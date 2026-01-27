Marvel la rompe: 'Daredevil: Born Again' explotó en Argentina y volvió lo que faltaba

image Daredevil vuelve acompañado, con Wilson Fisk como alcalde autoritario y la ciudad al borde.

Del otro lado está Wilson Fisk, ahora directamente como alcalde de Nueva York, con fuerza parapolicial incluida y una cacería abierta contra los vigilantes. La sinopsis oficial lo deja clarísimo: "El alcalde Wilson Fisk aplasta a Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno: el justiciero de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil".

Más adelante, el propio avance remarca el tono político y áspero de la temporada con una consigna que funciona casi como manifiesto: "Resistir. Rebelarse. Reconstruir." Nada de superhéroes luminosos: esto va por otro carril.

Marvel entendió tarde, pero entendió: menos multiverso, más calle

El tráiler no vende solo trompadas. Vende clima, desgaste emocional y una ciudad quebrada. Matt Murdock aparece visiblemente golpeado, Fisk más poderoso que nunca y Nueva York convertida en territorio hostil, con una Fuerza Antivigilantes patrullando las calles "para mantener a salvo al público", según se escucha en uno de los diálogos.

Hay una frase que atraviesa todo el adelanto y define el espíritu de la temporada: "La batalla por el alma de Nueva York acaba de empezar", mientras vemos a Daredevil volver a ponerse el traje con el logo "DD" completo por primera vez.

image Marvel apuesta menos al multiverso y más a historias callejeras, oscuras y emocionales.

Marvel parece haber entendido algo básico que había perdido en el camino: la gente sigue conectando más con historias humanas que con multiversos inflados.

La primera temporada, a pesar de sus problemas de producción y reescrituras internas, sostuvo números altos de audiencia, y eso terminó de convencer al estudio de apostar fuerte por este rincón del universo. Incluso ya circulan versiones sobre un posible proyecto solista para Jessica Jones si la respuesta del público acompaña.

Y viendo lo que pasó en Argentina con el tráiler, no suena descabellado. La fecha ya está marcada: 24 de marzo de 2026 por Disney+, con 8 episodios y una historia mucho más cohesionada que la temporada anterior, que sufrió un cambio creativo a mitad de rodaje.

image Born Again se consolida como eje del MCU urbano, con Punisher en camino y posible spin-off de Jessica.

Marvel no está completamente salvado. Pero esta parte del MCU, la que camina por veredas rotas, bares oscuros y oficinas legales venidas abajo, parece haber encontrado de nuevo su identidad.

Y si la química entre Matt y Jessica vuelve a estar a la altura de The Defenders, prepárense: lo que arrancó como un tráiler tendencia puede terminar siendo el verdadero renacimiento del costado adulto de Marvel. Esta vez sin portales cósmicos; solo calle, bronca y resistencia.

