Pixar nos hace llorar: Woody pelado en 'Toy Story 5' y Argentina responde con memes

image En esta nueva aventura, donde nuestros juguetes favoritos enfrentan la tecnología, Pixar mezcla humor con crítica social, mostrando que incluso los íconos infantiles envejecen.

Pixar podría haber elegido otra aventura más loca y colorida, pero decidió mostrar el desgaste, el paso del tiempo y la obsolescencia emocional de sus personajes. Incluso la calvicie de Woody es un símbolo. Como explicó la doctora Anatalia Moore, dermatóloga del NHS citada por Metro: "Lo que la gente suele subestimar es el impacto emocional. El cabello está muy ligado a la identidad y la confianza, y mostrarlo de manera realista en un personaje querido ayuda a normalizar el envejecimiento y los cambios corporales".

Es decir, mientras los chicos se enfrentan a la tentación de la tecnología, los adultos nos encontramos con un Woody que refleja nuestra propia adultez, con marcas, desgaste y hasta calvicie, y que nos recuerda que el tiempo pasa para todos, incluso para los juguetes más icónicos.

Toy Story 5, con sus risas, sus aventuras y sus lecciones sobre la infancia y la tecnología, apunta a ser más que una película para chicos: es un golpe de realidad envuelto en animación.

