USA en emergencia: Ciclón bomba, desabastecimiento y crisis social por operativos migratorios

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington canceló el 97% de sus salidas, mientras centros neurálgicos como el JFK de Nueva York y el aeropuerto de Dallas enfrentan una parálisis total. El Departamento de Energía ha debido autorizar recursos de reserva y suspender límites ambientales para evitar un colapso total de la red eléctrica en el Atlántico medio.

Cuasi estallido social y operativos de ICE

Mientras el "mundo blanco" cubre las calles, la temperatura política hierve. En Minnesota, una redada de la policía migratoria (ICE) terminó con la muerte de un ciudadano de 37 años, enfermero de profesión, lo que desató disturbios nacionales. Pese a las temperaturas gélidas, miles protestan contra las deportaciones masivas y la persecución de la comunidad latina, que hoy vive bajo un clima de miedo extremo.

"La comunidad inmigrante está escondida hace meses; no mandan a los chicos a la escuela por miedo", señalan reportes desde el terreno.

El presidente Donald Trump, quien aprobó declaratorias de emergencia federal en 17 estados y el Distrito de Columbia, instó a la población a través de Truth Social a "mantenerse a salvo y abrigada". Sin embargo, la fractura social y la vulnerabilidad de la infraestructura energética sugieren que la nación enfrenta uno de los inviernos más oscuros de su historia reciente.

