Explotó YouTube: Spider-Man Brand New Day es el tráiler más visto de Marvel

El regreso de Tom Holland y una historia completamente nueva

Según el adelanto, la historia transcurre cuatro años después de los eventos de No Way Home. Peter Parker vive completamente solo, ya que borró voluntariamente su existencia de la memoria de quienes lo querían. Un punto de partida mucho más oscuro que el de las entregas anteriores.

image Tom Holland presentó el tráiler completo desde lo alto del Empire State Building al amanecer, en un evento que cerró 24 horas de revelaciones parciales organizadas por los fans alrededor del mundo.

Entre las incorporaciones al elenco aparecen Mark Ruffalo como Bruce Banner —ahora profesor en la Universidad Estatal del Imperio— y Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher. Sadie Sinks en un papel secreto. Zendaya y Jacob Batalon también regresan.

Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 31 de julio de 2026.

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