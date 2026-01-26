Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo

Calambres por calor

Los calambres por calor pueden ser el primer signo de una enfermedad relacionada con el calor, explica la National Weather Service.

Los síntomas son calambres y espasmos musculares dolorosos, generalmente en piernas y abdomen; además de sudoración intensa.

Agotamiento por calor

El agotamiento por calor es otro trastorno por altas temperaturas. De acuerdo con el Manual MSD, hay una disminución mayor de líquidos y de sales y los síntomas son más graves que los calambres por calor.

Entre los síntomas de agotamiento por calor están: sed excesiva, dolores y calambres musculares, mareos, debilidad, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas y vómitos.

Golpe de calor

El golpe de calor es el trastorno más conocido por altas temperaturas.

Los síntomas de golpe de calor incluyen: d olor de cabeza pulsátil; confusión; dificultad para hablar; náuseas; mareos; temperatura corporal superior a 103 °F; piel caliente, roja, seca o húmeda; pulso rápido y fuerte; desmayos; pérdida del conocimiento.

Rabdomiólisis

¿Ha escuchado hablar de esta afección médica? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que está asociada al estrés térmico y al esfuerzo físico prolongado, y que provoca la rápida degradación, rotura y muerte del músculo.

La rabdomiólisis puede provocar síntomas como: calambres o dolor muscular, orina anormalmente oscura, debilidad, e intolerancia al ejercicio.

Derrame cerebral

El calor extremo aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral o accidente cerebrovascular.

"Existe cierta influencia del clima y la temperatura en la posibilidad de que se produzca un accidente cerebrovascular y, a menudo, se trata de temperaturas extremas, como demasiado calor, demasiado frío", afirma el Dr. Robert Brown, neurólogo de Mayo Clinic.

Los síntomas de derrame cerebral son: debilidad en el rostro, el brazo o la pierna; entumecimiento repentino en un lado del cuerpo; dificultad repentina para ver, hablar o entender a los demás; dolor de cabeza repentino e intenso.

Ataque cardíacos

Las altas temperaturas también aumentan las posibilidades de sufrir ataques cardíacos, esto se debe a que el corazón hace un esfuerzo extra para bombear más sangre.

Con la deshidratación por calor, "el tanque está más vacío. Y, por lo tanto, con un tanque menos lleno, el corazón tiene que esforzarse aún más para satisfacer toda esa demanda metabólica", dice el Dr. Arash Harzand, cardiólogo y profesor adjunto de medicina en la Universidad Emory, a AARP.

Los síntomas de un ataque cardíaco incluyen: dolor o presión en el pecho; dolor que se irradia a brazos, espalda, cuello o mandíbula; dificultad para respirar; náuseas y mareos; fatiga inusual; acidez estomacal.

Sarpullido por calor

Entre las enfermedades por calor, los CDC también mencionan el sarpullido por calor, una irritación de la piel causada por la sudoración excesiva durante el clima cálido y húmedo.

El sarpullido por calor se puede manifestar con granos rojos o pequeñas ampollas, y generalmente aparece en el cuello, la parte superior del pecho, la ingle, debajo de los senos y en los pliegues de los codos.

--------

