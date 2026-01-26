Tijeretazo en Telefe: Sacaron a una famosa y apareció el palito menos pensado

Sin contrato y con juicio en marcha: el verdadero contexto de Vicky Xipolitakis

Xipolitakis eligió no romper nada públicamente. Se mostró agradecida, entera y resiliente: "Estoy hablando con Telefe, que es una segunda casa para mí. Hay varias propuestas", contó, y confirmó su despedida: "El viernes 30 me despido". También dejó una frase que se repite cada vez que alguien queda afuera sin contrato nuevo firmado: "Es una etapa de proyectos nuevos y crecimiento". Y en redes sociales fue más emocional: "Siempre en mi corazón. Gracias Vero Lozano y a todo el equipazo de Cortá por Lozano y Telefe", escribió.

image

Pero detrás del decorado televisivo hay otra historia. Xipolitakis atraviesa un momento personal durísimo, con la causa contra su expareja Javier Naselli elevada a juicio por presunta violencia de género, lo que ella resumió sin maquillaje: "Lo que no te mata, te fortalece".

También dejó claro que hoy banca todo sola: "Me dedico a ser una gran mamá y a trabajar porque mantengo, sostengo y crío", y agregó sobre la causa judicial: "Soy yo quien se hace cargo absolutamente de todo, de todos los incumplimientos, de todo".

image Vicky Xipolitakis se mostró agradecida, habló de nuevos proyectos y confirmó su salida, pero atraviesa un momento personal durísimo entre juicios y la maternidad en soledad.

En Telefe pierden una figura que, con sus excesos y su personaje, le dio identidad al panel durante años. Entran Marixa y Evangelina, se refresca la mesa, pero queda flotando una verdad incómoda: cuando el canal decide mover piezas, el cariño no alcanza.

Vicky se va con una sonrisa y Verónica Lozano, con su elegante "se cerró un ciclo", dejó algo bien claro: en la tele argentina los ciclos no se terminan solos, te los terminan.

