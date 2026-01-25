El ex presidente de USA Barack Obama y su esposa Michelle condenaron el asesinato de Alex Pretti

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque a nuestros valores fundamentales como nación” escribieron el ex mandatario Barack Obama y la ex primera dama. Michelle Obama
VECINO DE MINNEAPOLIS ULTIMADO POR ICE
Barack y Michelle Obama instaron en un comunicado a los ciudadanos de USA a actuar con decisión tras la muerte del segundo vecino ultimado en Minneapolis.
Ambos sostuvieron que “ las fuerzas federales y los agentes de inmigración tienen una labor difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus deberes de forma legal y responsable. Esperan que cooperen con las autoridades estatales y locales, en lugar de actuar en su contra. Deben garantizar la seguridad pública y eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. La realidad es que estamos presenciando todo lo contrario".
Los líderes del Partido Demócrata rompieron el silencio para cuestionar de raíz las políticas represivas del actual presidente republicano.
Los Obama, durísimos con Trump
Cuestionan al actual primer mandatario porque en lugar de buscar responsabilidad y disciplina para los miles de agentes federales desplegados en el país, los actuales funcionarios parecen empeñados en avivar la situación y no en controlarla.
Las explicaciones sobre los asesinatos de Pretti y Renee Good (una mujer de 37 años que se desplazaba en su camioneta) han carecido hasta el momento de una investigación seria a pesar de que existen pruebas contundentes en los videos ya difundidos.
Finalmente, Barack y Michelle hicieron finalmente un llamado a cada estadounidense:
"Deben apoyar e inspirar a la ola de protestas pacíficas en Minneápolis y en otras partes del país. Estas protestas son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, a cada uno de nosotros, como ciudadanos, nos corresponde hablar contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y mantener al gobierno responsable de sus acciones".