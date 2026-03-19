Sony Pictures lanzó el tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day y en apenas 24 horas acumuló 718,6 millones de reproducciones, convirtiéndose en el adelanto más visto de la historia, según datos de la firma WaveMetrix. ¿Será un bombazo igual de exitoso la película?
718 MILLONES VISTAS
Explotó YouTube: Spider-Man Brand New Day es el tráiler más visto de Marvel
Tom Holland volvió como Spider-Man y rompió YouTube: el tráiler de Brand New Day acumuló 718 millones de vistas en 24 horas.
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Un récord que va mucho más allá de Spider-Man
Solo fueron necesarias ocho horas para superar el récord anterior, que estaba en manos de Deadpool & Wolverine con 365 millones de vistas. Y eso que aquel número incluía más de 100 millones de espectadores que lo vieron durante el Super Bowl por televisión.
Lo que hace aún más impresionante este logro es que Brand New Day no solo aplastó el récord cinematográfico: también superó al tráiler del videojuego Grand Theft Auto VI, que había cosechado 475 millones de vistas en 24 horas y era considerado el lanzamiento audiovisual más grande de la historia.
Para ponerlo en perspectiva: el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home en 2021 llegó a 355,5 millones de reproducciones en su debut, y esa película terminó recaudando 1.900 millones de dólares en todo el mundo.
El regreso de Tom Holland y una historia completamente nueva
Según el adelanto, la historia transcurre cuatro años después de los eventos de No Way Home. Peter Parker vive completamente solo, ya que borró voluntariamente su existencia de la memoria de quienes lo querían. Un punto de partida mucho más oscuro que el de las entregas anteriores.
Entre las incorporaciones al elenco aparecen Mark Ruffalo como Bruce Banner —ahora profesor en la Universidad Estatal del Imperio— y Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher. Sadie Sinks en un papel secreto. Zendaya y Jacob Batalon también regresan.
Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 31 de julio de 2026.
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