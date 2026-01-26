En Telefe volvió a pasar lo de siempre: cortaron por lo sano, movieron fichas y una famosa quedó afuera del panel, mientras puertas adentro el clima se puso espeso. Verónica Lozano salió a dar la cara con frases prolijas, aunque detrás del discurso amable hay internas, decisiones frías y una salida que dice más de lo que muestran al aire.
CORTARON POR LO SANO
Tijeretazo en Telefe: Sacaron a una famosa y apareció el palito menos pensado
Telefe movió fichas en la tarde, sacó a una famosa del programa de Verónica Lozano, y la frase que dejó a muchos les parece que esconde más de lo que dice.
Puerta giratoria en Telefe: Entran dos figuras y sale una
La que quedó afuera es Vicky Xipolitakis de Cortá por Lozano, el ciclo conducido por Verónica Lozano. La información la terminó de confirmar Intrusos (América TV), el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde se contó que esta semana será la última participación de Vicky en el panel. Minutos después, Lozano lo ratificó al aire y dejó una frase que, en idioma televisión, es bastante clara: "Se cerró un ciclo con Vicky, estuvo un montón".
Acto seguido anunció el recambio: Marixa Balli y Evangelina Anderson llegan para renovar el staff del ciclo vespertino. Y ahí apareció el mensaje más filoso, aunque envuelto en tono amable: "Viene Marixa y Evangelina. Y Vickita se va con 'Ariel en su salsa' y creo que también está comprometida a hacer algo con Marley en el Mundial".
Todo muy prolijo, muy institucional. Pero cuando entran dos figuras nuevas y una sale, la decisión no fue de Xipolitakis. Lozano también se ocupó de dejar una despedida correcta, casi de manual: "Es un amor, excelente compañera y muy laburadora. Siempre está bien dispuesta y ha crecido muchísimo como profesional". Palabras lindas, pero que suenan más a cierre administrativo.
En diálogo con Intrusos, la propia Vicky confirmó que su salida responde a "manejos del canal, movimientos del canal", algo que en la jerga televisiva equivale a decir: no hubo opción.
Sin contrato y con juicio en marcha: el verdadero contexto de Vicky Xipolitakis
Xipolitakis eligió no romper nada públicamente. Se mostró agradecida, entera y resiliente: "Estoy hablando con Telefe, que es una segunda casa para mí. Hay varias propuestas", contó, y confirmó su despedida: "El viernes 30 me despido". También dejó una frase que se repite cada vez que alguien queda afuera sin contrato nuevo firmado: "Es una etapa de proyectos nuevos y crecimiento". Y en redes sociales fue más emocional: "Siempre en mi corazón. Gracias Vero Lozano y a todo el equipazo de Cortá por Lozano y Telefe", escribió.
Pero detrás del decorado televisivo hay otra historia. Xipolitakis atraviesa un momento personal durísimo, con la causa contra su expareja Javier Naselli elevada a juicio por presunta violencia de género, lo que ella resumió sin maquillaje: "Lo que no te mata, te fortalece".
También dejó claro que hoy banca todo sola: "Me dedico a ser una gran mamá y a trabajar porque mantengo, sostengo y crío", y agregó sobre la causa judicial: "Soy yo quien se hace cargo absolutamente de todo, de todos los incumplimientos, de todo".
En Telefe pierden una figura que, con sus excesos y su personaje, le dio identidad al panel durante años. Entran Marixa y Evangelina, se refresca la mesa, pero queda flotando una verdad incómoda: cuando el canal decide mover piezas, el cariño no alcanza.
Vicky se va con una sonrisa y Verónica Lozano, con su elegante "se cerró un ciclo", dejó algo bien claro: en la tele argentina los ciclos no se terminan solos, te los terminan.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA