El ex presidente de USA Barack Obama y su esposa Michelle condenaron el asesinato de Alex Pretti

image El ICE en el centro de la polémica. Protestas masivas en todo USA

Los Obama, durísimos con Trump

Cuestionan al actual primer mandatario porque en lugar de buscar responsabilidad y disciplina para los miles de agentes federales desplegados en el país, los actuales funcionarios parecen empeñados en avivar la situación y no en controlarla.

Las explicaciones sobre los asesinatos de Pretti y Renee Good (una mujer de 37 años que se desplazaba en su camioneta) han carecido hasta el momento de una investigación seria a pesar de que existen pruebas contundentes en los videos ya difundidos.

El ex Jefe de Estado sentenció con firmeza:

Esto debe detenerse. Espero que, tras esta tragedia reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a buscar formas de colaborar constructivamente con el gobernador Walz y el alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos de justicia legítimos. Esto debe detenerse. Espero que, tras esta tragedia reciente, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a buscar formas de colaborar constructivamente con el gobernador Walz y el alcalde Frey, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y alcanzar objetivos de justicia legítimos.

Donald Trump consideró "una pesadilla" el sistema de salud que implementó el ex Presidente Barack Obama. Donald Trump y Barack Obama: cada día más distintos

Finalmente, Barack y Michelle hicieron finalmente un llamado a cada estadounidense:

"Deben apoyar e inspirar a la ola de protestas pacíficas en Minneápolis y en otras partes del país. Estas protestas son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, a cada uno de nosotros, como ciudadanos, nos corresponde hablar contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y mantener al gobierno responsable de sus acciones".