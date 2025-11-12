Disney y Pixar publicaron el primer adelanto de Toy Story 5 y, como si el tiempo no pasara, Woody vuelve al cuarto de Bonnie después de aquella despedida perfecta en la cuarta. Pero entre nuevas pantallas, viejos juguetes y mucha nostalgia, la intriga es otra: ¿por qué volver a abrir una historia que ya había terminado tan bien?
¿ES NECESARIO?
Toy Story 5: El tráiler de Pixar que revive una historia que ya había terminado
Disney y Pixar sorprendieron con el primer adelanto de 'Toy Story 5', junto a un regreso que nadie esperaba y que revive algo que creíamos cerrado para siempre.
Otra vez Woody porque Pixar no lo puede soltar
El nuevo tráiler, publicado por Disney en YouTube y acompañado por "Never Tear Us Apart" de INXS de fondo, muestra a Buzz, Jessie, Forky y compañía frente a una amenaza moderna: Lilypad, una tablet con forma de rana que Bonnie recibe como regalo y que revoluciona su mundo. En palabras del estudio, los juguetes que conocemos se enfrentan esta vez a la era de las pantallas.
Hasta ahí, todo bien. Pero si uno lo piensa un poco, es el mismo conflicto que vimos una y otra vez a lo largo de toda la saga. En la primera entrega, Woody se sentía reemplazado por Buzz Lightyear. En Toy Story 2, Jessie revivía el abandono de su dueña en esa escena tristísima con "Cuando alguien me amaba". En Toy Story 3, los juguetes enfrentaban el final inevitable de Andy yéndose a la universidad. Y en Toy Story 4, Woody aprendía a soltar.
Sin embargo, acá estamos, una vez más, viendo cómo Pixar juega con la misma herida, con el mismo miedo a quedar afuera del juego.
Lo que sorprende no es tanto el argumento, sino la insistencia. Después de un final perfecto y hasta poético, Pixar decide volver a traer a Woody. Según Pete Docter, jefe creativo del estudio, Jessie es ahora la comisaria y llama a su viejo amigo porque necesita ayuda. Una excusa que cierra, pero que también suena a maniobra para tener de nuevo a Tom Hanks y Tim Allen, las voces que sostienen una franquicia que recauda USD 1.000 millones a nivel mundial.
Sin Woody, Toy Story 5 probablemente ni existiría.
Toy Story 5 o el miedo a crecer (otra vez)
Más allá de la trama, lo que realmente está en discusión es otra cosa: la necesidad de una generación entera de volver a lo que la hizo sentir segura. Cada entrega de Toy Story acompañó una etapa de vida distinta: la infancia, la adolescencia, el paso a la adultez.
Ahora, en tiempos de hiperconexión, Toy Story 5 parece hablarle a los adultos que crecieron con el vaquero y hoy miran pantallas todo el día, igual que Bonnie.
El miedo de los juguetes a volverse obsoletos es, en el fondo, el miedo de Pixar (y de nosotros) a dejar de ser relevantes. Y ahí está la vuelta de tuerca: la saga funciona como espejo, y su repetición tiene más que ver con nosotros que con el estudio.
Como señala Variety, "Toy Story es una de las pocas franquicias que mantuvo una calidad constante durante tres décadas". Pero esa consistencia también puede ser su propia jaula.
Pixar fue sinónimo de innovación, con Wall-E, Intensa Mente, Buscando a Nemo. Hoy, sin embargo, parece mirarse en el espejo de su propio éxito, estirando una historia que ya había cerrado mejor que muchas trilogías de Hollywood.
El regreso de Woody emociona, claro que sí, pero también deja flotando una sensación rara: ¿cuántas veces más vamos a despedirnos del mismo personaje antes de animarnos a seguir adelante?
