras y sus lecciones sobre la infancia y la tecnología, apunta a ser más que una película para chicos: es un golpe de realidad envuelto en animación.

