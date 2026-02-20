El tráiler de Toy Story 5 ya está dando que hablar y Pixar no decepciona: Woody apareció con una calvicie brillante y las redes argentinas explotaron entre risas, memes y comentarios picantes. ¿El vaquero más querido envejeciendo ante nuestros ojos? La reacción no se hizo esperar, entre humor, nostalgia y algún que otro "pobre Woody", nadie lo dejó pasar.
EL VAQUERO ENVEJECE CON NOSOTROS
Pixar nos hace llorar: Woody pelado en 'Toy Story 5' y Argentina responde con memes
Woody vuelve pelado a 'Toy Story 5' y los fanáticos argentinos en X ríen y lloran. Entre memes, fútbol y nostalgia, Pixar nos recuerda que pasaron 30 años.
La calvicie de Woody hizo explotar a los argentinos en redes
El jueves, Pixar liberó el tráiler oficial de Toy Story 5, que llegará a Argentina el 18 de junio de 2026, dirigido por Andrew Stanton. En apenas unos segundos, Woody se saca el sombrero y deja al descubierto una mancha brillante en la parte trasera de su cabeza, que encandila a los demás juguetes y provoca los primeros comentarios con humor ácido:
Trixie dice "¿Alguien necesita un marcador café?", y la villana, una tablet con forma de rana llamada Lilypad, le dispara directo: "¿Qué eres? ¿Como un viejito de juguete?", mientras Forky remata la humillación con: "Cree que eres viejo porque estás calvo, Woody".
- "Woody pelado en Toy Story 5. Mi vaquero preferido se está haciendo viejo."
- "jamás pensé que iba a escribir 'woody está pelado en toy story 5' este 2026".
- "como que toy story 5 pobre woody".
- "nuestro 5 sale en toy story, aguante boca".
- "Trailer de Toy Story 5 Woody no tiene su voz original Buzz tampoco, aunque por motivos lógicos Woody está calvo".
- "woody se está quedando pelado en toy story 5, que se estrenará el 19 de junio.".
- @TendenciaEnArgX: "'Pelado' Por la cabeza calva de Woody en 'TOY STORY 5' #TOYSTORY5".
- "Woody se está quedando pelado en Toy Story 5.".
- @porqueTTarg: "“Woody” Porque el juguete mostró que perdió la batalla definitiva en “Toy Story 5”: se está quedando pelado.".
Más allá de la broma, los que crecimos con la saga sentimos que Woody envejece con nosotros, y que ese detalle mínimo transmite que la infancia que vivimos no vuelve, y que los juguetes también pueden tener un límite de tiempo.
Los juguetes contra la pantalla: la historia real detrás de 'Toy Story 5'
La historia de Toy Story 5 no se queda en la calva de Woody: Bonnie está más interesada en su tablet Lilypad que en jugar con los juguetes, y debido a eso, los juguetes tratan de recuperar su lugar en un mundo dominado por pantallas y entretenimiento digital. Es lo que pasa en las casas de hoy, donde los chicos a veces prefieren la luz azul de un dispositivo antes que la interacción física con los objetos que alguna vez los acompañaron.
Pixar podría haber elegido otra aventura más loca y colorida, pero decidió mostrar el desgaste, el paso del tiempo y la obsolescencia emocional de sus personajes. Incluso la calvicie de Woody es un símbolo. Como explicó la doctora Anatalia Moore, dermatóloga del NHS citada por Metro: "Lo que la gente suele subestimar es el impacto emocional. El cabello está muy ligado a la identidad y la confianza, y mostrarlo de manera realista en un personaje querido ayuda a normalizar el envejecimiento y los cambios corporales".
Es decir, mientras los chicos se enfrentan a la tentación de la tecnología, los adultos nos encontramos con un Woody que refleja nuestra propia adultez, con marcas, desgaste y hasta calvicie, y que nos recuerda que el tiempo pasa para todos, incluso para los juguetes más icónicos.
Toy Story 5, con sus risas, sus aventuras y sus lecciones sobre la infancia y la tecnología, apunta a ser más que una película para chicos: es un golpe de realidad envuelto en animación.
