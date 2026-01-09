Donald Trump frena 2da ataque en Venezuela tras liberación de presos políticos y ahora alerta a México

Los venezolanos son el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, el abogado Alejandro Rebolledo y el militar Larry Osorio Chía. Los cuatro estaban hasta la fecha presos en la temida cárcel de el Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales del Ejecutivo estadounidense, confirmó la liberación de los presos políticos en Caracas y afirmó que este acto representa “un ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está utilizando su máxima influencia para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, declaraciones citadas por la agencia EFE tras los anuncios de excarcelación realizados por el chavismo.

Presos políticos liberados en Venezuela, pero aún resta derrocar al régimen

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, confirmó el jueves que un "número significativo" de presos venezolanos y extranjeros serían liberados.

"Estas excarcelaciones se están produciendo en este preciso momento", declaró Jorge Rodríguez, quien también destacó que este gesto tenía como objetivo "buscar la paz y contribuir a la estabilidad de la República".

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de este nuevo chavismo, que afirma perseguir la paz, varios medios internacionales informaron esta semana sobre el incremento de la persecución por parte del régimen. Según fuentes, se enviaron bandas motorizadas, presuntamente afines al gobierno, para frenar cualquier tipo de manifestación o celebración en las calles relacionada con la captura de Nicolás Maduro.

En tanto, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, aseveró que la excarcelación revela la "voluntad" del Estado venezolano de avanzar hacia un "clima de paz" y una "convivencia pacífica". Al mismo tiempo, destacó que esta medida representa un cambio de aire para cerrar la grieta bajo la gobernanza de Delcy Rodríguez. Sin embargo, los opositores venezolanos, muchos de ellos desde el exilio, anticipan que jamás legitimarán un gobierno con las manos manchadas de sangre y que administran varios centros de tortura.

image Distribución de presos políticos en Venezuela según datos de la ONG Foro Penal (Crédito: Foro Penal)

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, celebró las liberaciones de los cuatro opositores venezolanos, quienes estaban detenidos en El Helicoide (centro de tortura del chavismo), así como a la de la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles. Dijo que aún resta la liberación de 900 presos políticos en Venezuela.

“Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos”, indicó la PUD a través de una publicación en X.

Márquez había sido detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral, la misma que la comunidad internacional asegura que fue fraudulenta por no haber mostrado las actas de sufragio.

En cuanto a Pilieri, el colaboradoe de Machado, fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024 tras participar en una manifestación para rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Maduro. El político era coordinador del partido opositor Convergencia y ex diputado, además de alcalde de Bruzual, en Yaracuy; y fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria de González Urrutia.

Larry Osorio Chía, otro de los liberados, es un sargento mayor de segunda del Ejercito venezolano, y hermano de Ruben Darío, un militar retirado que participaba como activista de derechos humanos en Fundaredes. De acuerdo con distintas ONG, el único delito del joven era su vínculo familiar con un militar que desertó para apoyar a Juan Guaidó en 2019.

El último venezolano liberado anoche fue el ex magistrado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio Alejandro Rebolledo, que estaba en prisión desde que en 2024 regresó a Venezuela para regularizar su situación jurídica, ya que fue forzado al exilio en 2017, y fue imputado por el régimen chavista por traición a la patria y conspiración.

Trump anuncia que se reunirá con María Corina Machado y que atacará a "los cárteles de droga que gobiernan México"

Durante una entrevista para FoxNews, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá a la líder opositora y Premio Nobel de la paz, María Corina Machado, la próxima semana, y anunció que atacará a los cárteles que "gobiernan México".

Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México

"Están controlando México. Es muy triste verlo”, afirmó durante la entrevista con la cadena conservadora Fo x News.

