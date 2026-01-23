Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más

* Viernes a las 21. Sábado y domingo dos funciones: 18 y 21. Entradas desde $30.000.

Propuestas para pasar el calor

Campings en la ciudad y sus alrededores: Para una escapada o unas vacaciones completas en contacto con la naturaleza, esta es una buena opción. Si bien siempre están asociados con precios económicos también hay lugares más costosos por sus comodidades y servicios.

Algunos son ideales para acampar y otros para disfrutar de sus cabañas. También están aquellos recomendados para pescar o los que tienen múltiples piletas. Inclusive hay lugares que ofrecen shows, spa y servicio de restaurante.

Municipal de Granadero Baigorria: Dispone de parrilleros con mesas, playón deportivo y piletas para disfrutar con amigos y en familia. Se puede ingresar con alimentos, bebidas y heladeritas, puesto que no hay proveeduría ni servicio de comidas.

* General (incluye pileta) $6.000. Niños de 5 a 12 años $3.000. Menores de 5, jubilados y personas con discapacidad gratis.

image Temporada 2026.

Municipal de Pueblo Esther: El camping se encuentra en un entorno natural privilegiado, sobre el río.

* Entrada general Adultos $4600. Jubilados $2.600. Menores de 12 no abonan.

image Cuenta con balneario, playón de pesca, sector de recreación para niños, parrilleros, quinchos, guardería náutica y bungalows.

Puerto General San Martín: Gran alternativa para acampar o alojarse en sus cabañas y disfrutar de la pileta en días de calor.

* General (de 4 a 10 años) $4.000. Mayores $7.000.

Los Benitos, ecocamping en la isla: A quince minutos de navegación desde Rosario se encuentra este es un ecocamping de estilo bohemio. Posee una gran arboleda, senderos, playa, un bar y proveeduría. Cruces desde el muelle de zona norte.

* $7.000 adultos. $3.500 niños (de 4 a 12 años, menores sin cargo).

image El entorno ideal para bajar el ritmo y conectarse con la tranquilidad isleña.

Vóley Playa: Circuito Argentino en La Florida

Desde este jueves 22 al domingo 26 se disputa a cuarta fecha del Circuito Argentino de Vóley Playa, que tendrá 80 parejas de todo el país, en las ramas masculina y femenina, lo que asegura una competencia de alto nivel. Durante cuatro jornadas, La Florida ofrecerá un marco ideal para el desarrollo de uno de los eventos más importantes del calendario nacional sobre arena.

El olímpico rosarino Nicolás Capogrosso, integrante de la Selección Argentina, será la principal atracción.

* Viernes, sábado y domingo desde las 9.

Cielo Razzo en Centro Cultural Güemes

La banda rosarina inicia el año con Canciones de cerca, un concierto con los temas lado B de la discografía de la banda y canciones "que estuvieron guardadas y salen a la luz nuevamente".

* Viernes a las 20. Desde $35.000.

Festival Rivera en La Florida

El festival, producido de manera conjunta por Senti-T y Brindis TV, anunció una grilla que combina clásicos y nuevas tendencias del género tropical.

Entre los artistas principales que subirán al escenario se encuentran La Nueva Luna, Los Palmae, Mak Donal, Enero, Azul Saita y Senti-T Banda. Además, la programación contará con la participación especial de Facu Martínez, Brandon (cantante de Amistad) y Marcos Castelló, líder de Kaniche.

* Sábado de 14 a 20. Entrada $4.000.

Visita al museo de la Bolsa de Comercio

El museo, ubicado en el histórico edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, invita a realizar un recorrido por salas que reúnen objetos, documentos, fotografías y piezas patrimoniales para reconstruir la historia de la ciudad desde 1880 y, en paralelo, el surgimiento y desarrollo de esta emblemática institución.

La propuesta permite comprender el crecimiento de Rosario como puerto estratégico y centro comercial de la región, así como el rol clave que tuvo la Bolsa en el impulso de la actividad económica, productiva y cultural, poniendo en valor tanto el patrimonio arquitectónico como los procesos históricos que forjaron la identidad local.

* Viernes a las 15. Gratis con inscripción previa.

image El museo, que es parte del edificio de la BCR, cuenta con distintas salas integradas por objetos que permiten reconstruir la historia de Rosario desde 1880 y, con ella, los orígenes de esta institución.

