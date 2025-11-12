Toy Story 5: El tráiler de Pixar que revive una historia que ya había terminado

Sin Woody, Toy Story 5 probablemente ni existiría.

Toy Story 5 o el miedo a crecer (otra vez)

Más allá de la trama, lo que realmente está en discusión es otra cosa: la necesidad de una generación entera de volver a lo que la hizo sentir segura. Cada entrega de Toy Story acompañó una etapa de vida distinta: la infancia, la adolescencia, el paso a la adultez.

Ahora, en tiempos de hiperconexión, Toy Story 5 parece hablarle a los adultos que crecieron con el vaquero y hoy miran pantallas todo el día, igual que Bonnie.

El miedo de los juguetes a volverse obsoletos es, en el fondo, el miedo de Pixar (y de nosotros) a dejar de ser relevantes. Y ahí está la vuelta de tuerca: la saga funciona como espejo, y su repetición tiene más que ver con nosotros que con el estudio.

image Toy Story refleja el miedo de muchos a volverse obsoleto en una era digital. Más que una secuela, es un espejo de adultos que no terminan de soltar su infancia.

Como señala Variety, "Toy Story es una de las pocas franquicias que mantuvo una calidad constante durante tres décadas". Pero esa consistencia también puede ser su propia jaula.

Pixar fue sinónimo de innovación, con Wall-E, Intensa Mente, Buscando a Nemo. Hoy, sin embargo, parece mirarse en el espejo de su propio éxito, estirando una historia que ya había cerrado mejor que muchas trilogías de Hollywood.

El regreso de Woody emociona, claro que sí, pero también deja flotando una sensación rara: ¿cuántas veces más vamos a despedirnos del mismo personaje antes de animarnos a seguir adelante?

