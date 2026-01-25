Estados Unidos enfrenta una crisis multidimensional sin precedentes. Un ciclón bomba con temperaturas de hasta -18°C paralizó el país, dejando a 400.000 personas sin luz y miles de vuelos cancelados. Esta emergencia climática coincide con un estallido social tras una violenta redada migratoria que dejó otro muerto en Minnesota.
ALERTA CICLÓN
USA en emergencia: Ciclón bomba, desabastecimiento y crisis social por operativos migratorios
El avance de un Ciclón dejó a más de 400.000 personas en situación crítica mientras escala la violencia tras el accionar de ICE
El fenómeno meteorológico, descrito por expertos como un sistema inusualmente expansivo, ha puesto bajo alerta a más de la mitad de la población de USA. La combinación de aire ártico y lluvias torrenciales ha generado capas de hielo "catastróficas" que han derribado el tendido eléctrico en estados como Misisipi, Texas y Luisiana.
La crisis se acentúa por la situación de autoaislamiento de los migrantes. Testimonios recogidos por Reuters afirman que "los niños no quieren ir a la escuela por miedo a que los encarcelen por extranjeros".
Apagones, paralización y desabastecimiento en USA
Según el sitio PowerOutage.us, los apagones masivos afectan la supervivencia de adultos mayores en zonas rurales, mientras el desabastecimiento golpea con fuerza: "Hace tres días que la gente vació los supermercados", reportan testigos desde las zonas afectadas.
La conectividad ha colapsado. FlightAware confirmó la cancelación de más de 13,500 vuelos desde el sábado, marcando el peor fin de semana para el transporte aéreo desde la pandemia.
El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington canceló el 97% de sus salidas, mientras centros neurálgicos como el JFK de Nueva York y el aeropuerto de Dallas enfrentan una parálisis total. El Departamento de Energía ha debido autorizar recursos de reserva y suspender límites ambientales para evitar un colapso total de la red eléctrica en el Atlántico medio.
Cuasi estallido social y operativos de ICE
Mientras el "mundo blanco" cubre las calles, la temperatura política hierve. En Minnesota, una redada de la policía migratoria (ICE) terminó con la muerte de un ciudadano de 37 años, enfermero de profesión, lo que desató disturbios nacionales. Pese a las temperaturas gélidas, miles protestan contra las deportaciones masivas y la persecución de la comunidad latina, que hoy vive bajo un clima de miedo extremo.
"La comunidad inmigrante está escondida hace meses; no mandan a los chicos a la escuela por miedo", señalan reportes desde el terreno.
El presidente Donald Trump, quien aprobó declaratorias de emergencia federal en 17 estados y el Distrito de Columbia, instó a la población a través de Truth Social a "mantenerse a salvo y abrigada". Sin embargo, la fractura social y la vulnerabilidad de la infraestructura energética sugieren que la nación enfrenta uno de los inviernos más oscuros de su historia reciente.
