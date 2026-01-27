Marvel activó la maquinaria con el primer tráiler de Daredevil: Born Again temporada 2 y Argentina respondió como si fuera un estreno de Copa del Mundo. El adelanto no solo volvió a poner al Diablo de Hell’s Kitchen en agenda, también dejó claro que el MCU está apostando fuerte por su costado más urbano, oscuro y emocional.
LAS REDES DESBORDAN
Marvel la rompe: 'Daredevil: Born Again' explotó en Argentina y volvió lo que faltaba
Marvel agitó X Argentina con el tráiler de "Daredevil: Born Again" y reactivó su costado más callejero. Caras queridas asoman y el público ya está en alerta.
Jessica Jones vuelve al ruedo y Daredevil recupera su familia perdida
Vamos directo al punto que hizo estallar las redes: Jessica Jones volvió. Krysten Ritter reaparece oficialmente en el tráiler y eso explica buena parte del furor argentino, donde su nombre fue tendencia apenas se la vio compartir plano con Matt Murdock. Después de 6 años fuera del radar del MCU, la detective más rota y cínica del universo Marvel regresa, y no como cameo decorativo, sino como pieza clave del conflicto.
En Argentina, los usuarios no pudieron esconder su entusiamo por el regreso de la investigadora con superpoderes: "llegó mami Jessica Jones", "revivieron las series de Netflix, estoy viejo pero feliz", "Ojalá en la T2 metan a Punisher también, pero con Jessica ya ganamos", "Esto es lo que necesitaba para seguir creyendo en Marvel", entre otros. Marvel está reconstruyendo su universo callejero, y lo está haciendo con nombres pesados.
Según confirmó Marvel Television, Daredevil: Born Again ya funciona como eje del llamado "MCU callejero", con una tercera temporada en desarrollo y un especial de Punisher protagonizado por Jon Bernthal en camino. Es decir: lo que empezó como revival terminó convirtiéndose en columna vertebral.
Y ojo con Foggy Nelson. Sí: Foggy también aparece en el tráiler, otra vez con Elden Henson, pese a que el personaje había muerto en la primera temporada. Eso abrió una grieta inmediata entre los fanáticos: ¿serán flashbacks emotivos o resucitará de alguna forma? Marvel, como siempre, juega al misterio, pero el solo hecho de traerlo de vuelta ya marca que la serie no quiere soltar su corazón original.
Del otro lado está Wilson Fisk, ahora directamente como alcalde de Nueva York, con fuerza parapolicial incluida y una cacería abierta contra los vigilantes. La sinopsis oficial lo deja clarísimo: "El alcalde Wilson Fisk aplasta a Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno: el justiciero de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil".
Más adelante, el propio avance remarca el tono político y áspero de la temporada con una consigna que funciona casi como manifiesto: "Resistir. Rebelarse. Reconstruir." Nada de superhéroes luminosos: esto va por otro carril.
Marvel entendió tarde, pero entendió: menos multiverso, más calle
El tráiler no vende solo trompadas. Vende clima, desgaste emocional y una ciudad quebrada. Matt Murdock aparece visiblemente golpeado, Fisk más poderoso que nunca y Nueva York convertida en territorio hostil, con una Fuerza Antivigilantes patrullando las calles "para mantener a salvo al público", según se escucha en uno de los diálogos.
Hay una frase que atraviesa todo el adelanto y define el espíritu de la temporada: "La batalla por el alma de Nueva York acaba de empezar", mientras vemos a Daredevil volver a ponerse el traje con el logo "DD" completo por primera vez.
Marvel parece haber entendido algo básico que había perdido en el camino: la gente sigue conectando más con historias humanas que con multiversos inflados.
La primera temporada, a pesar de sus problemas de producción y reescrituras internas, sostuvo números altos de audiencia, y eso terminó de convencer al estudio de apostar fuerte por este rincón del universo. Incluso ya circulan versiones sobre un posible proyecto solista para Jessica Jones si la respuesta del público acompaña.
Y viendo lo que pasó en Argentina con el tráiler, no suena descabellado. La fecha ya está marcada: 24 de marzo de 2026 por Disney+, con 8 episodios y una historia mucho más cohesionada que la temporada anterior, que sufrió un cambio creativo a mitad de rodaje.
Marvel no está completamente salvado. Pero esta parte del MCU, la que camina por veredas rotas, bares oscuros y oficinas legales venidas abajo, parece haber encontrado de nuevo su identidad.
Y si la química entre Matt y Jessica vuelve a estar a la altura de The Defenders, prepárense: lo que arrancó como un tráiler tendencia puede terminar siendo el verdadero renacimiento del costado adulto de Marvel. Esta vez sin portales cósmicos; solo calle, bronca y resistencia.
