La difícil confesión de Facundo Arana tras su separación de María Susini

En ese contexto, el actor confesó que no es fácil hablar públicamente sobre su separación e hizo un pedido especial a la prensa.

“Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo", se sinceró.

"De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó el actor.

Ya Arana había mostrado señales de que no estaba preparado para hablar públicamente del difícil momento que está viviendo.

El viernes pasado, el actor suspendió su participación en un programa de televisión a última hora, un gesto que no pasó desapercibido.

“Se separó, y lo íbamos a tener a Facundo, estaba pautado desde antes. Hoy a la mañana habló con Roxana, nuestra productora, donde le explicó que estaba muy cansado", dijo Pampito Perelló en Puro Shoy (Eltrece)

"Y que obviamente, por toda esta situación de su separación con Susini, prefería todavía no hablar porque estaba muy triste. Esto fue lo que habló directo hoy Roxana, nuestra productora periodística, habló directamente con Facundo Arana”, agregó.

Facundo Arana y Marúa Susini Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007.

¿Por qué Facundo Arana y María Susini se separaron?

Respecto a los motivos de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini, Ángel de Brito sumó algunos detalles.

Según el conductor de LAM (América TV), el actor le dijo directamente que “la crisis viene de hace mucho tiempo” y que “efectivamente” están separados.

“No es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con eso, que tuvieron varias crisis. Y me dijo ‘no puedo creer que esto todavía no se había filtrado’”, contó de Brito.

Y siguió: “Venían hace como un año así, intentándolo. Venía haciendo vida familiar y, de hecho, hoy están en Mar del Plata juntos”.

Asimismo, de Brito dijo que Arana le aseguró que, “no hay terceros”, y que está abierto a una "recomponer la pareja".

Sin embargo, el conductor de LAM comentó: “Entendí que es ella la que no piensa igual”.

En efecto, Pepe Ochoa ya había contado días atrás que Susini fue quien tomó la delantera en esta decisión.

“Ella empezó a hablar del tema, por eso llega a mis oídos, y lo habló mucho en un viaje (...) ella lo habla más que él, él está más reticente con la situación”, detalló.

