ROSARIO. La ciudad se prepara para encarar un fin de semana con temperaturas elevadas. Sin embargo, hay múltiples actividades para hacerle frente al calor. La agenda combina deportes, eventos, música y complejos acuáticos. Enterate todo lo que podes hacer en estos días.
AGENDA
Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más
El fin de semana llega con múltiples actividades en Rosario. Desde eventos, música, deportes, hasta propuestas para pasar el verano.
Circo Ánima de Flavio Mendoza en Parque Scalabrini Ortiz
De la mano de Flavio Mendoza, la empresa familiar circense trae por primera vez a la ciudad Abre tus Alas.
El show con más de 35 artistas en escena, desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza.
El espectáculo está pensado para que en cada número el espectador pueda vivir un viaje sensorial a través de efectos visuales que cautivan y acrobacias de alto nivel. La propuesta lleva al público no solo a ver las tormentas más bien invita a sentirlas. Durante casi dos horas toda la sala sentirá el viento en su rostro, el frío envolvente y agua que los refrescará, poniendo en alerta todos los sentidos y haciendo que el público se sienta parte de la historia.
El también coreógrafo ya convocó a 45 mil personas con sus espectáculos Abre tus alas y Una mágica navidad, desde el inicio de la presentación en la ciudad.
* Viernes a las 21. Sábado y domingo dos funciones: 18 y 21. Entradas desde $30.000.
Propuestas para pasar el calor
Campings en la ciudad y sus alrededores: Para una escapada o unas vacaciones completas en contacto con la naturaleza, esta es una buena opción. Si bien siempre están asociados con precios económicos también hay lugares más costosos por sus comodidades y servicios.
Algunos son ideales para acampar y otros para disfrutar de sus cabañas. También están aquellos recomendados para pescar o los que tienen múltiples piletas. Inclusive hay lugares que ofrecen shows, spa y servicio de restaurante.
Municipal de Granadero Baigorria: Dispone de parrilleros con mesas, playón deportivo y piletas para disfrutar con amigos y en familia. Se puede ingresar con alimentos, bebidas y heladeritas, puesto que no hay proveeduría ni servicio de comidas.
* General (incluye pileta) $6.000. Niños de 5 a 12 años $3.000. Menores de 5, jubilados y personas con discapacidad gratis.
Municipal de Pueblo Esther: El camping se encuentra en un entorno natural privilegiado, sobre el río.
* Entrada general Adultos $4600. Jubilados $2.600. Menores de 12 no abonan.
Puerto General San Martín: Gran alternativa para acampar o alojarse en sus cabañas y disfrutar de la pileta en días de calor.
* General (de 4 a 10 años) $4.000. Mayores $7.000.
Los Benitos, ecocamping en la isla: A quince minutos de navegación desde Rosario se encuentra este es un ecocamping de estilo bohemio. Posee una gran arboleda, senderos, playa, un bar y proveeduría. Cruces desde el muelle de zona norte.
* $7.000 adultos. $3.500 niños (de 4 a 12 años, menores sin cargo).
Vóley Playa: Circuito Argentino en La Florida
Desde este jueves 22 al domingo 26 se disputa a cuarta fecha del Circuito Argentino de Vóley Playa, que tendrá 80 parejas de todo el país, en las ramas masculina y femenina, lo que asegura una competencia de alto nivel. Durante cuatro jornadas, La Florida ofrecerá un marco ideal para el desarrollo de uno de los eventos más importantes del calendario nacional sobre arena.
El olímpico rosarino Nicolás Capogrosso, integrante de la Selección Argentina, será la principal atracción.
* Viernes, sábado y domingo desde las 9.
Cielo Razzo en Centro Cultural Güemes
La banda rosarina inicia el año con Canciones de cerca, un concierto con los temas lado B de la discografía de la banda y canciones "que estuvieron guardadas y salen a la luz nuevamente".
* Viernes a las 20. Desde $35.000.
Festival Rivera en La Florida
El festival, producido de manera conjunta por Senti-T y Brindis TV, anunció una grilla que combina clásicos y nuevas tendencias del género tropical.
Entre los artistas principales que subirán al escenario se encuentran La Nueva Luna, Los Palmae, Mak Donal, Enero, Azul Saita y Senti-T Banda. Además, la programación contará con la participación especial de Facu Martínez, Brandon (cantante de Amistad) y Marcos Castelló, líder de Kaniche.
* Sábado de 14 a 20. Entrada $4.000.
Visita al museo de la Bolsa de Comercio
El museo, ubicado en el histórico edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, invita a realizar un recorrido por salas que reúnen objetos, documentos, fotografías y piezas patrimoniales para reconstruir la historia de la ciudad desde 1880 y, en paralelo, el surgimiento y desarrollo de esta emblemática institución.
La propuesta permite comprender el crecimiento de Rosario como puerto estratégico y centro comercial de la región, así como el rol clave que tuvo la Bolsa en el impulso de la actividad económica, productiva y cultural, poniendo en valor tanto el patrimonio arquitectónico como los procesos históricos que forjaron la identidad local.
* Viernes a las 15. Gratis con inscripción previa.
