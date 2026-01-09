Rosario volvió a marchar por Venezuela "contra la embestida de Trump" (y Milei no se salvó)

VER POSTEO EN X

Por su parte, Federico Gayoso, secretario general de Coad recordó: "Esto lo vimos en nuestra región en las décadas del 60 y 70 con los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos para instaurar su plan económico y apropiarse de los recursos naturales". En tanto, consideró que lo ocurrido en Venezuela "fue de una gravedad en diplomacia total".

Contra la embestida de Donald Trump (y Javier Milei no se salva)

A su turno, Daniela Vergara, dirigente del gremio Amsafé, una de las entidades convocantes a la protesta, reconoció: "No vamos a negar que en Venezuela hay pobreza y desocupación, que hay migración. pero esa situación deber resolver el pueblo de Venezuela".

"Nosotros protestamos por la embestida de Trump, que no para y llegará también a Argentina. De hecho, ya está viniendo porque a su principal aliado en la zona que es Javier Milei". "Nosotros protestamos por la embestida de Trump, que no para y llegará también a Argentina. De hecho, ya está viniendo porque a su principal aliado en la zona que es Javier Milei".

