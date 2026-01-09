ROSARIO. Una vez más, la ciudad se manifestó para rechazar la intervención militar y económica de Estados Unidos en Venezuela que se inició el fin de semana pasado con la detención del presidente, Nicolás Maduro. Según las entidades convocantes, la consigna tiene que ver "con el respeto a la soberanía y la constitución".
"FUERA IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA"
Rosario volvió a marchar por Venezuela "contra la embestida de Trump" (y Milei no se salvó)
Una vez más, Rosario realizó una movilización para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas posteriores a otros países.
Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humados y partidos políticos se movilizaron este jueves (08/01) en el centro bajo el lema "Fuera imperialismo de América Latina". Se trata de la segunda marcha en Rosario por este tema debido a que el sábado pasado, tras conocerse la noticia, rápidamente se organizó una acción en el mismo punto de encuentro.
Rosario volvió a marchar por Venezuela
Sobre ese marco, Franco Casasola, referente docente y del Frente de Izquierda de Santa Fe, dialogó con los medios locales y explicó las razones por las cuales se volvieron a concentrar. "Fue para repudiar el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y las amenazas previas, el asesinato de 100 civiles en lanchas que Trump acusaba como narcotraficantes sin pruebas ni juicios en una intromisión en territorio venezolano. También repudiamos las amenazas posteriores sobre Colombia, Cuba, México y Groenlandia", remarcó.
De manera continuada fue consultado sobre el pedido de liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por lo cual subrayó: "Tenemos organizaciones hermanas en Venezuela y somos sumamente críticos de Maduro, denunciamos las políticas de ajuste, de recorte, represivas de Maduro y Chávez pero desde una posición de izquierda. Venezuela no es un país socialista sino capitalista. El socialismo es la plena libertad de los trabajadores, la nacionalización de la económica de parte de los trabajadores, no de un ejército represivo".
"Por un gran movimiento antiimperialista, por un gran paro continental para frenar el saqueo y la guerra", expresó en sus redes sociales.
Por su parte, Federico Gayoso, secretario general de Coad recordó: "Esto lo vimos en nuestra región en las décadas del 60 y 70 con los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos para instaurar su plan económico y apropiarse de los recursos naturales". En tanto, consideró que lo ocurrido en Venezuela "fue de una gravedad en diplomacia total".
Contra la embestida de Donald Trump (y Javier Milei no se salva)
A su turno, Daniela Vergara, dirigente del gremio Amsafé, una de las entidades convocantes a la protesta, reconoció: "No vamos a negar que en Venezuela hay pobreza y desocupación, que hay migración. pero esa situación deber resolver el pueblo de Venezuela".
